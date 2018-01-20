Выросли в три раза: Какое будущее ждёт казахстанский автопром?

Последние три года казахстанский авторынок находился в глубоком кризисе. Официальные продажи новых автомобилей, начиная с 2014 года, ежегодно падали на 40-50%. Причиной такого падения спроса стала девальвация тенге и большой приток дешёвых (из-за разницы курса) машин из России, сообщает Informburo.kz. В 2017 году рынок наконец стабилизировался и даже немного подрос. С января по декабрь было продано 49 052 новых автомобиля (на 6,1% больше, чем в 2016-м). Об этом 17 января рассказали на пресс-конференции Ассоциации казахстанского автобизнеса (АКАБ), посвященной итогам деятельности казахстанской автомобильной промышленности и рынка продаж автомобилей в 2017 году.

Значительный вклад в такое оживление продаж внесли отечественные автопроизводители. В уходящем году впервые в истории доля машин казахстанской сборки достигла 35,5%. Продали 17 416 автомобилей и автобусов made in Kazakhstan. Эксперты АКАБ (Ассоциация казахстанского автобизнеса) прогнозируют, что в 2018-м доля казахстанских авто вырастет до 50%, а общий объём продаж – на 22%, до 62 тысяч единиц в год. Такие оптимистичные прогнозы связывают с мерами государственной поддержки автопроизводителей.

- В 2017 году у нас стартовала программа утилизации старых автомобилей. Можно было поменять старый автомобиль на сертификат для покупки нового авто отечественного производства. Данная программа стимулировала продажи новых автомобилей. В 2018-м она вновь будет способствовать росту рынка. Кроме того, развивается автокредитование. Да, сейчас ставки кредитов высоки для казахстанского рынка, но в целом программа кредита под 4% годовых дала результат. В 2018-м государство выделило ещё 10 млрд тенге на поддержку отечественного автопрома. С начала этого года казахстанцы снова могут покупать машины отечественной сборки в кредит под 4% и в лизинг под 3% годовых. Программа лизинга стимулирует развитие малого и среднего бизнеса, – рассказала вице-президент АКАБ Анар Макашева.

Вице-президент АКАБ Анар Макашева / Фото Никиты Спивака

Всего в 2017-м в Казахстане произвели 19 086 единиц техники (легковые машины, коммерческие автомобили и автобусы). Общая стоимость казахстанских машин, выпущенных в этом году, составила 139,5 млрд тенге (втрое больше, чем в 2016-м). Значительную часть от этого объёма выпустили на костанайском заводе "СарыаркаАвтоПром", входящем в состав АО "Группа компаний Аллюр", – 71,3 млрд тенге (51,1%). Это единственный завод в Казахстане, выполняющий требования промышленной сборки для легковых автомобилей. На предприятии повышают локализацию посредством сварки, окраски и сборки техники, изготовления элементов кузова, установки сидений, монтажа наружных панелей кузова, электрооборудования и пластиковых элементов интерьера.

В тройку лидеров среди автопроизводителей вошли также заводы "Азия Авто" и "Камаз-Инжиниринг".

Отечественные автопроизводители и дилеры следуют мировым трендам и уделяют всё больше внимания экологичным технологиям и альтернативным видам топлива. В Казахстане растёт число машин, переоборудованных на газовое топливо (10 тысяч ежемесячно). Заводы налаживают сборку электромобилей и гибридов. В 2018-м в продаже появится электромобиль JAC iEV7S, который собирают на костанайском заводе "СарыаркаАвтоПром". Развивается и инфраструктура для электрокаров. Всего к концу 2018 года в стране будет насчитываться 350 станций, сообщила Анар Макашева. В ближайшее время в Алматы и Астане будет установлено по 50 зарядных станций. Еще 9 станций быстрой зарядки построят на трассе Астана-Алматы.

- Развитие инфраструктуры электромобилей – это дело не одного бренда или компании, а всех игроков рынка. Мы берём на себя задачу объединить усилия автопроизводителей и продавцов автомобилей для создания рабочей группы по этому вопросу. Это дело ближайшей перспективы. Казахстан будет вынужден переходить на этот вид транспорта, так как многие мировые компании переориентировали стратегии на выпуск электрокаров. Многие страны в мире уже приняли решение об отказе от автомобилей на бензине, – отметил генеральный директор Mercur Auto Канат Акишев.

Генеральный директор Mercur Auto Канат Акишев / Фото Никиты Спивака

Одной из самых больших проблем для развития отечественного автопрома остаётся сравнительно низкий уровень локализации. В Казахстане всё ещё не наладили выпуск крупных деталей и узлов для автомобилей и другой техники. Казахстанские заводы осуществляют сборку, покраску и сварку машин из готовых деталей. Средний уровень локализации достиг 36%. Среди казахстанских заводов есть предприятия, приблизившиеся к 50% локализации всей продукции ("СарыаркаАвтоПром"). На них налажена мелкоузловое производство, изготовление элементов кузова и сидений, монтаж панелей кузова и электрооборудования. Однако некоторые предприятия не достигли и 20% локализации. В целом эксперты АКАБ смотрят на ситуацию оптимистично. По их прогнозам, в 2018 году средняя локализация казахстанских авто вырастет до 50%, что должно повлиять на цену и привлекательность для потребителей.

- У нас активно используют аккумуляторы, произведённые на талдыкорганском предприятии. В Казахстане изготавливают масла и другие технические жидкости. У нас есть краска, которую можно использовать для покраски машин. Некоторые заводы выпускают небольшие компоненты для производства автомобилей и другой техники. Наша ассоциация совместно с автопроизводителями работает над тем, чтобы привлечь в страну инвестиции для развития базы по выпуску автокомпонентов. В рамках ЕАЭС наши заводы могут приобретать детали в других странах союза, и они будут суммироваться в долю локализации, – добавляет Анар Макашева.

В Казахстане развивается и программа утилизации старых автомобилей. В декабре 2017 года в Караганде начал работу первый завод по переработке автомобилей. Он способен утилизировать до 50 тысяч машин в год. В 17 городах Казахстана работают пункты приёма отслуживших своё автомобилей. За сданную машину можно получить денежную компенсацию (до 150 тысяч тенге за автомобиль полной комплектации) или скидочный сертификат на покупку новой машины отечественного производства размером от 315 до 650 тысяч тенге в зависимости от класса авто.

Руководитель отдела реализации программы ВЭТС "Оператор РОП" Рыскуль Есдаулетова / Фото Никиты Спивака

- По итогам работы программы в этом году было выдано 7 712 скидочных сертификатов. 5 206 сертификатов уже были использованы. Мы планируем, что в этом году программой воспользуются и юридические лица, для замены коммерческого автопарка, – поделилась итогами руководитель отдела реализации программы ВЭТС "Оператор РОП" Рыскуль Есдаулетова.

В официальных продажах авто в Казахстане уже не первый год лидируют японские автомобили марки Toyota (продано 9 267). На втором месте – Lada. В тройку лидеров пробился и новичок – Ravon, который активно захватывает долю казахстанского рынка. Напомним, что производство модели Ravon Nexia R3 стартовало на заводе "СарыаркаАвтопПром" в Костанае мае 2017 года. По данным АКАБ всего за 10 месяцев было продано 643 автомобиля Ravon Nexia R – это 10,24% рынка легковых автомобилей казахстанского производства класса "B". В результате объём продаж бренда за 2017 год превысил объём 2016-го на 8,56% в долевом разрезе официального рынка.