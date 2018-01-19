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В Костанае во второй раз пройдет ярмарка государственных услуг

Татьяна НАЗАРУК

19 января 2018, 10:12 |  Государство

Ярмарка пройдет 26 января  на первом этаже здания областной филармонии. Начало - в 15.00. Специалисты госучреждений проконсультируют всех желающих о порядке получения наиболее значимых государственных услуг в сфере здравоохранения, образования, земельных отношений, ЖКХ, архитектуры и т. д.

- Бывает, что люди, получая ту или иную услугу, даже не знают, что это госуслуга и что ее получение урегулировано государством, - пояснила "НГ" руководитель управления госуслуг департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Костанайской области Гульнар ШАГИРОВА. - А ведь насчитывается около 388 видов госуслуг. К примеру - прикрепление к медорганизации, регистрация брака, зачисление ребенка в 1 класс, получение документов в сфере миграции, предоставление документов на получение земельного участка. Есть четкие сроки, есть необходимый пакет документов. Если люди столкнулись с нарушением порядка получения госуслуг, мы консультируем их, куда можно обратиться с жалобой.

На ярмарке костанайцы также смогут оформить электронную цифровую подпись и подать заявление на получение госуслуг.
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