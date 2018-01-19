Лишенный прав водитель отсидит 20 суток за невыполнение требований полицейского

Специализированный административный суд Костаная рассмотрел дело в отношении гражданина Т. по ст. 613 ч. 7 КоАП РК.

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Как сообщает пресс-служба Костанайского областного суда, 28 декабря 2017 года, около 13.30, гражданин Т., находящийся за рулем автомобиля марки "ВАЗ", был остановлен сотрудниками полиции на перекрестке улиц Гагарина - 1 Мая. Водитель отказался от законного требования сотрудников пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, что было занесено в протокол об административных правонарушениях.

По информации суда, на момент управления автомобилем водитель уже был лишен прав.

В ходе судебного заседания гражданин Т. вину не признал. Решением суда поставновлено привлечь его к административной ответственности и наложить взыскание в виде ареста сроком на 20 суток.

Постановление еще не вступило в законную силу.