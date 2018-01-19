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Лишенный прав водитель отсидит 20 суток за невыполнение требований полицейского

19 января 2018, 09:25 |  Государство

Специализированный административный суд Костаная рассмотрел дело в отношении гражданина Т. по ст. 613 ч. 7 КоАП РК.

Иллюстративное фото

Как сообщает пресс-служба Костанайского областного суда, 28 декабря 2017 года, около 13.30, гражданин Т., находящийся за рулем автомобиля марки "ВАЗ", был остановлен сотрудниками полиции на перекрестке улиц Гагарина - 1 Мая. Водитель отказался от законного требования сотрудников пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, что было занесено в протокол об административных правонарушениях.

По информации суда, на момент управления автомобилем водитель уже был лишен прав.

В ходе судебного заседания гражданин Т. вину не признал. Решением суда поставновлено привлечь его к административной ответственности и наложить взыскание в виде ареста сроком на 20 суток.

Постановление еще не вступило в законную силу.
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Комментарии к новости

Одильхан
Re: Лишенный прав водитель отсидит 20 суток за невыполнение...




Отправлено: 19.01.18 - 11:19
Комментарий удален модератором.

§ Volonter
Re: Лишенный прав водитель отсидит 20 суток за невыполнение...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1342
Регистрация: 15.04.13
Отправлено: 19.01.18 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасибо конечно, но по-моему данное событие на статью в газете не тянет. :-)
Где же интрига какая-нибудь? :lol: Может это депутат был?))
Утром вот сегодня доблестные жолполовцы на ул.Гагарина в районе церкви тормозили без разбора всех подряд и, принюхиваясь, спрашивали: "Нырял?")) Я ответил: "Ещё нет!", так меня и отпустили, толком не посмотрев документы! Так и хотелось сказать: "Сейчас нырну, тяпну для сугреву и вернусь к вам в трубку дышать!" :lol:
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