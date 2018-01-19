В Костанае отменены занятия 0-6 классов первой смены

Крещенские морозы стали причиной отмены уроков для учащихся 0-6 классов первой смены. По данным на 6.20 в областном центре -26 градусов, ветер 3 м/с.

В течение дня синоптики обещают повышение температуры воздуха на несколько градусов.