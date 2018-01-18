Костанайская область выбрана пилотным регионом по цифровизации сельского хозяйства

Определены потенциальные участники этого проекта - 20 хозяйств, достигших хороших производственных показателей, финансовой устойчивости. О планах по цифровизации АПК сегодня, 18 января, на заседании рабочей группы рассказал заместитель руководителя облсельхозуправления Тимур БИСИМБАЕВ.

- По всем программам поддержки сельского хозяйства наша область получает в этом году 27,3 млрд тенге субсидий. В том числе 3,4 млрд тенге - инвестиционные субсидии, которые выплачиваются на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования. Мы готовим предложения министерству сельского хозяйства внедрять элементы цифровизации через эту программу, - сказал Бисимбаев. - Предлагаем субсидировать 50% стоимости при приобретении хозяйствами датчиков контроля за уровнем ГСМ, приобретение агронавигаторов для параллельного вождения сельхозмашин, беспилотных летательных аппаратов, всевозможного GPS-оборудования, передвижных лабораторий для определения уровня и состава питательных веществ в почте, автоматизированных систем кормления животных, «умных» ирригационных систем.

В области реализуется программа по распространению и применению инновационного опыта. На нее в этом году из областного бюджета выделено 16 млн тенге.

- Мы призываем наши научные учреждения подавать заявки именно по внедрению цифровых технологий. Срок подачи заявок - до начала марта, - добавил Бисимбаев.

Он также рассказал, что МСХ в следующем году намерен автоматизировать все программы государственной поддержки. Их 18, пока оцифрованы две, в планах - еще две переформатировать в этом году. На сегодня, отметил Бисимбаев, есть положительный опыт - фермеры активно пользуются электронными зерновыми расписками. Имея ЭЦП, продают зерно, не отходя от домашнего компьютера.