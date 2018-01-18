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Секретарь Костанайского гормаслихата не сдержал обещания по поводу новой улицы Тарана

Надежда КОВАЛЬСКАЯ

18 января 2018, 16:05 |  Общество

В начале 2017 года, когда ономастические страсти в Костанае накалились до предела, секретарь городского маслихата Багитбек САНДЫБЕКОВ пообещал, что имя Лаврентия Тарана будет присвоено новой улице. Причем сделал это публично - в интервью местным СМИ. Прошел год, но депутатское обещание так и остается невыполненным.

Фото из архива "НГ"

Напомним, дано оно было в ответ на критику населения, которое не хотело расставаться с привычным названием одной из центральных улиц Костаная. В январе прошлого года «НГ» обращалась в городской маслихат с просьбой пояснить, какая улица получит имя Тарана и когда.

- Дело в том, что официально улица Тарана у нас пока есть, - поясняла руководитель аппарата Костанайского городского маслихата Лейла УМИРБАЕВА. - Ее еще не переименовали в Тауелсиздик. Должна пройти официальная процедура, которая может продлиться около полутора месяцев. Сначала решение обсудят на сессии Костанайского областного маслихата, потом решение маслихата и постановление акимата пройдут регистрацию, после чего решение будет опубликовано и вступит в силу через 10 дней после опубликования. Как только оно вступит в силу, на сессии городского маслихата будет поднят вопрос о присвоении имени Тарана одной из новых улиц.

В июне 2017 года "НГ" снова попросила комментарий в гормаслихате, чтобы ответить на вопрос нашего читателя. Лейла Умирбаева прокомментировала так:

- Если секретарь маслихата сказал, значит, так и будет. В Костанае строится много новых микрорайонов, имя Тарана не пропадет, останется в истории города.

В начале 2018 года редакция «НГ» с удивлением узнала, что позиция городского маслихата в корне поменялась.

- Действующим законодательством предусмотрен определенный порядок по переименованию улиц, соблюдение которого необходимо для формирования единого подхода к наименованию географических объектов, сохранения исторических названий как составной части историко-культурного наследия Республики Казахстан и их переименованию, - сообщил в ответе на запрос «НГ» от 5 января 2018 года Багитбек Сандыбеков. - Так, согласно статье 13 Закона РК от 8 декабря 1993 года «Об административно-территориальном устройстве РК», областные представительные и исполнительные органы совместным решением с учетом мнения населения соответствующей территории на основании заключения на основании заключения республиканской ономастической комиссии решают вопросы по наименованию, переименованию районов в городе, составных частей городов... Ономастическая работа в нашем регионе продолжается, но на сегодняшний день обращения от акима города Костаная о назначении публичных слушаний по вопросу присвоения имени Лаврентия Тарана одной из улиц города Костаная не поступало.

Получается, что заявление, которое сделал секретарь маслихата в начале 2017 года, заведомо не соответствовало предусмотренному законодательством порядку.
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Комментарии к новости

Рихард
Re: Секретарь Костанайского гормаслихата не сдержал обещания по...




Отправлено: 18.01.18 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вспомните как переименовывали улицу Павших Борцов в Шаяхметова. Там богатые родственники " убедили" руководство области и города сделать так как то что мы видим сейчас. А за Л.Тарана кроме народных пожеланий никаких убедительных доводов не поступало. Не красиво все это. Некрасиво и гадко.

кустанаец 1
Re: Секретарь Костанайского гормаслихата не сдержал обещания по...




Отправлено: 18.01.18 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сейчас эта улица носит ну просто угарное название написали бы уже латынью по казахски слово морковка и назвали эту улицу Даже Президент смеется над придуманными словами нынешними словоблудами

132
Re: Секретарь Костанайского гормаслихата не сдержал обещания по...




Отправлено: 18.01.18 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Захотят ли жители нового микрорайона, что бы называли ул. Тарана, неизвестного им человека? лично я против, знать его не знаю.

нагызы
Re: Секретарь Костанайского гормаслихата не сдержал обещания по...




Отправлено: 18.01.18 - 16:47
Комментарий удален модератором.

§ yudjin
Re: Секретарь Костанайского гормаслихата не сдержал обещания по...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5037
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 18.01.18 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну это же ДЕ-ПУ-ТАТ... и эти всё сказано!

Цитата:
сохранения исторических названий как составной части историко-культурного наследия Республики Казахстан

господи (по 112-му), сколько позорного лицемерия и двойных стандартов...

Цитата:
имя Тарана не пропадет, останется в истории города.

и имена тех, кто плюёт на историю города тоже останется в истории
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§ 112
Re: Секретарь Костанайского гормаслихата не сдержал обещания по...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8814
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.01.18 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И правильно..
Это будет выглядеть как подачка народишку, в составе сколько там недовольных, 18 человек из полумиллиона?
Профайл

МR Пропер
Re: Секретарь Костанайского гормаслихата не сдержал обещания по...




Отправлено: 18.01.18 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тоже мне страсти,интриги расследования!!!не назвали смиритесь с этим

§ yudjin
Re: Секретарь Костанайского гормаслихата не сдержал обещания по...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5037
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 18.01.18 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
132:
Захотят ли жители нового микрорайона, что бы называли ул. Тарана, неизвестного им
человека?

ну да, тем более когда сваты туда-сюда ездят... объясняй им потом кто-такой... Таран
Профайл

zas
Re: Секретарь Костанайского гормаслихата не сдержал обещания по...




Отправлено: 18.01.18 - 17:43
Комментарий удален модератором.

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