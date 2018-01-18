В Костанае пожарные вытащили двух людей из горящего дома
Надежда КОВАЛЬСКАЯ
Пожар произошел 17 января в доме № 247 по ул. Каирбекова. Как сообщает пресс-служба ГУ «СП и АСР ДЧС Костанайской области», на пульт «101» позвонили жители соседних домов. Открытым пламенем горели веранда и входная группа.
Иллюстративное фото
Соседи рассказали пожарным, что в доме находятся люди, а также стоит газовый баллон.
«После того, как пламя было сбито, спасатели проникли во внутрь дома. В дальней комнате были обнаружены на полу два человека. Спасатели эвакуировали людей на свежий воздух, где в последствии передали сотрудникам скорой помощи для дальнейшего осмотра. В ходе тушения пожара также сотрудниками противопожарной службы был эвакуирован газовый баллон емкостью 27 литров», - сказано в пресс-релизе ведомства.
У одного из спасенных диагностировали термические ожоги лица и обоих кистей 1-й и 2 степени (8% тела), у другого - отравление угарным газом. Доставленным в больницу - 46 и 47 лет. На сегодня их состояние оценивается как стабильное.
На месте происшествия работали 4 основные машины пожаротушения и 14 человек личного состава, сотрудники станции скорой помощи, полиции, газовой службы. Площадь пожара составила 35 кв. м.
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