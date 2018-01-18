В Костанае в тепловом коллекторе обнаружили кисти рук

Фрагменты тела человека, а именно - кисти рук, обнаружили 4 января в в 18.30 в тепловом коллекторе ТЭЦ по ул. Базовой. Как сообщили "НГ" в пресс-службе ДВД Костанайской области, данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ст. 99 ч. 2 УК РК (убийство).

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- Сейчас ведется досудебное расследование, назначены судебные экспертизы, - добавили в пресс-службе. - После получения результата экспертизы можно будет сказать, сколько времени останки пролежали в тепловом коллекторе.