В Костанае в тепловом коллекторе обнаружили кисти рук
Татьяна НАЗАРУК
Фрагменты тела человека, а именно - кисти рук, обнаружили 4 января в в 18.30 в тепловом коллекторе ТЭЦ по ул. Базовой. Как сообщили "НГ" в пресс-службе ДВД Костанайской области, данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ст. 99 ч. 2 УК РК (убийство).
Иллюстративное фото
- Сейчас ведется досудебное расследование, назначены судебные экспертизы, - добавили в пресс-службе. - После получения результата экспертизы можно будет сказать, сколько времени останки пролежали в тепловом коллекторе.
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