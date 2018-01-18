В 2018 году новые квартиры в Костанае должны получить ипотечники, госслужащие и очередники
Евгений ШИБАРШИН
Итоги 2017 года по строительству жилья и планы на 2018 год обсудили в понедельник, 15 января, на аппаратном совещании в акимата Костаная.
Аким Костаная Базыл ЖАКУПОВ / Фото Николая СОЛОВЬЕВА
Как сообщил руководитель отдела строительства Асет БАЖЕНОВ, начинается застройка нового микрорайона Конай, запланированного возле одноименного поселка в окрестностях Костаная. Там на территории площадью 500 га выделены 2 300 участков для индивидуального жилищного строительства.
Уже объявлен конкурс на строительно-монтажные работы по проекту «Строительство внеплощадных инженерных сетей» общей сметной стоимостью около 411 млн тенге. В этот перечень входят водопровод и канализация. Примерно 593 млн тенге потратят на строительство внешних сетей газоснабжения, на это также уже объявлен конкурс. Что касается сетей энергоснабжения, проект уже готов и проходит государственную экспертизу. Стоимость данного объекта составляет 1,4 млрд тенге.
Начнется освоение средств и на строительстве внутренних инженерных коммуникаций. На прокладку водопровода, канализации, сетей газо- и энергоснабжения запланировано около 9 млрд тенге.
Выделение этих средств идет в рамках программы «Нурлы жер». По информации управления земельных отношений, в декабре 2017 года в Костанае на учете для получения земельного участка под строительство жилья было 18 863 заявления.
Помимо этих объектов, в 2018 году планируется затратить около 10 млрд тенге на строительство кредитного жилья через систему Жилстройсбережений. На эти деньги уже строятся 14 домов на общую сумму 6,5 млрд тенге с вводом в эксплуатацию в 2018 году (6 домов в микрорайоне Юбилейный и 8 домов в микрорайоне Аэропорт). Их планируется заселить в текущем году.
Началось освоение бюджетных средств в областном центре еще по одному новому проекту - микрорайон Юбилейный. В 2017 году из областного бюджета профинансировали разработку ПСД 30 многоквартирных жилых домов со сроками реализации в 2018-2019 гг. Их общая стоимость составит ориентировочно 16,8 млрд тенге. Уже разработаны проекты по 29 домам.
- На 2018 год выделено около 1,6 млрд тенге на 7 объектов, - сообщил Баженов о планах по этому микрорайону. - Помимо этого, разработан проект строительства подъездных путей с устройством ливневой канализации общей сметной стоимостью 1,8 млрд тенге. Проект прошел государственную экспертизу, сейчас объявлен конкурс на строительно-монтажные работы.
На строительство арендного жилья в 2018 году выделено 1,3 млрд тенге. Уже во втором квартале планируют сдать в эксплуатацию 3 многоэтажных жилых дома по 72 квартиры в каждом, строительство идет в микрорайоне Аэропорт.
- Объявлен конкурс на разработку ПСД на строительство многоквартирного 9-этажного жилого дома для госслужащих по ул. Кобланды батыра, - добавил Баженов. - По 60-квартирному дому на этой же улице объявлен конкурс на прохождение частной экспертизы.
Аким Костаная Базыл ЖАКУПОВ поручил отделу строительства вести ежедневный контроль над ходом строительства, чтобы выделенные деньги были освоены в полном объеме и жилые дома сдавались в установленные сроки.
- У нас так получилось, что много жилья, которое строится по госпрограмме, идет по ипотеке, поэтому очередь на получение квартир движется очень медленно, - отметил глава города. - Поэтому нам из областного бюджета выделили дополнительные средства, их мы используем полностью для строительства квартир, которые будут выделяться очередникам.
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