Экс-депутат Рудненского гормаслихата Юлия Каралаш заявила, что ее подставили

Юлия Каралаш, которую в октябре осудили за сводничество и которая до сих пор категорически отказывалась комментировать невиданный скандал, сделала заявление газете "Время". Его смысл - дело появилось "в результате сговора и провокации, устроенной сотрудниками УБОП ДВД Костанайской области и их агентами".

Как ранее писала "НГ", 25-летнюю члена партии "Нур Отан", депутата городского маслихата, входящую в состав комиссии по вопросам социальной политики и экологии, сотрудницу департамента департамента технического развития и технологии АО "ССГПО", в сентябре обвинили в сводничестве. Согласно материалам дела, Каралаш предлагала девушкам высокооплачиваемую работу в Арабских Эмиратах, Королевстве Бахрейн, Сингапуре, Китае и Турции. Речь шла об элитном эскорте с доходом от $5 000 до $10 000 за полмесяца. В суде Юлия вину полностью признала, заключила сделку с прокурором и получила 3 года условно.

"Наша Газета" обращалась к Юлии с предложением прокомментировать ситуацию в самом начале скандала. Ответ был отрицательным. И вот, судя по всему, ситуация изменилась. Собственному корреспонденту газеты "Время" Стасу Киселеву Юлия Каралаш озвучила свою нынешнюю позицию. Далее - цитируем "Время".

Фото газеты "Время"

- Я не называю вынесенный мне приговор незаконным, - обозначила свою позицию Каралаш. - Я хочу сказать о другом: в моем деле появились новые обстоятельства. Я провела собственное расследование и нашла доказательства того, что мое уголовное дело появилось на свет в результате сговора и провокации, устроенной сотрудниками УБОП ДВД Костанайской области и их агентами.

По словам Юлии, одним из агентов, сыгравших роковую роль в ее судьбе, стала ее приятельница Айгерим (здесь и далее фамилии действующих на стороне полиции людей указываться не будут в интересах возможного следствия).

- Мы иногда встречались в обеденный перерыв, общались на скамейке у центра “Горняк”, - объясняет Каралаш. - А пересечься было просто, потому что мы работали в соседних зданиях. Я знала Айгерим как человека, не обремененного моральными запретами, которая легко заводит знакомства с противоположным полом и столь же легко о них забывает. Но я не лезла в ее личную жизнь.

Подруга обратилась к Юлии с просьбой воспользоваться ее телефоном, чтобы сделать регистрацию на сайте знакомств. Объяснила это тем, что собственными гаджетами пользоваться не может по причине родительской слежки.

- Айгерим сквозь слезы говорила, что лишена личной жизни, так как мать отслеживает ее движения в Интернете, следит за компьютерной перепиской, - рассказывает моя собеседница. - Она была почти в отчаянии! И я просто сжалилась… Мне даже в голову прийти не могло, чем это одолжение обернется.

- А что такого криминального могла сделать Айгерим с вашим телефоном?

- Видите ли, она с моего айфона сделала аккаунт в группе “Досуг Костанай”, участники которой не ищут серьезных отношений. Сказала, что не хочет “дарить удовольствие” кому-то за просто так… Ну вот такой она человек - я не собиралась ей мораль читать. Раз уж согласилась помочь, ладно… И ей тут же стали отвечать, появились какие-то ребята, желавшие встреч. И она потом еще несколько раз пользовалась моим телефоном, чтобы отвечать на сообщения и договариваться о свиданиях. А буквально через полторы недели после того разговора меня задержали!

Свою роль в этом событии сыграла все та же Айгерим, которая вечером 9 сентября прошлого года предложила Юлии сходить вместе в кино и пообщаться в кафе. В условленное время она села в машину к Юлии, положила несколько денежных купюр в салон и сразу вышла, по­обещав сейчас же вернуться. Тут же случился “хлопок” - у Каралаш изъяли 60 тысяч тенге, которые были оформлены как деньги, полученные за оказание Айгерим интим-услуг.

- Я только после того, как отошла от нервного шока, поняла, что сумма какая-то нереальная, - говорит моя собеседница. - Айгерим далеко не дорогая штучка, чтобы работать по таким тарифам. Тем более в городе Рудном. Я специально на всех подобных сайтах посмотрела - близко нет таких цен! Сейчас мне это кажется даже смешным, но на самом деле плакать хочется от грубости и наглости, с которыми все это делалось против меня…

Во время оперативного мероприятия Юлия поняла, что переписку в аккаунте, созданном Айгерим с ее телефона, постоянно отслеживали.

- По словам участвовавшего в задержании оперативника Мухамеджана, у него таких девочек, как Айгерим, сто двадцать по всей области, и если я не расколюсь, то любая из них даст против меня любые нужные показания, - вспоминает Юлия Каралаш. - А когда закончили оформление всех документов и протоколов, он сказал: “Давай договоримся по-хорошему. Ты не будешь нам е..ть мозги и сделаешь все, как тебе скажут - тогда все будет нормально. Или смотри - от позора не отмоешься!” Я ничего ему не ответила. А со следующего дня меня стали чуть ли не ежедневно вызывать в Костанай якобы для проведения следственных действий. На самом деле это было не следствие, а психологическая обработка и давление.

Юлия рассказывает, как ее водили по разным кабинетам департамента внутренних дел, в каждом из которых она слышала одно и то же: “Не упирайся, признавай вину, заключай процессуальное соглашение!” Особенно ей запомнилась встреча в кабинете одного из руководителей УБОП по имени Ерлан, который почему-то представился ей начальником управления.

- Разговор был грубым и коротким, - вспоминает моя собеседница. - Он сказал, что, если я буду противоречить следствию, меня посадят в тюрьму и добавят статью о торговле людьми. Очень хорошо запомнила его слова: “ Не е... мне мозги, Каралаш! Таким, как ты, в тюрьме жить нелегко. Ты там “черпалкой” будешь!” Я заплакала. А он повысил голос: “Х... ты ноешь?! Делай, как я сказал!”

Юлия продолжала отказываться от обвинений, не понимая, что вообще происходит. И тогда история о депутате-своднице Каралаш появилась в одной из местных газет. Ее тут же подхватили и разнесли практически все СМИ республики.

- Это был шок, - говорит Юлия. - Полиция выдала тайну следствия, сделала слив! Я сейчас думаю: а как бы они наказали меня, если бы я нарушила данную им подписку о неразглашении и стала защищаться в СМИ, обнародовав все, что они устроили? Но тогда... Меня просто уничтожали морально и психологически. Мне сказали, что следующими шагами следствия станут переквалификация вменяемого мне обвинения на более тяжкий состав преступления и добавление новой уголовной статьи. Конечно, я сломалась и в суде заявила о полном признании вины и раскаянии. Тогда мне хотелось одного - чтобы все поскорее закончилось…

Ознакомившись с материалами дела, Юлия сделала для себя вывод: его шили, особо не заботясь о доказательствах. Она даже составила список, в который вошли самые вопиющие и неопровержимые, с ее точки зрения, факты фабрикации обвинений.

...Заявление от имени некоего Руслана У., который требовал привлечь Каралаш к ответственности, написано с ошибками чуть ли не в каждом слове. При этом заявитель указывает, что он работает замдиректора крупной частной фирмы. А в телефонной переписке, которую он якобы вел с Юлией, орфографических ошибок нет.

Отыскав аккаунт Руслана в соцсети, Каралаш изучила список его друзей и нашла среди них… того самого опера Мухамеджана, который производил ее задержание.

В заявлении Руслана был указан один номер сотового телефона, а интернет-переписка от имени заявителя велась с другого. И этот номер принадлежит... оперативнику Мухамеджану! Юлия поняла это, когда увидела, что фото на аватарке в телефоне совпадает с фотографией пользователя соц­сети, который переписывался с Айгерим. И на этом снимке изображен… сын опера Мухамеджана. Мало того, то же самое фото ребенка Мухамеджан использует и в своем реальном аккаунте в социальной сети!

На просьбу Айгерим прислать фотографию Мухамеджан отправил ей снимок другого оперуполномоченного Алибека. Этого человека Юлия не раз видела во время следствия в ДВД.

Наконец Юлия отыскала в списке друзей Айгерим в соцсети все того же оперативника Алибека, а также… аккаунт ДВД Костанайской области.

- Я уверена, что все это не случайные знакомства - и именно с их помощью была устроена провокация, которая разрушила мою жизнь, - говорит Юлия Каралаш. - Кому-то очень важно было устроить этот скандал в депутатской среде, очернить каким-то образом ССГПО, я почему-то оказалась для заговорщиков удобной мишенью. Не знаю почему… А сейчас они меня решили вообще добить: инициировали новое уголовное дело: якобы я отправляла наших девушек в сексуальное рабство за границу! Если они хотят провернуть его по старому сценарию, добившись от меня признания вины при полном отсутствии доказательств, то я говорю: хватит! Теперь я буду защищаться. И выведу всех на чистую воду. У меня есть и другие доказательства моей невиновности, которые я готова открыть следствию. Конечно, если кто-то в силовых структурах найдет мужество и волю заняться этой историей о фальсификации моего дела...

Автор статьи заключает так:

- Признаться, после разговора с экс-депутатом я испытывал сложные чувства. В самом деле, история эта выглядит слишком уж экзотической. Тем не менее проверить ее компетентные органы обязаны. На днях Юлия Каралаш обратилась с заявлением о привлечении к ответственности фальсификаторов в погонах. О том, чем закончится новый виток этого скандала, мы обязательно сообщим.