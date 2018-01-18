Быстрее не бывает

Форум
жужа
Как «поумнеет» областной центр - новый генеральный план и полная автоматизация в сфере ЖКХ обещаны Костанаю
Усё будя как в городе Лисаковске с фонарями на въезде в город. Попилят, смонируют, а ума довести до рабочего режима не хватит... Увы и ах!
18.01.18 17:52
Сыкымы
Евгений ШИБАРШИН: Без ляпов не обошлось
112: Для особо таких, для кого одаренная школа, величина Неизвестное Вы, что ли, школу одарённых окончили? 112: мы, это бывшие советские граждане Вас-то кто уполномочил - от имени советских...
18.01.18 17:50
КГСПС
Автобус загорелся в Актюбинской области: 52 человека погибли
drakon: Сайлау,ты всю информацию от своих Бабушек, выдаёшь. Или какую - утаиваешь... Надо отдать должное информированности товарища. Практически всё рано или поздно подтверждается.
18.01.18 17:48
КГСПС
Автобус загорелся в Актюбинской области: 52 человека погибли
1952/доктор СИЗО: Здесь была похожая ситуация. Ты там был?! Какой кювет?!
18.01.18 17:45
Victor Yang
Автобус загорелся в Актюбинской области: 52 человека погибли
А вот и причины названы: Как рассказал водитель, ехавшие в салоне пассажиры (55 человек) пытались согреться с помощью паяльной лампы. По непонятным причинам, из-за канистры с бензином началась драка...
18.01.18 17:44
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

Экс-депутат Рудненского гормаслихата Юлия Каралаш заявила, что ее подставили

Денис

18 января 2018, 12:28 |  Общество

Юлия Каралаш, которую в октябре осудили за сводничество и которая до сих пор категорически отказывалась комментировать невиданный скандал, сделала заявление газете "Время". Его смысл - дело появилось "в результате сговора и провокации, устроенной сотрудниками УБОП ДВД Костанайской области и их агентами".

Как ранее писала "НГ", 25-летнюю члена партии "Нур Отан", депутата городского маслихата, входящую в состав комиссии по вопросам социальной политики и экологии, сотрудницу департамента департамента технического развития и технологии АО "ССГПО", в сентябре обвинили в сводничестве.  Согласно материалам дела, Каралаш предлагала девушкам высокооплачиваемую работу в Арабских Эмиратах, Королевстве Бахрейн, Сингапуре, Китае и Турции. Речь шла об элитном эскорте с доходом от $5 000 до $10 000 за полмесяца. В суде Юлия вину полностью признала, заключила сделку с прокурором и получила 3 года условно.

"Наша Газета" обращалась к Юлии с предложением прокомментировать ситуацию в самом начале скандала. Ответ был отрицательным. И вот, судя по всему, ситуация изменилась. Собственному корреспонденту газеты "Время" Стасу Киселеву  Юлия Каралаш озвучила свою нынешнюю позицию. Далее - цитируем "Время".

Фото газеты "Время"

- Я не называю вынесенный мне приговор незаконным, - обозначила свою позицию Каралаш. - Я хочу сказать о другом: в моем деле появились новые обстоятельства. Я провела собственное расследование и нашла доказательства того, что мое уголовное дело появилось на свет в результате сговора и провокации, устроенной сотрудниками УБОП ДВД Костанайской области и их агентами.

По словам Юлии, одним из агентов, сыгравших роковую роль в ее судьбе, стала ее приятельница Айгерим (здесь и далее фамилии действующих на стороне полиции людей указываться не будут в интересах возможного следствия).

- Мы иногда встречались в обеденный перерыв, общались на скамейке у центра “Горняк”, - объясняет Каралаш. - А пересечься было просто, потому что мы работали в соседних зданиях. Я знала Айгерим как человека, не обремененного моральными запретами, которая легко заводит знакомства с противоположным полом и столь же легко о них забывает. Но я не лезла в ее личную жизнь.

Подруга обратилась к Юлии с просьбой воспользоваться ее телефоном, чтобы сделать регистрацию на сайте знакомств. Объяснила это тем, что собственными гаджетами пользоваться не может по причине родительской слежки.

- Айгерим сквозь слезы говорила, что лишена личной жизни, так как мать отслеживает ее движения в Интернете, следит за компьютерной перепиской, - рассказывает моя собеседница. - Она была почти в отчаянии! И я просто сжалилась… Мне даже в голову прийти не могло, чем это одолжение обернется.

- А что такого криминального могла сделать Айгерим с вашим телефоном?

- Видите ли, она с моего айфона сделала аккаунт в группе “Досуг Костанай”, участники которой не ищут серьезных отношений. Сказала, что не хочет “дарить удовольствие” кому-то за просто так… Ну вот такой она человек - я не собиралась ей мораль читать. Раз уж согласилась помочь, ладно… И ей тут же стали отвечать, появились какие-то ребята, желавшие встреч. И она потом еще несколько раз пользовалась моим телефоном, чтобы отвечать на сообщения и договариваться о свиданиях. А буквально через полторы недели после того разговора меня задержали!

Свою роль в этом событии сыграла все та же Айгерим, которая вечером 9 сентября прошлого года предложила Юлии сходить вместе в кино и пообщаться в кафе. В условленное время она села в машину к Юлии, положила несколько денежных купюр в салон и сразу вышла, по­обещав сейчас же вернуться. Тут же случился “хлопок” - у Каралаш изъяли 60 тысяч тенге, которые были оформлены как деньги, полученные за оказание Айгерим интим-услуг.

- Я только после того, как отошла от нервного шока, поняла, что сумма какая-то нереальная, - говорит моя собеседница. - Айгерим далеко не дорогая штучка, чтобы работать по таким тарифам. Тем более в городе Рудном. Я специально на всех подобных сайтах посмотрела - близко нет таких цен! Сейчас мне это кажется даже смешным, но на самом деле плакать хочется от грубости и наглости, с которыми все это делалось против меня…

Во время оперативного мероприятия Юлия поняла, что переписку в аккаунте, созданном Айгерим с ее телефона, постоянно отслеживали.

- По словам участвовавшего в задержании оперативника Мухамеджана, у него таких девочек, как Айгерим, сто двадцать по всей области, и если я не расколюсь, то любая из них даст против меня любые нужные показания, - вспоминает Юлия Каралаш. - А когда закончили оформление всех документов и протоколов, он сказал: “Давай договоримся по-хорошему. Ты не будешь нам е..ть мозги и сделаешь все, как тебе скажут - тогда все будет нормально. Или смотри - от позора не отмоешься!” Я ничего ему не ответила. А со следующего дня меня стали чуть ли не ежедневно вызывать в Костанай якобы для проведения следственных действий. На самом деле это было не следствие, а психологическая обработка и давление.

Юлия рассказывает, как ее водили по разным кабинетам департамента внутренних дел, в каждом из которых она слышала одно и то же: “Не упирайся, признавай вину, заключай процессуальное соглашение!” Особенно ей запомнилась встреча в кабинете одного из руководителей УБОП по имени Ерлан, который почему-то представился ей начальником управления.

- Разговор был грубым и коротким, - вспоминает моя собеседница. - Он сказал, что, если я буду противоречить следствию, меня посадят в тюрьму и добавят статью о торговле людьми. Очень хорошо запомнила его слова: “ Не е... мне мозги, Каралаш! Таким, как ты, в тюрьме жить нелегко. Ты там “черпалкой” будешь!” Я заплакала. А он повысил голос: “Х... ты ноешь?! Делай, как я сказал!”

Юлия продолжала отказываться от обвинений, не понимая, что вообще происходит. И тогда история о депутате-своднице Каралаш появилась в одной из местных газет. Ее тут же подхватили и разнесли практически все СМИ республики.

- Это был шок, - говорит Юлия. - Полиция выдала тайну следствия, сделала слив! Я сейчас думаю: а как бы они наказали меня, если бы я нарушила данную им подписку о неразглашении и стала защищаться в СМИ, обнародовав все, что они устроили? Но тогда... Меня просто уничтожали морально и психологически. Мне сказали, что следующими шагами следствия станут переквалификация вменяемого мне обвинения на более тяжкий состав преступления и добавление новой уголовной статьи. Конечно, я сломалась и в суде заявила о полном признании вины и раскаянии. Тогда мне хотелось одного - чтобы все поскорее закончилось…

Ознакомившись с материалами дела, Юлия сделала для себя вывод: его шили, особо не заботясь о доказательствах. Она даже составила список, в который вошли самые вопиющие и неопровержимые, с ее точки зрения, факты фабрикации обвинений.

...Заявление от имени некоего Руслана У., который требовал привлечь Каралаш к ответственности, написано с ошибками чуть ли не в каждом слове. При этом заявитель указывает, что он работает замдиректора крупной частной фирмы. А в телефонной переписке, которую он якобы вел с Юлией, орфографических ошибок нет.

Отыскав аккаунт Руслана в соцсети, Каралаш изучила список его друзей и нашла среди них… того самого опера Мухамеджана, который производил ее задержание.

В заявлении Руслана был указан один номер сотового телефона, а интернет-переписка от имени заявителя велась с другого. И этот номер принадлежит... оперативнику Мухамеджану! Юлия поняла это, когда увидела, что фото на аватарке в телефоне совпадает с фотографией пользователя соц­сети, который переписывался с Айгерим. И на этом снимке изображен… сын опера Мухамеджана. Мало того, то же самое фото ребенка Мухамеджан использует и в своем реальном аккаунте в социальной сети!

На просьбу Айгерим прислать фотографию Мухамеджан отправил ей снимок другого оперуполномоченного Алибека. Этого человека Юлия не раз видела во время следствия в ДВД.
Наконец Юлия отыскала в списке друзей Айгерим в соцсети все того же оперативника Алибека, а также… аккаунт ДВД Костанайской области.

- Я уверена, что все это не случайные знакомства - и именно с их помощью была устроена провокация, которая разрушила мою жизнь, - говорит Юлия Каралаш. - Кому-то очень важно было устроить этот скандал в депутатской среде, очернить каким-то образом ССГПО, я почему-то оказалась для заговорщиков удобной мишенью. Не знаю почему… А сейчас они меня решили вообще добить: инициировали новое уголовное дело: якобы я отправляла наших девушек в сексуальное рабство за границу! Если они хотят провернуть его по старому сценарию, добившись от меня признания вины при полном отсутствии доказательств, то я говорю: хватит! Теперь я буду защищаться. И выведу всех на чистую воду. У меня есть и другие доказательства моей невиновности, которые я готова открыть следствию. Конечно, если кто-то в силовых структурах найдет мужество и волю заняться этой историей о фальсификации моего дела...

Автор статьи заключает так:

- Признаться, после разговора с экс-депутатом я испытывал сложные чувства. В самом деле, история эта выглядит слишком уж экзотической. Тем не менее проверить ее компетентные органы обязаны. На днях Юлия Каралаш обратилась с заявлением о привлечении к ответственности фальсификаторов в погонах. О том, чем закончится новый виток этого скандала, мы обязательно сообщим.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты


Последние новости
18.01.18 17:19 Костанайская область выбрана пилотным регионом по цифровизации сельского хозяйства
18.01.18 16:05 Секретарь Костанайского гормаслихата не сдержал обещания по поводу новой улицы Тарана
18.01.18 15:55 Как «поумнеет» областной центр - новый генеральный план и полная автоматизация в сфере ЖКХ обещаны Костанаю
18.01.18 13:31 Автобус загорелся в Актюбинской области: 52 человека погибли
18.01.18 13:12 Китай: шелковый путь в Евразию
18.01.18 13:10 В 2018 году новые квартиры в Костанае должны получить ипотечники, госслужащие и очередники
18.01.18 12:35 В Костанае пожарные вытащили двух людей из горящего дома
18.01.18 12:06 В Костанае в тепловом коллекторе обнаружили кисти рук
18.01.18 11:06 Школе для одаренных детей «Озат» найдут новое место
18.01.18 10:12 Евгений ШИБАРШИН: Без ляпов не обошлось

Комментарии к новости
Страница 1 из 212»

§ лимон
Re: Экс-депутат Рудненского гормаслихата Юлия Каралаш заявила,...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 602
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 18.01.18 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
своим телефоном нельзя давать пользоваться никому, тем более являясь депутатом
Профайл

Надя
Re: Экс-депутат Рудненского гормаслихата Юлия Каралаш заявила,...




Отправлено: 18.01.18 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот тебе на..., а я думала все для нее закончилось благополучно, оказывается только начинается, если они докажут, то сидеть ей до пенсии.

Привратник
Re: Экс-депутат Рудненского гормаслихата Юлия Каралаш заявила,...




Отправлено: 18.01.18 - 12:47
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: Экс-депутат Рудненского гормаслихата Юлия Каралаш заявила,...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8814
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.01.18 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как всегда..
Понятно что всех несчастных акиматовских работников подставляют нехорошие люди..
Одна и та же песня..
Профайл

Читатель 1
Re: Экс-депутат Рудненского гормаслихата Юлия Каралаш заявила,...




Отправлено: 18.01.18 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не лезла бы в "грязь" изначально, "помощница", и не было бы приключений

§ Сергей_я
Re: Экс-депутат Рудненского гормаслихата Юлия Каралаш заявила,...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2336
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 18.01.18 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да там изначально было видно, что человека подставили. Это видно по шумихе в газетах.
Профайл

пэтриот
Re: Экс-депутат Рудненского гормаслихата Юлия Каралаш заявила,...




Отправлено: 18.01.18 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня куча знакомых занимается всякими нехорошими делами , а при встрече (за столом) рассказывают какие они ,,белые и пушистые,, . Но я точно знаю чем они занимаются , город маленький .
Оперативники действительно так разговаривают , тут она не врёт ! Издержки профессии

Алихан
Re: Экс-депутат Рудненского гормаслихата Юлия Каралаш заявила,...




Отправлено: 18.01.18 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Юля! Держись и борись, отступать некуда!

пэтриот
Re: Экс-депутат Рудненского гормаслихата Юлия Каралаш заявила,...




Отправлено: 18.01.18 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вообще - не воруйте и не ищите лёгких денег , все равно найдут и ,,посодют,, ! Вариант есть откупится - но тогда смысл воровать ? Ещё и в долги влезете . Куча книг написана про ,,быстрые и легкие,, деньги , все заканчиваются плохо (кроме фантастики)

азат
Re: Экс-депутат Рудненского гормаслихата Юлия Каралаш заявила,...




Отправлено: 18.01.18 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно как она стала депутатом. За счет кого или чего.

§ drakon
Re: Экс-депутат Рудненского гормаслихата Юлия Каралаш заявила,...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13107
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.01.18 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Юлии, Веры и Надежды. Также-
Иваны,Владимиры и Викторы -
не лезьте вы в Депутаты... :-o
Профайл

365+
Re: Экс-депутат Рудненского гормаслихата Юлия Каралаш заявила,...




Отправлено: 18.01.18 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Юлии, Веры и Надежды. Также-
Иваны,Владимиры и Викторы -
не лезьте вы в Депутаты..

А кто же тогда интересы Юлии, Веры и Надежды. Также-
Иванов,Владимиров и Викторов, представлять будет? не уж то среди них не нашлось достойнее Каралаш кто мог бы представлять их? все уехали?

777
Re: Экс-депутат Рудненского гормаслихата Юлия Каралаш заявила,...




Отправлено: 18.01.18 - 15:16
Комментарий удален модератором.

§ Volonter
Re: Экс-депутат Рудненского гормаслихата Юлия Каралаш заявила,...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1331
Регистрация: 15.04.13
Отправлено: 18.01.18 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Немного не понял, а для чего это ДВДшникам? В смысле с какой целью они всё это "устроили"?
Профайл

§ 112
Re: Экс-депутат Рудненского гормаслихата Юлия Каралаш заявила,...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8814
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.01.18 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
меня куча знакомых занимается всякими нехорошими делами , а при встрече (за столом) рассказывают какие они ,,белые и пушистые,, . Но я

В принципе коррупция должна существовать, тоже так думаю..
Договоры, какие то дела, чтобы сделать деньги..
Все берут, может она взяла больше и не поделилась..
Ну тогда сама виновата, нужно делать это согласно негласным правилам..
Профайл

Страница 1 из 212»

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 173
Пользователей: 3
Всего: 176

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх