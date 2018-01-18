Быстрее не бывает

Форум
Медный
Как Назарбаев жал руку Трампу
Хохол: Но захоти государство сделать эту возможность , она это сделала бы . Вон Северная Корея , закрытая и под санкциями , с нуля и на коленках сделала ядерное оружие умиляют такие рассуждения...
18.01.18 02:09
elektron
Как Назарбаев жал руку Трампу
112: Можно хоть десять раз на дню пожать руку президенту самой богатой страны Ой да ладно :-P www.rbc.ru или в реальном времениwebdiscover.ru
18.01.18 00:59
elektron
Солнечные батареи принесли свет на зимовки под Костанаем, где 20 лет жили без электричества
Валентин: Да нерентабельно это в наших условиях попросту. Ну как бы там не было, всё же выход, для отдалённых поселений и лучше, чем вообще без ЭЭ или только от генератора. Во всяком случае выбор...
18.01.18 00:27
elektron
Солнечные батареи принесли свет на зимовки под Костанаем, где 20 лет жили без электричества
Бывалый: А автономные дома полностью на альтернативных источниках с аккумулированием энергии у них уже есть. 49 штук. Ну а я про что писал или читать не умеем? Бывалый: Да?А на экспо в...
18.01.18 00:23
frezer33307
Как Назарбаев жал руку Трампу
Хохол: в стране , которая тащит цивилизацию человечества и таких как ты за шкирку Вон оно как. А с чего ты и твои любимые америкосы решили что навязываемая цивилизация нужна? По моему каждый...
18.01.18 00:00
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

Подозреваемый в краже медного кабеля на сумму почти 6 млн тенге задержан в Костанае

17 января 2018, 18:56 |  Криминал

10 января в дежурную часть Северного отдела полиции УВД Костаная поступило заявление о том, что с территории предприятия по улице Пригородной похищен медный кабель.

Иллюстративное фото

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 31-летнего мужчину, который ранее работал с этим предприятием.

"В ночь на 10 января подозреваемый проник в машинное отделение канализационной насосной станции и срезал медные кабели длиной 110 м и весом более 500 кг, - сообщает пресс-служба ДВД Костанайской области. - После чего все похищенное загрузил через окно в свою автомашину и вывез за территорию. Часть кабеля злоумышленник сбыл в одном из пунктов приема металла, другую оставил на собственной даче".

Как пояснили в ведомстве, предприятие является крупной насосной станцией, которую должны были запустить 10 января. Ущерб составил свыше 5 млн 900 тыс. тенге.

Проводится досудебное расследование по ст. 188 ч. 4 УК РК. Подозреваемый арестован и водворен в следственный изолятор. Проверяется его причастность к другим кражам.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты


Последние новости
17.01.18 17:36 В Костанае начали вырезать купель к празднику Крещения
17.01.18 17:13 Новый владелец Наримановского рынка и Нижней оптовки планирует переделать их в крытые павильоны
17.01.18 17:08 Минтруда и соцзащиты населения РК открыло WhatsApp-канал для вопросов населения
17.01.18 16:26 Костанайская область до конца недели будет находиться под влиянием антициклона
17.01.18 15:38 Как рекордные закупки долларов Россией повлияют на курс тенге, объяснили эксперты
17.01.18 14:25 Паспорта на латинице хотят выдавать с 2021 года в Казахстане
17.01.18 13:34 Бизнесменов планируют освободить от штрафов по итогам проверок
17.01.18 12:30 В Мендыкаринском районе при пожаре погибли родители трехлетней девочки
17.01.18 11:15 Как Назарбаев жал руку Трампу
17.01.18 10:43 СМИ удалили с процесса по иску к министерству информации и коммуникаций

Комментарии к новости

365+
Re: Подозреваемый в краже медного кабеля на сумму почти 6 млн...




Отправлено: 17.01.18 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ты смотри? я думал несуны исчезли, а они сохранились, даже при капиталистическом строе, раньше бы просто приобрели бы новый кабель, поругали сторожа и все, а теперь уголовка.

Читатель 1
Re: Подозреваемый в краже медного кабеля на сумму почти 6 млн...




Отправлено: 17.01.18 - 20:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По сути диверсия (объект жизнеобеспечения, а значит режимный)

Директор Пляжа
Re: Подозреваемый в краже медного кабеля на сумму почти 6 млн...




Отправлено: 17.01.18 - 20:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
365+:

Какой ты дядя наивный. Как тащили в 90-х, это вообще что -то. Сейчас при нынешней бедноте населения, призрак 90-х возвращается, особенно при том что рыба гниет с головы. Есть примеры, как типо " небожители" это делают. Или недавний случай со спиртным и суд. исполнителями. масштабы у несунов увеличились.

Иолис
Re: Подозреваемый в краже медного кабеля на сумму почти 6 млн...




Отправлено: 17.01.18 - 21:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шапки снимают, кабеля срезают, водку буторят, Назарбаев президент - это лихие 90ые или 2018 год?

Народный контроль
Re: Подозреваемый в краже медного кабеля на сумму почти 6 млн...




Отправлено: 17.01.18 - 23:14
Комментарий удален модератором.

§ student
Подозреваемый в краже медного кабеля на сумму почти 6 млн тенге задержан в Костанае
student


(Пользователи)
Сообщений: 1
Регистрация: 09.06.17
Отправлено: 18.01.18 - 00:06
Комментарий проходит проверку.
Профайл

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 46
Пользователей: 0
Всего: 46

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх