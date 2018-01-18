Подозреваемый в краже медного кабеля на сумму почти 6 млн тенге задержан в Костанае

10 января в дежурную часть Северного отдела полиции УВД Костаная поступило заявление о том, что с территории предприятия по улице Пригородной похищен медный кабель.

Иллюстративное фото

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 31-летнего мужчину, который ранее работал с этим предприятием.

"В ночь на 10 января подозреваемый проник в машинное отделение канализационной насосной станции и срезал медные кабели длиной 110 м и весом более 500 кг, - сообщает пресс-служба ДВД Костанайской области. - После чего все похищенное загрузил через окно в свою автомашину и вывез за территорию. Часть кабеля злоумышленник сбыл в одном из пунктов приема металла, другую оставил на собственной даче".

Как пояснили в ведомстве, предприятие является крупной насосной станцией, которую должны были запустить 10 января. Ущерб составил свыше 5 млн 900 тыс. тенге.

Проводится досудебное расследование по ст. 188 ч. 4 УК РК. Подозреваемый арестован и водворен в следственный изолятор. Проверяется его причастность к другим кражам.