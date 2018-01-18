Подозреваемый в краже медного кабеля на сумму почти 6 млн тенге задержан в Костанае
10 января в дежурную часть Северного отдела полиции УВД Костаная поступило заявление о том, что с территории предприятия по улице Пригородной похищен медный кабель.
Иллюстративное фото
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 31-летнего мужчину, который ранее работал с этим предприятием.
"В ночь на 10 января подозреваемый проник в машинное отделение канализационной насосной станции и срезал медные кабели длиной 110 м и весом более 500 кг, - сообщает пресс-служба ДВД Костанайской области. - После чего все похищенное загрузил через окно в свою автомашину и вывез за территорию. Часть кабеля злоумышленник сбыл в одном из пунктов приема металла, другую оставил на собственной даче".
Как пояснили в ведомстве, предприятие является крупной насосной станцией, которую должны были запустить 10 января. Ущерб составил свыше 5 млн 900 тыс. тенге.
Проводится досудебное расследование по ст. 188 ч. 4 УК РК. Подозреваемый арестован и водворен в следственный изолятор. Проверяется его причастность к другим кражам.
Последние новости
|
|
|
|
|
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Пользователей: 0
Всего: 46
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Как Назарбаев жал руку Трампу
Хохол: Но захоти государство сделать эту возможность , она это сделала бы . Вон Северная Корея , закрытая и под санкциями , с нуля и на коленках сделала ядерное оружие умиляют такие рассуждения...
Как Назарбаев жал руку Трампу
112: Можно хоть десять раз на дню пожать руку президенту самой богатой страны Ой да ладно :-P www.rbc.ru или в реальном времениwebdiscover.ru
Солнечные батареи принесли свет на зимовки под Костанаем, где 20 лет жили без электричества
Валентин: Да нерентабельно это в наших условиях попросту. Ну как бы там не было, всё же выход, для отдалённых поселений и лучше, чем вообще без ЭЭ или только от генератора. Во всяком случае выбор...
Солнечные батареи принесли свет на зимовки под Костанаем, где 20 лет жили без электричества
Бывалый: А автономные дома полностью на альтернативных источниках с аккумулированием энергии у них уже есть. 49 штук. Ну а я про что писал или читать не умеем? Бывалый: Да?А на экспо в...
Как Назарбаев жал руку Трампу
Хохол: в стране , которая тащит цивилизацию человечества и таких как ты за шкирку Вон оно как. А с чего ты и твои любимые америкосы решили что навязываемая цивилизация нужна? По моему каждый...