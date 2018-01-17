В Костанае начали вырезать купель к празднику Крещения
Татьяна НАЗАРУК
На городском пляже сегодня, 17 января, после обеда рабочие ТОО «Таза Жол АТ» приступили начали вырезать прорубь, в которой завтра костанайцы смогут окунуться в освященную воду.
Корреспонденты «НГ» съездили на место и почти убедились в том, что купаться зимой в проруби теплее, чем просто стоять возле неё.
Рабочий Дмитрий ИСАЕВ вырезает иордань уже в десятый раз. Он говорит, что несколько последних лет ныряет сам и пользуется привилегией причастного к изготовлению купели - заходит в воду первым, после того, как батюшка освятит воду.
- Это награда за наш труд, - смеется Дмитрий. - Первый раз нырять страшно, а потом привыкаешь и это нравится. Холоднее вот так стоять у купели, пока остальные работают, чем нырнуть в ледяную воду.
В этом году над купелью работают 4 человека. Они по очереди пилят лед и чистят снег около проруби. Меняться надо обязательно, потому что долго с бензопилой не поработаешь: из-под нее прямо на ноги летят вода и снег. Чтобы не промокнуть, используют специальную одежду, не пропускающую воду. Но при почти 20 градусах ниже нуля такая работа в любом случае дается с трудом.
Дмитрий Исаев говорит, что каждый год глубина купели примерно одинаковая - 1,5 м. Размеры тоже повторяются из года в год, но на этот раз было решено для удобства костанайцев оборудовать не два, а четыре входа в купель. Поэтому ее боковые стороны сделают длиннее обычного.
Работы будут продолжаться до вечера, потому что еще нужно установить лестницы, очистить купель ото льда и снега и поставить по ее периметру ограждение.
Окунуться в прорубь костанайцы смогут с 21 часа 18 января и до 12 часов 19 января. Все это время возле купели будут круглосуточно дежурить скорая помощь, полиция, спасатели. В полдень 19 января прорубь засыпят.
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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