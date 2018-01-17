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Новый владелец Наримановского рынка и Нижней оптовки планирует переделать их в крытые павильоны

Татьяна НАЗАРУК

17 января 2018, 17:13 |  Общество

Два крупнейших уличных рынка Костаная перешли во владение АО «СПК «Тобол» по договору купли-продажи от 29 декабря 2017 года. Ранее они были структурными подразделениями ТОО «Футбольный клуб «Тобол».

Как сообщил "НГ" советник председателя правления СПК «Тобол» Руслан РЫСПАЕВ, первым делом корпорация займется модернизацией Наримановского рынка, а уже после этого - Нижней оптовкой. До 31 августа 2018 года Наримановский рынок будет работать в нынешнем состоянии, потом на этом месте построят крытый павильон.

- Пока нет финансирования, не проведен тендер на разработку проектно-сметной документации, поэтому о будущем облике и о стоимости аренды торговых мест говорить рано, - отметил Рыспаев. - На время стройки всем арендаторам мы найдем временные места, а потом первыми пригласим их в обновленный крытый павильон. Возможно, он станет больше. Точно появится парковка. В соответствии с постановлением правительства, до 2020 года в Казахстане не должно остаться уличных рынков, мы все приведем в порядок, чтобы условия в новом павильоне были нормальными: канализация, тепло, электричество. Ведь нынешний рынок не соответствует ни противопожарным, ни санитарным нормам.

Новый владелец уже провел собрание актива предпринимателей Наримановского рынка.

- Когда будут готовы документы по строительству, нас соберут и еще раз и покажут, какой станет Наримановка, - сообщила "НГ" председатель актива Венера ЗЕНЧЕНКО. - Мы предоставили новому директору все свои вопросы и переживания в письменном виде, он все принял к сведению. То есть, от нас никто не отмахивается, с нами работают и бросать не собираются.

В ТОО "ФК "Тобол" передачу Наримановского рынка и Нижней оптовки объяснили решением учредителя. На наш вопрос, не связано ли это решение с иском директора ТОО Николая Панина к его бывшим и нынешним коллегам, среди которых - бывшие руководители обоих рынков, ответили отрицательно.

- Это решение принимает учредитель, а не директор, - пояснил медиа-офицер ФК «Тобол» Константин ДОЛЖАНСКИЙ.

Учредитель ТОО "ФК "Тобол" - ГУ «Управление финансов акимата Костанайской области». Оно же является держателем акций АО «СПК «Тобол».
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Комментарии к новости

§ 112
Re: Новый владелец Наримановского рынка и Нижней оптовки...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8784
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.01.18 - 17:16
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