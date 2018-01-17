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Медный
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Минтруда и соцзащиты населения РК открыло WhatsApp-канал для вопросов населения

17 января 2018, 17:08 |  Государство

Министерство труда и социальной защиты населения РК открыло горячую линию для населения в WhatsApp, сообщает Informburo.kz. Казахстанцы могут направлять свои вопросы в мессенджере по номеру +7(700)10-11-414, сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Иллюстративное фото

Новая форма взаимодействия специалистов ведомства нацелена на более оперативный обмен информацией по вопросам социально-трудовых отношений, отметил пресс-секретарь министра труда и социальной защиты населения Нурлыбек Женисбек.

- Теперь граждане могут напрямую получать ответы на интересующие вопросы, что повысит информированность населения по вопросам пенсий, пособий, установления инвалидности, поддержки многодетных семей, миграции и трудовых отношений, – сказал он.

В 2018 году Министерство труда и социальной защиты населения РК планирует:

  • внедрение адресной социальной помощи нового формата;
  • пересмотр механизма назначения базовой пенсионной выплаты;
  • введение госпособия для родителей, осуществляющих уход за совершеннолетними инвалидами I группы с детства;
  • формализацию самозанятого населения;
  • модернизацию системы социального обслуживания;
  • переформатизацию службы медико-социальной экспертизы по установлению инвалидности;
  • цифровизацию сферы, предусматривающей внедрение электронной биржи труда, электронных трудовых договоров.

По словам Нурлыбека Женисбека, министерство готово принять во внимание и обсудить с населением любые предложения, вопросы или дополнения к этим инициативам.
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Комментарии к новости

§ 112
Re: Минтруда и соцзащиты населения РК открыло WhatsApp-канал для...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8784
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.01.18 - 17:19
Комментарий удален модератором.
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