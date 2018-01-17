Минтруда и соцзащиты населения РК открыло WhatsApp-канал для вопросов населения
Министерство труда и социальной защиты населения РК открыло горячую линию для населения в WhatsApp, сообщает Informburo.kz. Казахстанцы могут направлять свои вопросы в мессенджере по номеру +7(700)10-11-414, сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК.
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Новая форма взаимодействия специалистов ведомства нацелена на более оперативный обмен информацией по вопросам социально-трудовых отношений, отметил пресс-секретарь министра труда и социальной защиты населения Нурлыбек Женисбек.
- Теперь граждане могут напрямую получать ответы на интересующие вопросы, что повысит информированность населения по вопросам пенсий, пособий, установления инвалидности, поддержки многодетных семей, миграции и трудовых отношений, – сказал он.
В 2018 году Министерство труда и социальной защиты населения РК планирует:
- внедрение адресной социальной помощи нового формата;
- пересмотр механизма назначения базовой пенсионной выплаты;
- введение госпособия для родителей, осуществляющих уход за совершеннолетними инвалидами I группы с детства;
- формализацию самозанятого населения;
- модернизацию системы социального обслуживания;
- переформатизацию службы медико-социальной экспертизы по установлению инвалидности;
- цифровизацию сферы, предусматривающей внедрение электронной биржи труда, электронных трудовых договоров.
По словам Нурлыбека Женисбека, министерство готово принять во внимание и обсудить с населением любые предложения, вопросы или дополнения к этим инициативам.
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