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Медный
Как Назарбаев жал руку Трампу
112: А вот база ВМС не помешала бы.. Я давно ратую за это всеми ногами и всеми руками.. Что-то это мне люто напоминает... А! [бью себя ладонью по лбу ] Да ты коллаборационист ;-) ...
17.01.18 17:31
Алёша
Как я сходила на лазерную эпиляцию
А в носу можно волосы навсегда удалить?
17.01.18 17:13
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
1952/доктор СИЗО: сначала Трампа приоденем в национальные одежды в Астанинском аэропорту Доктор,он то чего прилетает? Место выбирать для Военной База США... :lol: :lol:
17.01.18 17:11
Медный
Как Назарбаев жал руку Трампу
Хохол: Ведь это не трудно , отказаться от ядерного оружия и быть нормальным государством в этом мире . Ни кому не грозить кузькиной матерью и поддерживать со всеми дружеские отношения . У кремля...
17.01.18 17:09
ТАНОМИ
Как Назарбаев жал руку Трампу
Хохол: Ведь это не трудно , отказаться от ядерного оружия и быть нормальным государством в этом мире . Ни кому не грозить кузькиной матерью и поддерживать со всеми дружеские отношения . ...
17.01.18 17:09
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Костанайская область до конца недели будет находиться под влиянием антициклона

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

17 января 2018, 16:26 |  Общество

По прогнозам синоптиков, с четверга по воскресенье погода будет стабильной по всем показателям.

- Осадков с 18 по 21 января не ожидается, но временами возможен туман, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Валентина ЗАГРЕБИНА. - Ночью термометры покажут от 23-х до 28 градусов, местами до 33 градусов ниже нуля. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах 15-20 градусов мороза. Ветер будет преимущественно юго-восточным, скорость его составит 5-10 м/с.
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