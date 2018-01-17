Костанайская область до конца недели будет находиться под влиянием антициклона
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
По прогнозам синоптиков, с четверга по воскресенье погода будет стабильной по всем показателям.
- Осадков с 18 по 21 января не ожидается, но временами возможен туман, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Валентина ЗАГРЕБИНА. - Ночью термометры покажут от 23-х до 28 градусов, местами до 33 градусов ниже нуля. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах 15-20 градусов мороза. Ветер будет преимущественно юго-восточным, скорость его составит 5-10 м/с.
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