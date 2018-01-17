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Медный
Как Назарбаев жал руку Трампу
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ТАНОМИ
Как Назарбаев жал руку Трампу
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Как рекордные закупки долларов Россией повлияют на курс тенге, объяснили эксперты

17 января 2018, 15:38 |  Общество

Как рекордные закупки долларов Россией повлияют на курс тенге, объяснили опрошенные корреспондентом Tengrinews.kz эксперты.

Фото Турара Казангапова

Известно, что Минфин РФ с 15 января по 6 февраля будет покупать на внутреннем рынке валюту на рекордные 15,1 миллиарда рублей в день, суммарно направит на эти цели 257,1 миллиарда рублей.

Ведущий аналитик группы компаний TeleTrade Марк Гойхман отметил, что покупки долларов Минфином России на Мосбирже действительно будут очень масштабными. "Сумма интервенций в 15,1 миллиарда рублей в день - это в два раза больше, чем направлялось на данные цели в среднем в 2017 году. Однако и причина для этого вполне адекватная. Нефтяные цены поднялись в район 70 долларов за баррель по марке Brent, тогда как еще осенью 2017 года находились на рубеже 50 долларов. И увеличение покупок валюты российским финансовым ведомством как раз и призвано забрать с рынка излишние доходы из повышенной нефтегазовой экспортной выручки. Это делается и для пополнения резервов, и для недопущения слишком резких колебаний курса рубля и его избыточного укрепления. Таким образом, интервенции лишь компенсируют рост предложения валюты на бирже, но не означают относительного увеличения спроса на нее", - пояснил аналитик.

Гойхман отметил, что в случае же снижения нефтяных цен в дальнейшем уменьшатся и масштабы приобретения валюты. Поэтому, по его словам, и влияние действий Минфина РФ на тенге будет ограниченным.

- Зависимость тенге от рубля достаточно высока, учитывая тесные экономические связи между Казахстаном и Россией. Но интервенции Минфина не приведут к значимой девальвации рубля и не будут означать серьезного ослабления тенге. Тем более, что Нацбанк Казахстана обладает сильными рычагами воздействия на курс тенге. Среди причин динамики тенге рубль и покупки Минфина - лишь одна из многих составляющих. Определенное ослабление тенге в район 330 тенге за доллар возможно при коррекции нефтяных цен вниз и прекращении падения доллара на мировом финансовом рынке, - разъяснил эксперт.

В свою очередь, заместитель директора аналитического департамента "Альпари" Наталья Мильчакова также считает, что на фоне роста объема закупок Минфином РФ иностранной валюты новой девальвации тенге не будет. Но при этом, по ее словам, инфляция потребительских цен по-прежнему может оставаться высокой, 6-7 процентов в год.

- Мы полагаем, что между тенге и рублем существует определенная корреляция в виде некоторой зависимости динамики тенге от динамики рубля. С начала года рубль укреплялся по отношению к доллару, при этом одновременно укреплялся и курс тенге к доллару. Тенге подорожал с начала года к доллару на 0,6 процента. Закупки Минфином валюты на открытом рынке могут привести к временному ослаблению рубля, но, скорее всего, рубль просто перейдет в новый коридор в 58-59 рублей за доллар вместо нынешних 56-57 рублей за доллар. Тенге, скорее всего, тоже подешевеет. Тенге может продолжить укрепление в ближайшее время, но по мере снижения курса рубля тоже может обесцениваться до 332-334 тенге за доллар, - прокомментировала эксперт.

Шеф-аналитик компании "АНАЛИТИКА Онлайн Казахстан" Сергей Полыгалов отметил, что при среднем курсе рубля 5,85 тенге курс доллара к тенге останется в диапазоне 328-333 тенге за доллар.
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Комментарии к новости

§ 112
Re: Как рекордные закупки долларов Россией повлияют на курс...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8784
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.01.18 - 16:00
Комментарий удален модератором.
Профайл

ваще
Re: Как рекордные закупки долларов Россией повлияют на курс...




Отправлено: 17.01.18 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
эксперты. предполагают два варианта.
или тенге ослабнет. или окрепнет.
опытные видать эксперты.

Хохол
Re: Как рекордные закупки долларов Россией повлияют на курс...




Отправлено: 17.01.18 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помню вопли руководства РФ о том что бакс рухнет (правда не уточнили когда) , его популярность искусственная и ни чем не обеспечена и нужно избавлять экономику от его засилия . А тут нате , рекордные закупки ненавистного бакса . А ведь могли и Евро скупать , то ж валюта . Таким макаром доллар скоро Евро догонит .

§ 112
Re: Как рекордные закупки долларов Россией повлияют на курс...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8784
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.01.18 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
рекордные закупки ненавистного бакса . А в

Америка..
Страна чудес..
Можно как угодно лаять на нее, ненавидеть, брасаться какими то понтами, но должного у нее не отнять, многие страны существуют и кормятся только благодаря ей..
Профайл

Директор Пляжа
Re: Как рекордные закупки долларов Россией повлияют на курс...




Отправлено: 17.01.18 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
руководства РФ о том что бакс рухнет

Ты путаешь вбросы СМИ с озвученной правительством другой страны программы о дедоллоризации.
Любите со своим кентом лукавить :lol:

Директор Пляжа
Re: Как рекордные закупки долларов Россией повлияют на курс...




Отправлено: 17.01.18 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:lol: :lol: :lol:
Когда Сирию отбил по деньгам.
Развед.операция сил спец.назначения РФ кульминационо завершилась захватом 1млрд.дол., назначенные для групп исламистов, находящиеся в ящиках Межд.Красн.Креста, прибывшие из Турции в Сирию.

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