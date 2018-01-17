Быстрее не бывает

Форум
Медный
Как Назарбаев жал руку Трампу
112: А вот база ВМС не помешала бы.. Я давно ратую за это всеми ногами и всеми руками.. Что-то это мне люто напоминает... А! [бью себя ладонью по лбу ] Да ты коллаборационист ;-) ...
17.01.18 17:31
Алёша
Как я сходила на лазерную эпиляцию
А в носу можно волосы навсегда удалить?
17.01.18 17:13
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
1952/доктор СИЗО: сначала Трампа приоденем в национальные одежды в Астанинском аэропорту Доктор,он то чего прилетает? Место выбирать для Военной База США... :lol: :lol:
17.01.18 17:11
Медный
Как Назарбаев жал руку Трампу
Хохол: Ведь это не трудно , отказаться от ядерного оружия и быть нормальным государством в этом мире . Ни кому не грозить кузькиной матерью и поддерживать со всеми дружеские отношения . У кремля...
17.01.18 17:09
ТАНОМИ
Как Назарбаев жал руку Трампу
Хохол: Ведь это не трудно , отказаться от ядерного оружия и быть нормальным государством в этом мире . Ни кому не грозить кузькиной матерью и поддерживать со всеми дружеские отношения . ...
17.01.18 17:09
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

Паспорта на латинице хотят выдавать с 2021 года в Казахстане

17 января 2018, 14:25 |  Государство

Казахстане планируют выдавать паспорта, удостоверения личности и другие документы на латинице в 2021 году, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом говорится в плане мероприятий по поэтапному переводу алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года, опубликованном на портале электронного правительства для обсуждения.

Фото Турара Казангапова

"Обеспечить выдачу паспортов, удостоверений личности гражданина Республики Казахстан и иных документов на государственном языке на основе латинской графики. Срок исполнения - с 2021 по 2025 год", - сообщается на портале. Отмечается, что объем финансирования будет "в рамках выделенных средств".

Также сообщается, что будут разрабатываться правила транслитерации (экзонимов) иноязычных ономастических названий, а также зарубежных государств, столиц мира, океанов, морей и других объектов политической карты мира на казахском языке на основе латинской графики. Сроком исполнения указан в рамках второго этапа организационных и методических мероприятий декабрь 2021 года.

Ранее стало известно, что блогеры могут получить от государства 462,6 миллиона тенге за разъяснительные работы по переходу казахского языка на латиницу.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты


Последние новости
17.01.18 17:36 В Костанае начали вырезать купель к празднику Крещения
17.01.18 17:13 Новый владелец Наримановского рынка и Нижней оптовки планирует переделать их в крытые павильоны
17.01.18 17:08 Минтруда и соцзащиты населения РК открыло WhatsApp-канал для вопросов населения
17.01.18 16:26 Костанайская область до конца недели будет находиться под влиянием антициклона
17.01.18 15:38 Как рекордные закупки долларов Россией повлияют на курс тенге, объяснили эксперты
17.01.18 13:34 Бизнесменов планируют освободить от штрафов по итогам проверок
17.01.18 12:30 В Мендыкаринском районе при пожаре погибли родители трехлетней девочки
17.01.18 11:15 Как Назарбаев жал руку Трампу
17.01.18 10:43 СМИ удалили с процесса по иску к министерству информации и коммуникаций
17.01.18 10:22 За проданную подростку бутылку пива предпринимателя оштрафовали на 67 000 тенге

Комментарии к новости

456
Re: Паспорта на латинице хотят выдавать с 2021 года в Казахстане




Отправлено: 17.01.18 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять отслюнявить придется за ксиву.

§ yudjin
Re: Паспорта на латинице хотят выдавать с 2021 года в Казахстане
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5033
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 17.01.18 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
что блогеры могут получить от государства 462,6 миллиона тенге за разъяснительные работы


анекдот вспомнил:
Блогер на приеме у психотерапевта:
– Комменты пишете?
– Пишу!
– Сколько в день?
– Три тысячи.
– И что при этом чувствуете?
– Власть, могущество чувствую!..
– Примеры, примеры, подробнее!
– Ну, допустим, снял Бондарчук фильм, сорок миллионов потратил, семьсот профессионалов с ними работало. А я сел и написал: «Обитаемый Остров – полное ... ». И всё! Мощь чувствую! Власть чувствую!
Профайл

§ Медный
Re: Паспорта на латинице хотят выдавать с 2021 года в Казахстане
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1648
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 17.01.18 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ранее стало известно, что блогеры могут получить от государства 462,6 миллиона тенге за разъяснительные работы по переходу казахского языка на латиницу

PR???
Профайл

Директор Пляжа
Re: Паспорта на латинице хотят выдавать с 2021 года в Казахстане




Отправлено: 17.01.18 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
блогеры могут получить от государства 462,6 миллиона тенге за разъяснительные работы

Не подскажите где записываются?

§ Victor Yang
Re: Паспорта на латинице хотят выдавать с 2021 года в Казахстане
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10171
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 17.01.18 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А деньги когда переводить будут? Будет ли сопутствующая деноминация?
Профайл

Федя
Re: Паспорта на латинице хотят выдавать с 2021 года в Казахстане




Отправлено: 17.01.18 - 15:52
Комментарий удален модератором.

Даханти
Re: Паспорта на латинице хотят выдавать с 2021 года в Казахстане




Отправлено: 17.01.18 - 15:57
Комментарий удален модератором.

Рэмбо
Re: Паспорта на латинице хотят выдавать с 2021 года в Казахстане




Отправлено: 17.01.18 - 15:59
Комментарий удален модератором.

Орел
Re: Паспорта на латинице хотят выдавать с 2021 года в Казахстане




Отправлено: 17.01.18 - 15:59
Комментарий удален модератором.

§ yudjin
Re: Паспорта на латинице хотят выдавать с 2021 года в Казахстане
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5033
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 17.01.18 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
е подскажите где записываются?

понятия не имею... по этому вопросу лучше к сатанинскому приведению обратиться... он то везде был, всё то он видел.... что и послать не куда.
Профайл

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 185
Пользователей: 2
Всего: 187

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх