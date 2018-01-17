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Бизнесменов планируют освободить от штрафов по итогам проверок

17 января 2018, 13:34 |  Государство

В Мажилисе презентовали законопроект, который вносит тысячу поправок в 13 кодексов и 100 законов для совершенствования регулирования предпринимательской деятельности, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото

"С учетом проводимой политики по дерегулированию и снижению издержек бизнеса, устранению административных барьеров и стимулированию развития предпринимательства законопроект разработан по следующим направлениям: реформирование государственно-контрольно надзорной деятельности, регулирование информационных инструментов, реформирование обязательных услуг, оказываемых субъектами естественных монополий и квазигосударственным сектором, совершенствование анализа регуляторного воздействия, а также фронтальное сокращение издержек бизнеса", - сказал на презентации законопроекта в Мажилисе вице-министр национальной экономики РК Серик Жумангарин.

Кроме того, законопроектом предусматривается ревизия законодательства на предмет выявления норм, препятствующих конкуренции, а также совершенствование механизма пресечения и выявления ценовых и тарифных сговоров.

По словам вице-министра, в рамках законопроекта предусматривается исключение сфер деятельности субъектов предпринимательства в связи с дублированием и отсутствием эффективности при их осуществлении, а также исключение дублирующих и не связанных с рисками контрольных и надзорных функций госорганов.

"Вместе с тем из 25 сфер, которые являются исключением из общего порядка проверок, пять сфер предлагается обратно вернуть в общий порядок проверок, системы управления рисками", - уточнил он.

Также исключаются статьи и компетенции уполномоченных органов на возбуждение административных дел по 39 статьям Кодекса об административных правонарушениях. Внедряется профилактический контроль вместо выборочных проверок.

"Отныне проверяющий на основе системы управления рисками применяет форму профилактического контроля. При этом административного наказания субъекты бизнеса больше нести не будут. По итогам профилактического контроля будет сделано предписание, будут поставлены вопросы, которые надо решить, отмечены недостатки, которые нужно устранить", - сказал Жумангарин.

В случае если нарушение было серьезным, у проверяющего есть возможность через некоторое время выйти в рамках внепланового контроля и проверить.

"Если уже потом требование не будет выполнено, то тогда можно будет наказывать. Это достаточно серьезный инструмент, мы осознанно пошли на это шаг, полностью меняем менталитет проверки в стране. Мы переходим от менталитета наказания к менталитету обслуживания", - уточнил он.

Вносится большой пакет поправок по рейтингу Doing Business. Он будет охватывать восемь индикаторов.

"В частности, окончательно закрепляется запрет госорганам требовать наличие печати у субъектов бизнеса. Это право бизнеса - иметь ее или не иметь", - подчеркнул Серик Жумангарин.

Кроме того, изменения вносятся в области строительства, вводится понятие "архитектурный стиль".

"Проект детальной планировки (необходим - прим. автора), легализуем архитектурный стиль. Больше никаких отношений с местными исполнительными органами в этом плане не будет", - вкратце рассказал вице-министр национальной экономики РК Серик Жумангарин.
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Комментарии к новости

* сайлау курманов
Re: Бизнесменов планируют освободить от штрафов по итогам...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2523
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 17.01.18 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я еще очень давно говорил . чтобы бизнес вообще освободили от проверок и налогов , так как сие не выросло до того уровня чтоб его гнобить на корню , жадные до проверок , а вместе с тем чтоб прижать предпринимателя на мзду чиновники будут думать только о себе , а о том что за этим горе - бизнесменом есть его сотрудники и их семьи , что были взяты кредиты по которым надо отвечать , в конце концов затрачены силы и время , всем начихать , поэтому ваши поздние заботы навряд ли помогут делу
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FOMA
Re: Бизнесменов планируют освободить от штрафов по итогам...




Отправлено: 17.01.18 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бизнесменов планируют освободить от штрафов по итогам проверок

... наверно потому что "бизнесменов" не осталось в Казахстане. Все выехали. Но остались бомжи с тележкой - вот их то не интересно штрафовать!

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