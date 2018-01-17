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Медный
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17.01.18 17:31
Алёша
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А в носу можно волосы навсегда удалить?
17.01.18 17:13
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
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17.01.18 17:11
Медный
Как Назарбаев жал руку Трампу
Хохол: Ведь это не трудно , отказаться от ядерного оружия и быть нормальным государством в этом мире . Ни кому не грозить кузькиной матерью и поддерживать со всеми дружеские отношения . У кремля...
17.01.18 17:09
ТАНОМИ
Как Назарбаев жал руку Трампу
Хохол: Ведь это не трудно , отказаться от ядерного оружия и быть нормальным государством в этом мире . Ни кому не грозить кузькиной матерью и поддерживать со всеми дружеские отношения . ...
17.01.18 17:09
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В Мендыкаринском районе при пожаре погибли родители трехлетней девочки

Татьяна НАЗАРУК

17 января 2018, 12:30 |  Происшествия

30-летний житель села Боровского в понедельник, 15 января, примерно в 20 часов, вернулся домой и увидел, что его дом горит. Вызвав пожарных и не дожидаясь их приезда, он бросился в дом - спасать 3-летнюю дочь и жену.

Фото пресс-службы ДЧС Костанайской области

- По словам соседа, который все это видел, отец семейства вынес из пожара девочку и усадил ее в машину, затем вернулся за женой, - сообщила "НГ" главный специалист группы информирования и обучения населения ДЧС Костанайской области Галия ШАДАЕВА. - Сосед забрал девочку к себе в дом и стал ждать, когда из пожара выйдет хозяин дома. Но до приезда пожарной службы он так и не появился.

После тушения огня на месте пожара были обнаружены тела владельца дома и его жены.

Сотрудники пожарной испытательной лаборатории предварительной причиной возгорания назвали нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе.

В ДЧС отмечают, что месяц назад сотрудники органов гражданской защиты проводили подворовый обход с профилактическими беседами. Хозяин сгоревшего дома также был проинструктирован о мерах пожарной безопасности, в журнале инструктажа есть его подпись.

По информации Галии Шадаевой, опекунство над оставшейся без родителей 3-летней девочкой возьмет ее бабушка, которая живет в этом же селе.
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Комментарии к новости

§ Volonter
Re: В Мендыкаринском районе при пожаре погибли родители...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1327
Регистрация: 15.04.13
Отправлено: 17.01.18 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ужас какой...
Царствие Небесное женщине и тебе, Мужчина (именно с большой буквы!)! Как тяжело малышке придётся, как жаль её - просто слов нет...
Родным и близким искренние соболезнования...
Профайл

Народный контроль
Re: В Мендыкаринском районе при пожаре погибли родители...




Отправлено: 17.01.18 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Реально МУЖЧИНА! Иманды болсын жатқан жері жайлы болсын

§ Сыкымы
Re: В Мендыкаринском районе при пожаре погибли родители...
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 19
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 17.01.18 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как всё нелепо получилось... Уважаемая редакция, если бабушке с малышкой нужна материальная помощь - подскажите номер счёта для перечисления или напишите в личку, чем помочь. Небогат, но чем смогу - помогу.
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