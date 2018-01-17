В Мендыкаринском районе при пожаре погибли родители трехлетней девочки
Татьяна НАЗАРУК
30-летний житель села Боровского в понедельник, 15 января, примерно в 20 часов, вернулся домой и увидел, что его дом горит. Вызвав пожарных и не дожидаясь их приезда, он бросился в дом - спасать 3-летнюю дочь и жену.
Фото пресс-службы ДЧС Костанайской области
- По словам соседа, который все это видел, отец семейства вынес из пожара девочку и усадил ее в машину, затем вернулся за женой, - сообщила "НГ" главный специалист группы информирования и обучения населения ДЧС Костанайской области Галия ШАДАЕВА. - Сосед забрал девочку к себе в дом и стал ждать, когда из пожара выйдет хозяин дома. Но до приезда пожарной службы он так и не появился.
После тушения огня на месте пожара были обнаружены тела владельца дома и его жены.
Сотрудники пожарной испытательной лаборатории предварительной причиной возгорания назвали нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе.
В ДЧС отмечают, что месяц назад сотрудники органов гражданской защиты проводили подворовый обход с профилактическими беседами. Хозяин сгоревшего дома также был проинструктирован о мерах пожарной безопасности, в журнале инструктажа есть его подпись.
По информации Галии Шадаевой, опекунство над оставшейся без родителей 3-летней девочкой возьмет ее бабушка, которая живет в этом же селе.
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