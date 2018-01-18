Евгений ШИБАРШИН: Без ляпов не обошлось

Представить главу государства, который сам пишет книгу, очень сложно. Не по причине патологического отсутствия у данных исторических персонажей литераторского таланта. С этим все может быть в порядке. С наличием свободного времени у них проблемы.

Вот и Нурсултан Назарбаев свою «Эру независимости» вряд ли писал, сутками не отходя от письменного стола. Не может он оставить без присмотра «президентскую вертикаль». А книга потребовала огромного количества статистических материалов, держать которые в голове не под силу даже гениям. Нурсултан Абишевич откровенно признался, что у него были соавторы, которых он поблагодарил «за подбор и проверку статистических данных и материалов». Вот только без досадных ляпов у них не обошлось.

Читаю в «Эре независимости»:

- Первой страной, признавшей суверенитет Казахстана, стала Турецкая Республика. Это произошло почти сразу - через несколько часов после того, как я подписал закон о независимости (16 декабря 1991 года - Е. Ш.), и казахстанцы высоко оценили такое проявление тюркской солидарности. На следующий день, 11 декабря, Казахстан был признан Российской Федерацией (стр. 34).

Вообще-то, на следующий день после 16 декабря должно быть 17-е, а не 11-е. Но не будем придираться. Очевидно, произошла банальная опечатка. Правда, чтобы не заметить ее при сопоставлении с датой такого важного для Казахстана события, как объявление независимости, нужно очень постараться. Как и не обратить внимания на следующую фразу:

- В августе 2012 года я совершил визит в Кыргызстан, - пишет Назарбаев. - С целью поддержки кыргызской промышленности был создан совместный инвестиционный фонд. Также было выделено 200 миллионов тонн зерна с отсрочкой платежа (стр. 466).

Минсельхоз в последнее время гордо заявляет, что в Казахстане ежегодно начали получать «небывалые» за всю историю республики урожаи зерновых - около 20 млн тонн. Эта цифра на слуху, поэтому 200 миллионов вызвали большое сомнение. Посмотрел прессу 2012 года. Да, зерно Кыргызстану Назарбаев действительно обещал. Только цифра оказалась скромнее - 200 000 тонн.

Обо всем этом можно бы промолчать. С кем не бывает. В моих текстах тоже случаются «проколы» такого рода. Но когда их встречаешь в книге, текст которой составлялся с участием специалистов, невольно заражаешься сомнением.

По этой причине я решил сравнить некоторые экономические показатели Казахстана образца 1985-го и 2016 года. Действительно ли экономика нашей молодой республики, освободившись от «пут тоталитарного режима», начала процветать? И обнаружилось нечто странное. Например, в 1985 году молока произвели 4,7 млн тонн, а в 2016-м - около 5,3 млн. Это при том, что количество коров уменьшилось почти на полмиллиона. Правда, официальная статистика утверждает: годовые надои молока с одной буренки в независимом Казахстане после 1985 года выросли на 531 кг. Неужели водой не разбавляли?

Другой пример. Количество полученных яиц выросло с 3,7 млрд штук до 4,7 млрд. При общем снижении птичьего поголовья на 32%. Но опять нас убеждают, что куры молодой республики оказались плодовитее советских. Каждая из них ежегодно приносит на 17 яиц больше. Может, все дело в том, что петухи, почуяв дух свободы, стали намного плодовитее?