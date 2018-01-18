Быстрее не бывает

Форум
жужа
Как «поумнеет» областной центр - новый генеральный план и полная автоматизация в сфере ЖКХ обещаны Костанаю
Усё будя как в городе Лисаковске с фонарями на въезде в город. Попилят, смонируют, а ума довести до рабочего режима не хватит... Увы и ах!
18.01.18 17:52
Сыкымы
Евгений ШИБАРШИН: Без ляпов не обошлось
112: Для особо таких, для кого одаренная школа, величина Неизвестное Вы, что ли, школу одарённых окончили? 112: мы, это бывшие советские граждане Вас-то кто уполномочил - от имени советских...
18.01.18 17:50
КГСПС
Автобус загорелся в Актюбинской области: 52 человека погибли
drakon: Сайлау,ты всю информацию от своих Бабушек, выдаёшь. Или какую - утаиваешь... Надо отдать должное информированности товарища. Практически всё рано или поздно подтверждается.
18.01.18 17:48
КГСПС
Автобус загорелся в Актюбинской области: 52 человека погибли
1952/доктор СИЗО: Здесь была похожая ситуация. Ты там был?! Какой кювет?!
18.01.18 17:45
Victor Yang
Автобус загорелся в Актюбинской области: 52 человека погибли
А вот и причины названы: Как рассказал водитель, ехавшие в салоне пассажиры (55 человек) пытались согреться с помощью паяльной лампы. По непонятным причинам, из-за канистры с бензином началась драка...
18.01.18 17:44
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

Евгений ШИБАРШИН: Без ляпов не обошлось

«Действительно ли экономика Казахстана начала процветать?»
18 января 2018, 10:12 |  Мнения

Представить главу государства, который сам пишет книгу, очень сложно. Не по причине патологического отсутствия у данных исторических персонажей литераторского таланта. С этим все может быть в порядке. С наличием свободного времени у них проблемы.

Вот и Нурсултан Назарбаев свою «Эру независимости» вряд ли писал, сутками не отходя от письменного стола. Не может он оставить без присмотра «президентскую вертикаль». А книга потребовала огромного количества статистических материалов, держать которые в голове не под силу даже гениям. Нурсултан Абишевич откровенно признался, что у него были соавторы, которых он поблагодарил «за подбор и проверку статистических данных и материалов». Вот только без досадных ляпов у них не обошлось.

Читаю в «Эре независимости»:

- Первой страной, признавшей суверенитет Казахстана, стала Турецкая Республика. Это произошло почти сразу - через несколько часов после того, как я подписал закон о независимости (16 декабря 1991 года - Е. Ш.), и казахстанцы высоко оценили такое проявление тюркской солидарности. На следующий день, 11 декабря, Казахстан был признан Российской Федерацией (стр. 34).

Вообще-то, на следующий день после 16 декабря должно быть 17-е, а не 11-е. Но не будем придираться. Очевидно, произошла банальная опечатка. Правда, чтобы не заметить ее при сопоставлении с датой такого важного для Казахстана события, как объявление независимости, нужно очень постараться. Как и не обратить внимания на следующую фразу:

- В августе 2012 года я совершил визит в Кыргызстан, - пишет Назарбаев. - С целью поддержки кыргызской промышленности был создан совместный инвестиционный фонд. Также было выделено 200 миллионов тонн зерна с отсрочкой платежа (стр. 466).

Минсельхоз в последнее время гордо заявляет, что в Казахстане ежегодно начали получать «небывалые» за всю историю республики урожаи зерновых - около 20 млн тонн. Эта цифра на слуху, поэтому 200 миллионов вызвали большое сомнение. Посмотрел прессу 2012 года. Да, зерно Кыргызстану Назарбаев действительно обещал. Только цифра оказалась скромнее - 200 000 тонн.

Обо всем этом можно бы промолчать. С кем не бывает. В моих текстах тоже случаются «проколы» такого рода. Но когда их встречаешь в книге, текст которой составлялся с участием специалистов, невольно заражаешься сомнением.

По этой причине я решил сравнить некоторые экономические показатели Казахстана образца 1985-го и 2016 года. Действительно ли экономика нашей молодой республики, освободившись от «пут тоталитарного режима», начала процветать? И обнаружилось нечто странное. Например, в 1985 году молока произвели 4,7 млн тонн, а в 2016-м - около 5,3 млн. Это при том, что количество коров уменьшилось почти на полмиллиона. Правда, официальная статистика утверждает: годовые надои молока с одной буренки в независимом Казахстане после 1985 года выросли на 531 кг. Неужели водой не разбавляли?

Другой пример. Количество полученных яиц выросло с 3,7 млрд штук до 4,7 млрд. При общем снижении птичьего поголовья на 32%. Но опять нас убеждают, что куры молодой республики оказались плодовитее советских. Каждая из них ежегодно приносит на 17 яиц больше. Может, все дело в том, что петухи, почуяв дух свободы, стали намного плодовитее?
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты


Последние новости
18.01.18 17:19 Костанайская область выбрана пилотным регионом по цифровизации сельского хозяйства
18.01.18 16:05 Секретарь Костанайского гормаслихата не сдержал обещания по поводу новой улицы Тарана
18.01.18 15:55 Как «поумнеет» областной центр - новый генеральный план и полная автоматизация в сфере ЖКХ обещаны Костанаю
18.01.18 13:31 Автобус загорелся в Актюбинской области: 52 человека погибли
18.01.18 13:12 Китай: шелковый путь в Евразию
18.01.18 13:10 В 2018 году новые квартиры в Костанае должны получить ипотечники, госслужащие и очередники
18.01.18 12:35 В Костанае пожарные вытащили двух людей из горящего дома
18.01.18 12:28 Экс-депутат Рудненского гормаслихата Юлия Каралаш заявила, что ее подставили
18.01.18 12:06 В Костанае в тепловом коллекторе обнаружили кисти рук
18.01.18 11:06 Школе для одаренных детей «Озат» найдут новое место

Комментарии к новости
Страница 1 из 212»

маке
Re: Евгений ШИБАРШИН: Без ляпов не обошлось




Отправлено: 18.01.18 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В этом и есть вся суть нашего Независимого бытия :lol:

Директор Пляжа
Re: Евгений ШИБАРШИН: Без ляпов не обошлось




Отправлено: 18.01.18 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Например, в 1985 году молока произвели 4,7 млн тонн, а в 2016-м - около 5,3 млн.

Ну тогда реальное молоко производили, а сейчас его подобие. И вряд ли буренки наши в его производстве замешаны. :lol:

Народный контроль
Re: Евгений ШИБАРШИН: Без ляпов не обошлось




Отправлено: 18.01.18 - 11:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И что в этом такого что возможно ошиблись с цифрами? Или решили помусолить пустую тему?

))
Re: Евгений ШИБАРШИН: Без ляпов не обошлось




Отправлено: 18.01.18 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отличная статья, с юмором )))
Поголовье уменьшается, а молоко увеличивается. Кур меньше, а яиц больше. Может быть оставим одну корову и одну курицу и волшебным образом все увеличиться до триллионов тонн и штук ))

Директор Пляжа
Re: Евгений ШИБАРШИН: Без ляпов не обошлось




Отправлено: 18.01.18 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:

Ну если она пустая для тебя, чего тут мусолишься? :lol:

Гость
Re: Евгений ШИБАРШИН: Без ляпов не обошлось




Отправлено: 18.01.18 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже давно, лет наверное 25, свой домашний телевизор, называю не иначе как зомбоящик, хотя он стал тоньше телефона, но другого слова я к нему пока подобрать не могу.

Жэка
Re: Евгений ШИБАРШИН: Без ляпов не обошлось




Отправлено: 18.01.18 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
простой анализ ничего лишнего

Трольик
Re: Евгений ШИБАРШИН: Без ляпов не обошлось




Отправлено: 18.01.18 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
короче хорошо сказано

§ nik-rock n roll
Re: Евгений ШИБАРШИН: Без ляпов не обошлось
nik-rock n roll


(Пользователи)
Сообщений: 4
Регистрация: 30.05.14
Отправлено: 18.01.18 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все может быть,я когда читаю изредка из дней нынешних,невольно прошлое вспоминаю,тогда кратко называлось-очковтирательство,прожектерство,волюнтаризм :-) :lol:
Профайл

§ Медный
Re: Евгений ШИБАРШИН: Без ляпов не обошлось
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1658
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 18.01.18 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:

и на Солнце бывают пятна! :-o :-o
Профайл

Серж
Re: Евгений ШИБАРШИН: Без ляпов не обошлось




Отправлено: 18.01.18 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ух ты,кто то подобную литературу,оказывается читает.

§ Медный
Re: Евгений ШИБАРШИН: Без ляпов не обошлось
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1658
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 18.01.18 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для интересующихся вопросом и может быть для автора :-)
Профайл

§ drakon
Re: Евгений ШИБАРШИН: Без ляпов не обошлось
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13107
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.01.18 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А население то как растёт...
Каждый год ко Дню Астаны - по
мильёну -прибавляется... 8-) 8-)
Профайл

Сто пудов
Re: Евгений ШИБАРШИН: Без ляпов не обошлось




Отправлено: 18.01.18 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По законам физики, мыльные пузыри рано или поздно лопаются.

КГХМ
Re: Евгений ШИБАРШИН: Без ляпов не обошлось




Отправлено: 18.01.18 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так, гению невозможно, а Назарбаеву возможно!

Страница 1 из 212»

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 173
Пользователей: 3
Всего: 176

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх