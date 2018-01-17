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Медный
Как Назарбаев жал руку Трампу
112: А вот база ВМС не помешала бы.. Я давно ратую за это всеми ногами и всеми руками.. Что-то это мне люто напоминает... А! [бью себя ладонью по лбу ] Да ты коллаборационист ;-) ...
17.01.18 17:31
Алёша
Как я сходила на лазерную эпиляцию
А в носу можно волосы навсегда удалить?
17.01.18 17:13
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
1952/доктор СИЗО: сначала Трампа приоденем в национальные одежды в Астанинском аэропорту Доктор,он то чего прилетает? Место выбирать для Военной База США... :lol: :lol:
17.01.18 17:11
Медный
Как Назарбаев жал руку Трампу
Хохол: Ведь это не трудно , отказаться от ядерного оружия и быть нормальным государством в этом мире . Ни кому не грозить кузькиной матерью и поддерживать со всеми дружеские отношения . У кремля...
17.01.18 17:09
ТАНОМИ
Как Назарбаев жал руку Трампу
Хохол: Ведь это не трудно , отказаться от ядерного оружия и быть нормальным государством в этом мире . Ни кому не грозить кузькиной матерью и поддерживать со всеми дружеские отношения . ...
17.01.18 17:09
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Как Назарбаев жал руку Трампу

17 января 2018, 11:15 |  Государство

Нурсултан Назарбаев в ходе визита в Белый дом несколько раз пожимал руку Дональду Трампу, однако последнее рукопожатие вызвало интерес у пользователей Сети, передает корреспондент Tengrinews.kz.

 

В первый раз лидеры двух стран поздоровались, когда Президент Казахстана подъехал к Белому дому.

Затем главы двух государств обменялись рукопожатием во время протокольной фото- и видеосъемки.

В заключительный раз президенты Казахстана и США пожали друг другу руки в конце брифинга перед СМИ.

Данный фрагмент как раз таки и вызвал интерес со стороны пользователей Интернета. Многие отметили, что Дональд Трамп не смог перетянуть на себя Нурсултана Назарбаева.

Напомним, президент США известен своими рукопожатиями, которыми он якобы пытается "перетянуть" собеседника на свою сторону. От него уже "пострадали" и оказались в неловкой ситуации немало мировых лидеров, в том числе премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Однако немало мировых лидеров, вроде премьер-министра Канады Джастина Трюдо или президента Франции Эммануэля Макрона, оказались готовыми к таким выходкам президента США.

А вот канцлеру Германии Ангеле Меркель во время ее визита в Белый дом Трамп вообще не захотел пожать руку.

Ранее сообщалось, что Нурсултан Назарбаев прибыл в США с официальным визитом и пробудет там три дня, с 16 по 18 января текущего года. Помимо встречи с Трампом, Президент Казахстана примет участие в заседании Совета Безопасности ООН и встретится с представителями официальных и деловых кругов США.


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Комментарии к новости
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Житель
Re: Как Назарбаев жал руку Трампу




Отправлено: 17.01.18 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну всё,сейчас заживём!

Директор Пляжа
Re: Как Назарбаев жал руку Трампу




Отправлено: 17.01.18 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодец Елбасы, показал типо " Знай Наших" :lol:

§ 112
Re: Как Назарбаев жал руку Трампу
112


(Пользователи)
Сообщений: 8784
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.01.18 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Америка великая страна, как и Епония, Германия..
Рад что мы не гавкаемся с ними из за банки молока, как с некоторыми "братьями", помогаем друг другу, поддерживаем..
Профайл

пэтриот
Re: Как Назарбаев жал руку Трампу




Отправлено: 17.01.18 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну поздоровался , ну и ладненько . Тем более Трамп бизнесмен , деньгами раскидываться не привык. От силы рукопожатия ничего не зависит ( тогда лучше чемпиона по армреслингу посылать). Не ищите черную кошку в темной комнате.

гость
Re: Как Назарбаев жал руку Трампу




Отправлено: 17.01.18 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Грамотная встреча! Горд за нашего Президента!

Директор Пляжа
Re: Как Назарбаев жал руку Трампу




Отправлено: 17.01.18 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
помогаем друг другу, поддерживаем..

Арестовав при этом 22 ярда зелени.
Какая уж тут банка молока .

Гость
Re: Как Назарбаев жал руку Трампу




Отправлено: 17.01.18 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь руку год не мыть :lol:

Народный контроль
Re: Как Назарбаев жал руку Трампу




Отправлено: 17.01.18 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Америка крупная экономическая держава.И на первом месте по ВПП 19284.99. А по ВПП на душу населения из стран бывшего соц лагеря только Эстония на 41 месте с ВПП 19349.99 , Россия на 72 месте с ВПП 8664.06 и из них 30 % приходиться на купи-продай. Казахстан на 79 месте

§ Сыкымы
Re: Как Назарбаев жал руку Трампу
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 19
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 17.01.18 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Рад

Ну куда уш без тебя-то... Если б не ты - то точно погавкались бы, и тогда акции нацкомпаний вниз, долляр вверх - и всё, пиши-пропало. Я рад, что ты - рад! Что бы делала страна, если бы не ты...
Профайл

кустанаец
Re: Как Назарбаев жал руку Трампу




Отправлено: 17.01.18 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Рад что мы не гавкаемся


кто такие "мы". конкретней.
опять спрятался за какими то " мы". как обычно.
я лично америку не поддерживаю. и она мне не помогает.

Директор Пляжа
Re: Как Назарбаев жал руку Трампу




Отправлено: 17.01.18 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то я не вкурил, какое первое?
Цитата:
Народный контроль:
по ВПП 19284.99.

или это..

Цитата:
Народный контроль:
месте с ВПП 19349.99

:lol: :lol: :lol:

маке
Re: Как Назарбаев жал руку Трампу




Отправлено: 17.01.18 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
От силы рукопожатия ничего не зависит

Согласен,всё в мире зависит от 2х факторов: 1.Деньги 2.Наличие ядерного оружия. У нас ни первого,ни второго. Так что хоть ручкайся,хоть нет...

Народный контроль
Re: Как Назарбаев жал руку Трампу




Отправлено: 17.01.18 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Что то я не вкурил, какое первое?

Для начала прекрати употреблять, затем подтяни матчасть,прежде чем задавать вопросы!

* сайлау курманов
Re: Как Назарбаев жал руку Трампу
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2523
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 17.01.18 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а чего это наш понадобился им , на ратель пишут что вызвали, пардон пригласили , вроде все исламисты сбежали в афганистан и америка хочет разместить базы военные , узбеки отказали совместно с туркменами , нейтралитет соблюдают , киргизы под русскими легли , остался наш без присмотра , вот и кружат его
Профайл Посетить вебсайт

Все просто
Re: Как Назарбаев жал руку Трампу




Отправлено: 17.01.18 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Америка крупная экономическая держава.И на первом месте по ВПП 19284.99.

Ай молодца. Ведь "можешь", когда захочешь. Делай вещи.

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