Нурсултан Назарбаев в ходе визита в Белый дом несколько раз пожимал руку Дональду Трампу, однако последнее рукопожатие вызвало интерес у пользователей Сети, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В первый раз лидеры двух стран поздоровались, когда Президент Казахстана подъехал к Белому дому.
Затем главы двух государств обменялись рукопожатием во время протокольной фото- и видеосъемки.
В заключительный раз президенты Казахстана и США пожали друг другу руки в конце брифинга перед СМИ.
Данный фрагмент как раз таки и вызвал интерес со стороны пользователей Интернета. Многие отметили, что Дональд Трамп не смог перетянуть на себя Нурсултана Назарбаева.
Напомним, президент США известен своими рукопожатиями, которыми он якобы пытается "перетянуть" собеседника на свою сторону. От него уже "пострадали" и оказались в неловкой ситуации немало мировых лидеров, в том числе премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
Однако немало мировых лидеров, вроде премьер-министра Канады Джастина Трюдо или президента Франции Эммануэля Макрона, оказались готовыми к таким выходкам президента США.
А вот канцлеру Германии Ангеле Меркель во время ее визита в Белый дом Трамп вообще не захотел пожать руку.
Ранее сообщалось, что Нурсултан Назарбаев прибыл в США с официальным визитом и пробудет там три дня, с 16 по 18 января текущего года. Помимо встречи с Трампом, Президент Казахстана примет участие в заседании Совета Безопасности ООН и встретится с представителями официальных и деловых кругов США.
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Как Назарбаев жал руку Трампу
112: А вот база ВМС не помешала бы.. Я давно ратую за это всеми ногами и всеми руками.. Что-то это мне люто напоминает... А! [бью себя ладонью по лбу ] Да ты коллаборационист ;-) ...
А в носу можно волосы навсегда удалить?
Моя Деревенька и её окрестности.
1952/доктор СИЗО: сначала Трампа приоденем в национальные одежды в Астанинском аэропорту Доктор,он то чего прилетает? Место выбирать для Военной База США... :lol: :lol:
Как Назарбаев жал руку Трампу
Хохол: Ведь это не трудно , отказаться от ядерного оружия и быть нормальным государством в этом мире . Ни кому не грозить кузькиной матерью и поддерживать со всеми дружеские отношения . У кремля...
Хохол: Ведь это не трудно , отказаться от ядерного оружия и быть нормальным государством в этом мире . Ни кому не грозить кузькиной матерью и поддерживать со всеми дружеские отношения . ...