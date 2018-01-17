16 января в Специализированном экономическом суде Астаны журналистов удалили с первого заседания по иску к министерству информации и коммуникаций Казахстана. Иск подан с требованием раскрыть информацию, сколько средств из бюджета выделено в прошлом году каждому СМИ. Судья Нариман Бекназаров объявил суд закрытым по ходатайству ответчика, сообщает Azattyq.org.
Юрист Астанинского правого медиацентра Гульмира Биржанова. Астана, 18 января 2016 года.
Суд удовлетворил ходатайство представителя министерства информации и коммуникаций Жаната Ахметова о том, "что информация, которую запрашивает истец, относится к информации с ограниченным доступом", а поэтому дело должно рассматриваться на закрытом заседании.
Общественный фонд "Правовой медиа-центр" в суде пытается оспорить отказ министерства информации и коммуникаций предоставлять информацию о том, какие СМИ получают финансирование из госбюджета и в каком объеме. Ведомство наложило на эту информацию гриф "для служебного пользования".
По словам юриста Гульмиры Биржановой, в июле прошлого года на сайте министерства информации и коммуникации появился протокол итогов размещения государственного заказа по проведению государственной информационной политики на республиканском уровне, но информацию о том, кто получил бюджетные средства общей суммой свыше двух миллиардов тенге, министерство обнародовать отказалось.
— Запрос состоял в том, что мы просили предоставить информацию о конкретных получателях, а также указать, сколько денег и каким СМИ было выделено в 2017 году. Нам не нужны эти два миллиарда, нам надо знать, сколько и какие СМИ получили. Почему информация должна быть закрыта? — говорит Гульмира Биржанова.
По ее словам, министр Даурен Абаев собственным приказом отнес эти сведения к категории "для служебного пользования", а поэтому "Правовой медиа-центр" решил оспорить действия министра в суде. Как говорит юрист Гульмира Биржанова, в соответствии с законом о доступе к информации, сведения о формировании и расходовании средств из госбюджета не подлежат ограничению, а засекречивание подобной информации вызывает большие подозрения в открытости и прозрачности работы государственного органа.
На следующее заседание — 25 января — суд обязал принести "Правовой медиа-центр" объяснительную, для чего нужна им эта информация, а ответчиков подготовить выписку из приказа министра с грифом "для служебного пользования".
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112: А вот база ВМС не помешала бы.. Я давно ратую за это всеми ногами и всеми руками.. Что-то это мне люто напоминает... А! [бью себя ладонью по лбу ] Да ты коллаборационист ;-) ...
А в носу можно волосы навсегда удалить?
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1952/доктор СИЗО: сначала Трампа приоденем в национальные одежды в Астанинском аэропорту Доктор,он то чего прилетает? Место выбирать для Военной База США... :lol: :lol:
Как Назарбаев жал руку Трампу
Хохол: Ведь это не трудно , отказаться от ядерного оружия и быть нормальным государством в этом мире . Ни кому не грозить кузькиной матерью и поддерживать со всеми дружеские отношения . У кремля...
Хохол: Ведь это не трудно , отказаться от ядерного оружия и быть нормальным государством в этом мире . Ни кому не грозить кузькиной матерью и поддерживать со всеми дружеские отношения . ...