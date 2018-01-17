СМИ удалили с процесса по иску к министерству информации и коммуникаций

16 января в Специализированном экономическом суде Астаны журналистов удалили с первого заседания по иску к министерству информации и коммуникаций Казахстана. Иск подан с требованием раскрыть информацию, сколько средств из бюджета выделено в прошлом году каждому СМИ. Судья Нариман Бекназаров объявил суд закрытым по ходатайству ответчика, сообщает Azattyq.org.

Суд удовлетворил ходатайство представителя министерства информации и коммуникаций Жаната Ахметова о том, "что информация, которую запрашивает истец, относится к информации с ограниченным доступом", а поэтому дело должно рассматриваться на закрытом заседании.

Общественный фонд "Правовой медиа-центр" в суде пытается оспорить отказ министерства информации и коммуникаций предоставлять информацию о том, какие СМИ получают финансирование из госбюджета и в каком объеме. Ведомство наложило на эту информацию гриф "для служебного пользования".

По словам юриста Гульмиры Биржановой, в июле прошлого года на сайте министерства информации и коммуникации появился протокол итогов размещения государственного заказа по проведению государственной информационной политики на республиканском уровне, но информацию о том, кто получил бюджетные средства общей суммой свыше двух миллиардов тенге, министерство обнародовать отказалось.

— Запрос состоял в том, что мы просили предоставить информацию о конкретных получателях, а также указать, сколько денег и каким СМИ было выделено в 2017 году. Нам не нужны эти два миллиарда, нам надо знать, сколько и какие СМИ получили. Почему информация должна быть закрыта? — говорит Гульмира Биржанова.

По ее словам, министр Даурен Абаев собственным приказом отнес эти сведения к категории "для служебного пользования", а поэтому "Правовой медиа-центр" решил оспорить действия министра в суде. Как говорит юрист Гульмира Биржанова, в соответствии с законом о доступе к информации, сведения о формировании и расходовании средств из госбюджета не подлежат ограничению, а засекречивание подобной информации вызывает большие подозрения в открытости и прозрачности работы государственного органа.

На следующее заседание — 25 января — суд обязал принести "Правовой медиа-центр" объяснительную, для чего нужна им эта информация, а ответчиков подготовить выписку из приказа министра с грифом "для служебного пользования".