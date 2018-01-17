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СМИ удалили с процесса по иску к министерству информации и коммуникаций

17 января 2018, 10:43 |  Государство

16 января в Специализированном экономическом суде Астаны журналистов удалили с первого заседания по иску к министерству информации и коммуникаций Казахстана. Иск подан с требованием раскрыть информацию, сколько средств из бюджета выделено в прошлом году каждому СМИ. Судья Нариман Бекназаров объявил суд закрытым по ходатайству ответчика, сообщает Azattyq.org.

Юрист Астанинского правого медиацентра Гульмира Биржанова. Астана, 18 января 2016 года.

Суд удовлетворил ходатайство представителя министерства информации и коммуникаций Жаната Ахметова о том, "что информация, которую запрашивает истец, относится к информации с ограниченным доступом", а поэтому дело должно рассматриваться на закрытом заседании.

Общественный фонд "Правовой медиа-центр" в суде пытается оспорить отказ министерства информации и коммуникаций предоставлять информацию о том, какие СМИ получают финансирование из госбюджета и в каком объеме. Ведомство наложило на эту информацию гриф "для служебного пользования".

По словам юриста Гульмиры Биржановой, в июле прошлого года на сайте министерства информации и коммуникации появился протокол итогов размещения государственного заказа по проведению государственной информационной политики на республиканском уровне, но информацию о том, кто получил бюджетные средства общей суммой свыше двух миллиардов тенге, министерство обнародовать отказалось.

— Запрос состоял в том, что мы просили предоставить информацию о конкретных получателях, а также указать, сколько денег и каким СМИ было выделено в 2017 году. Нам не нужны эти два миллиарда, нам надо знать, сколько и какие СМИ получили. Почему информация должна быть закрыта? — говорит Гульмира Биржанова.

По ее словам, министр Даурен Абаев собственным приказом отнес эти сведения к категории "для служебного пользования", а поэтому "Правовой медиа-центр" решил оспорить действия министра в суде. Как говорит юрист Гульмира Биржанова, в соответствии с законом о доступе к информации, сведения о формировании и расходовании средств из госбюджета не подлежат ограничению, а засекречивание подобной информации вызывает большие подозрения в открытости и прозрачности работы государственного органа.

На следующее заседание — 25 января — суд обязал принести "Правовой медиа-центр" объяснительную, для чего нужна им эта информация, а ответчиков подготовить выписку из приказа министра с грифом "для служебного пользования".
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Комментарии к новости

знающий
Re: СМИ удалили с процесса по иску к министерству информации и...




Отправлено: 17.01.18 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Странно , наш Президент встречался с Президентом США , делал заявления , а у вас новостей ноль . А ведь бывало такое выложите ,к нам в обще отношение не имеет . А тут ...

707
Re: СМИ удалили с процесса по иску к министерству информации и...




Отправлено: 17.01.18 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
знающий:
наш Президент встречался с Президентом США , делал заявления , а у вас новостей ноль

Ну встречался, чай попили, заявил, что мечтает попасть в 30-ку развитых стран и обратно поехал. Никого в мире эта встреча не интересует.

§ 112
Re: СМИ удалили с процесса по иску к министерству информации и...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8784
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.01.18 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
Меня иногда тоже интересовало, сколько платят коллеге по цеху, но никто ведь точно не говорит..
Да вообще никто не скажет..
Сколько получает наш Главный редактор и кто ей платит?
Скажет думаете?
Нет..
Тогда почему другие должны говорить Это?
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§ Валентин
Re: СМИ удалили с процесса по иску к министерству информации и...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7256
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 17.01.18 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Тогда почему другие должны говорить Это?


Законодательство обязывает.
Профайл

§ Сыкымы
Re: СМИ удалили с процесса по иску к министерству информации и...
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 19
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 17.01.18 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сколько средств из бюджета выделено в прошлом году каждому СМИ

Цитата:
112:
сколько платят коллеге по цеху

Почувствуйте разницу...
Профайл

§ 112
Re: СМИ удалили с процесса по иску к министерству информации и...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8784
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.01.18 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Законодательство обязывает

Влазить в личные дела и тем более зарплаты коллег?
Профайл

§ Валентин
Re: СМИ удалили с процесса по иску к министерству информации и...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7256
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 17.01.18 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Влазить в личные дела и тем более зарплаты коллег?


В соответствии с законом о доступе к информации, сведения о формировании и расходовании средств из госбюджета не подлежат ограничению.
Профайл

1952/доктор СИЗО
Re: СМИ удалили с процесса по иску к министерству информации и...




Отправлено: 17.01.18 - 15:36
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: СМИ удалили с процесса по иску к министерству информации и...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8784
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.01.18 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
соответствии с законом о доступе к информации, сведения о формировании и расходовании средств из госбюджета не подлежат ограничению.

Пусть хоть один служащий, один учитель или врач озвучит, сколько он получает, покажет квитки..
Есть тут учителя, ботаники, электрики?
Ну-ка, кто скажет?
Профайл

1952/доктор СИЗО
Re: СМИ удалили с процесса по иску к министерству информации и...




Отправлено: 17.01.18 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Пусть хоть один служащий, один учитель или врач озвучит, сколько он получает, покажет квитки..
Есть тут учителя, ботаники, электрики?
Ну-ка, кто скажет?
Профайл

может начнешь с себя....а мы посмотрим, сколько тунеядцы имеют по жизни, изза безалаберностей властей.... :-) :-( ;-) :lol:

рудничанин
Re: СМИ удалили с процесса по иску к министерству информации и...




Отправлено: 17.01.18 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Пусть хоть один служащий, один учитель или врач озвучит, сколько он получает, покажет квитки..
Есть тут учителя, ботаники, электрики?


ты вообще что-ли т..й?
речь о расходовании БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
а ты про какие то зарплаты ботаников.

§ 112
Re: СМИ удалили с процесса по иску к министерству информации и...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8784
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.01.18 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/доктор СИЗО:
может начнешь с себя

Для не особо понятливых, я не гос, и второе, я озвучивал свою зарплату и не раз..
Профайл

§ 112
Re: СМИ удалили с процесса по иску к министерству информации и...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8784
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.01.18 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
рудничанин:
речь о расходовании БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,

Ты как и всегда мимо..
Зарплаты бюджетникам состоят из бюджетных денег..
Не дядя им какой то там платит..
И даже не тетя..
И не бабушка..
Учись иди..
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