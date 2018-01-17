Дело рассмотрел Специализированный административный суд Костаная. Гражданка А. 1963 года рождения обвинялась по ч. 1 ст. 200 КоАП РК (нарушение требований законодательства Республики Казахстан по реализации алкогольной продукции).
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Как сообщает пресс-служба Костанайского областного суда, 3 января, около 17.00, предприниматель, находясь на рабочем месте в магазине «Тілек» по ул. Бородина, продала бутылку пива несовершеннолетнему Б. 2000 года рождения.
В ходе судебного заседания гражданка А. пояснила, что действительно продала алкогольную продукцию несовершеннолетнему, и полностью признала свою вину.
Суд принял решение подвергнуть предпринимателя административному взысканию в виде штрафа в размере 28 МРП, что составляет 67 340 тенге, в доход государства с приостановлением действия лицензии на деятельность в сфере производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции на 1 месяц.
Постановление еще не вступило в законную силу.
Как Назарбаев жал руку Трампу
112: А вот база ВМС не помешала бы.. Я давно ратую за это всеми ногами и всеми руками.. Что-то это мне люто напоминает... А! [бью себя ладонью по лбу ] Да ты коллаборационист ;-) ...
А в носу можно волосы навсегда удалить?
Моя Деревенька и её окрестности.
1952/доктор СИЗО: сначала Трампа приоденем в национальные одежды в Астанинском аэропорту Доктор,он то чего прилетает? Место выбирать для Военной База США... :lol: :lol:
Как Назарбаев жал руку Трампу
Хохол: Ведь это не трудно , отказаться от ядерного оружия и быть нормальным государством в этом мире . Ни кому не грозить кузькиной матерью и поддерживать со всеми дружеские отношения . У кремля...
Хохол: Ведь это не трудно , отказаться от ядерного оружия и быть нормальным государством в этом мире . Ни кому не грозить кузькиной матерью и поддерживать со всеми дружеские отношения . ...