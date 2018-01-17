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За проданную подростку бутылку пива предпринимателя оштрафовали на 67 000 тенге

17 января 2018, 10:22 |  Государство

Дело рассмотрел Специализированный административный суд Костаная. Гражданка А. 1963 года рождения обвинялась по ч. 1 ст. 200 КоАП РК (нарушение требований законодательства Республики Казахстан по реализации алкогольной продукции).

Иллюстративное фото

Как сообщает пресс-служба Костанайского областного суда, 3 января, около 17.00, предприниматель, находясь на рабочем месте в магазине «Тілек» по ул. Бородина, продала бутылку пива несовершеннолетнему Б. 2000 года рождения.

В ходе судебного заседания гражданка А. пояснила, что действительно продала алкогольную продукцию несовершеннолетнему, и полностью признала свою вину.

Суд принял решение  подвергнуть предпринимателя административному взысканию в виде штрафа в размере 28 МРП, что составляет 67 340 тенге, в доход государства с приостановлением действия лицензии на деятельность в сфере производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции на 1 месяц.

Постановление еще не вступило в законную силу.
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Комментарии к новости
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Уася
Re: За проданную подростку бутылку пива предпринимателя...




Отправлено: 17.01.18 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
2000 г.р. как минимум 17 лет несовершеннолетнему и выглядит он стабильно на все 25-30 лет.

FOMA
Re: За проданную подростку бутылку пива предпринимателя...




Отправлено: 17.01.18 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
За проданную подростку бутылку пива предпринимателя оштрафовали на 67 000 тенге

Интересно куда денутся эти 67000 тенге?

кустанаец
Re: За проданную подростку бутылку пива предпринимателя...




Отправлено: 17.01.18 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
так 18 лет ему как бы- 2000-2018.
в чем проблема?

* Добринцофф
Re: За проданную подростку бутылку пива предпринимателя...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5733
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 17.01.18 - 10:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец:
так 18 лет ему как бы- 2000-2018.
в чем проблема?

В 18 курить уже можно,а пить только с 21
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Директор Пляжа
Re: За проданную подростку бутылку пива предпринимателя...




Отправлено: 17.01.18 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

А Родину защищать с 18 тоже.
А если война, как без наркомовских сто грамм? :lol:

шутка юмора
Re: За проданную подростку бутылку пива предпринимателя...




Отправлено: 17.01.18 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А чего, нормально законы устанавливают. Не ну честно, в армию с 18-ти, идти учиться, а при необходимости и реально убивать можно. А спиртное ай я яй, маленький ещё. Да баблосы с предпринимателей "почесать", бюджет же как никак и растянуть можно :lol:

§ Vital
Re: За проданную подростку бутылку пива предпринимателя...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5311
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 17.01.18 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да.да. Логика только одна тут. Деньги содрать с бизнеса. Люди до 21 уже женятся , детей рожают. В армии стреляют а кто и в горячих точках бывал. А эти тут законы придумали водку незя продать до 21 го. Позорище наши депутаты.
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Народный контроль
Re: За проданную подростку бутылку пива предпринимателя...




Отправлено: 17.01.18 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не потребляйте спиртные напитки и будет вам счастье! Для начала экзекуции на 1 месяц лишения лицензии нормальное наказание.

Народный контроль
Re: За проданную подростку бутылку пива предпринимателя...




Отправлено: 17.01.18 - 12:24
Комментарий удален модератором.

* Добринцофф
Re: За проданную подростку бутылку пива предпринимателя...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5733
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 17.01.18 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
шутка юмора:
А чего, нормально законы устанавливают. Не ну честно, в армию с 18-ти, идти учиться, а при необходимости и реально убивать можно. А спиртное ай я яй, маленький ещё. Да баблосы с предпринимателей "почесать", бюджет же как никак и растянуть можно

Покупателя то-же штрафовать надо,хотя бы ради того что-бы подстав со стороны ментов не было.
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§ Сергей_я
Re: За проданную подростку бутылку пива предпринимателя...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2328
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 17.01.18 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Покупателя то-же штрафовать надо,хотя бы ради того что-бы подстав со стороны ментов не было.

Согласен. а еще штрафовать не только берущих, но и дающих взятки тоже.
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* Добринцофф
Re: За проданную подростку бутылку пива предпринимателя...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5733
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 17.01.18 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Согласен. а еще штрафовать не только берущих, но и дающих взятки тоже.

По поводу взяток, для дающих предусмотрено наказание.
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народный контр олль
Re: За проданную подростку бутылку пива предпринимателя...




Отправлено: 17.01.18 - 12:36
Комментарий удален модератором.

§ Сыкымы
Re: За проданную подростку бутылку пива предпринимателя...
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 19
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 17.01.18 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
В 18 курить уже можно,а пить только с 21

Таким дай волю, пятилетним начнут продавать и сигарки и пойло, лишь бы прибыль получить торгашу.
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zas
Re: За проданную подростку бутылку пива предпринимателя...




Отправлено: 17.01.18 - 12:37
Комментарий удален модератором.

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