За проданную подростку бутылку пива предпринимателя оштрафовали на 67 000 тенге

Дело рассмотрел Специализированный административный суд Костаная. Гражданка А. 1963 года рождения обвинялась по ч. 1 ст. 200 КоАП РК (нарушение требований законодательства Республики Казахстан по реализации алкогольной продукции).

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Как сообщает пресс-служба Костанайского областного суда, 3 января, около 17.00, предприниматель, находясь на рабочем месте в магазине «Тілек» по ул. Бородина, продала бутылку пива несовершеннолетнему Б. 2000 года рождения.

В ходе судебного заседания гражданка А. пояснила, что действительно продала алкогольную продукцию несовершеннолетнему, и полностью признала свою вину.

Суд принял решение подвергнуть предпринимателя административному взысканию в виде штрафа в размере 28 МРП, что составляет 67 340 тенге, в доход государства с приостановлением действия лицензии на деятельность в сфере производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции на 1 месяц.

Постановление еще не вступило в законную силу.