3 млрд тенге из республиканского бюджета направляют на повышение зарплаты костанайским учителям
Об этом сегодня, 17 января, на заседании актива региона сообщил заместитель акима Костанайской области Марат ЖУНДУБАЕВ. Заседание было посвящено реализации Послания главы государства народу.
Жундубаев отметил, что в целях повышения качества образования ведется активное переобучение педагогов. Всего в школах области сегодня работают 14 225 учителей.
- Практически каждый второй из них прошел соответствующие курсы, в планах этого года – достичь 100-процентного охвата, - сказал заместитель акима. – С 1 января текущего года должностной оклад учителей, работающих в обновленном режиме, согласно поручению главы государства, будет увеличен на 30%. Благодаря чему средняя заработная плата педагогов вырастет на 22 000 тенге и составит в среднем по области 100 000 тенге.
На такое повышение 3 млрд тенге планируется выделить из республиканского бюджета.
Куда пойти с 11.01 по 17.01
Мейрам: О, спасибо за возобновление этой рубрики! Только судя по отзывам никто никуда не добрался! Присоединяюсь к Мейраму! Рубрика нужная, только делать её нужно пытаться не только табличной,...
Пожар в Костанае
Зря вы улицу 5 апреля засвечиваете! :lol: Об этой уютной тихой улице знать не знали акиматские приезжие гастарбайтеры. И ономасты приезжие с одной извилиной ведать не ведали, что такая...
Подорожает проезд в автобусах
Но вот знаете, проезд в Костанае по определению должен стоить не просто больше, чем в Москве, он должен стоить намного больше! :lol: :lol: :lol: Нигде больше в мире из окна общественного...
Солнечные батареи принесли свет на зимовки под Костанаем, где 20 лет жили без электричества
elektron: Мишаня: Как по мне так биогазовые установки надо продвигать В каждом крупном посёлке поставить. Решится множество проблем, для экологии кстати польза будет. Если будут излишки...
Солнечные батареи принесли свет на зимовки под Костанаем, где 20 лет жили без электричества
Бывалый : с общей канвой твоей реплики - лучше делать, чем думать? ;-) пусть лошадь думает, у неё голова большая, да? ну и немцы :lol: [Исправлено: Медный, 17.01.2018 - 03:01]