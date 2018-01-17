3 млрд тенге из республиканского бюджета направляют на повышение зарплаты костанайским учителям

Об этом сегодня, 17 января, на заседании актива региона сообщил заместитель акима Костанайской области Марат ЖУНДУБАЕВ. Заседание было посвящено реализации Послания главы государства народу.

Жундубаев отметил, что в целях повышения качества образования ведется активное переобучение педагогов. Всего в школах области сегодня работают 14 225 учителей.

- Практически каждый второй из них прошел соответствующие курсы, в планах этого года – достичь 100-процентного охвата, - сказал заместитель акима. – С 1 января текущего года должностной оклад учителей, работающих в обновленном режиме, согласно поручению главы государства, будет увеличен на 30%. Благодаря чему средняя заработная плата педагогов вырастет на 22 000 тенге и составит в среднем по области 100 000 тенге.

На такое повышение 3 млрд тенге планируется выделить из республиканского бюджета.