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3 млрд тенге из республиканского бюджета направляют на повышение зарплаты костанайским учителям

Галина ПЕТРЕНКО

16 января 2018, 19:17 |  Государство

Об этом сегодня, 17 января, на заседании актива региона сообщил заместитель акима Костанайской области Марат ЖУНДУБАЕВ. Заседание было посвящено реализации Послания главы государства народу.

Жундубаев отметил, что в целях повышения качества образования ведется активное переобучение педагогов. Всего в школах области сегодня работают 14 225 учителей.

- Практически каждый второй из них прошел соответствующие курсы, в планах этого года – достичь 100-процентного охвата, - сказал заместитель акима. – С 1 января текущего года должностной оклад учителей, работающих в обновленном режиме, согласно поручению главы государства, будет увеличен на 30%. Благодаря чему средняя заработная плата педагогов вырастет на 22 000 тенге и составит в среднем по области 100 000 тенге.

На такое повышение 3 млрд тенге планируется выделить из республиканского бюджета.
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Комментарии к новости

§ сайлау курманов
Re: 3 млрд тенге из республиканского бюджета направляют на...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2517
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 16.01.18 - 19:24
Комментарий удален модератором.
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§ drakon
Re: 3 млрд тенге из республиканского бюджета направляют на...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13093
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.01.18 - 19:44
Комментарий удален модератором.
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Хохол
Re: 3 млрд тенге из республиканского бюджета направляют на...




Отправлено: 16.01.18 - 19:54
Комментарий удален модератором.

§ сайлау курманов
Re: 3 млрд тенге из республиканского бюджета направляют на...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2517
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 16.01.18 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
занимаюсь богоугодными делами , абсолютно даром работаю
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Хохол
Re: 3 млрд тенге из республиканского бюджета направляют на...




Отправлено: 16.01.18 - 20:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
занимаюсь богоугодными делами , абсолютно даром работаю

Простота хуже воровства .

чел
Re: 3 млрд тенге из республиканского бюджета направляют на...




Отправлено: 16.01.18 - 20:33
Комментарий удален модератором.

skalgri
Re: 3 млрд тенге из республиканского бюджета направляют на...




Отправлено: 16.01.18 - 21:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
17-е завтра

Тургаец
Re: 3 млрд тенге из республиканского бюджета направляют на...




Отправлено: 16.01.18 - 21:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну этот и вашим и нашим .,строитель набережных

учитель
Re: 3 млрд тенге из республиканского бюджета направляют на...




Отправлено: 16.01.18 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это как надо совещаться на день вперед?

zas
Re: 3 млрд тенге из республиканского бюджета направляют на...




Отправлено: 16.01.18 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Роман Смолл - все радости завтра отдыхает.
:-P :-P :-P

Аноним
Re: 3 млрд тенге из республиканского бюджета направляют на...




Отправлено: 16.01.18 - 22:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:занимаюсь богоугодными делами , абсолютно даром работаю

Ещё один золотой памятник надобно поставить? Бескорыстный ты наш...

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