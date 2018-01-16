Изменился список самых востребованных профессий в колледжах Казахстана
Впервые за последние 5 лет увеличилась численность принятых на обучение в организациях технического и профессионального образования. На начало 2017-2018 учебного года было принято 169 000 человек - на 3,9% больше, чем в предыдущем учебном году, сообщает Finprom.kz.
Иллюстративное фото
Раньше спрос на обучение в колледжах и технических училищах в Казахстане падал, прием новых студентов сокращался в среднем на 5,6% ежегодно в течение предыдущих 5 лет. Численность обучающихся с 2011 до 2016 годы упала на 18,8% до минимума в 489 000 человек.
За последние годы из пятерки самых востребованных специальностей пропали правоведение, учет и аудит. Так, в 2017 году количество поступивших на правоведенье сократилось на 46,7% по сравнению с 2012 годом. Количество желающих обучаться по специальности "Учет и аудит" за тот же период сократилось более чем в 2 раза.
Абитуриенты и их родители стали более прагматично оценивать востребованность будущей профессии. Наибольшим спросом в текущем учебном году пользовалась специальность "Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта". Количество поступивших составило 10 000 человек по всей республике. Это на 19,2% чем в 2012-2013 учебном году.
"Организация питания" - еще одна популярная специальность в этом году, которую выбрало 7 700 человек. Этот показатель на 27,9% больше, чем 5 лет назад.
Центрами технического и профессионального обучения в стране по-прежнему являются ЮКО и Алматы, на которые приходится 15% и 14% всей численности обучающихся соответственно. При этом по сравнению с предыдущим годом вырос прием студентов в учебные заведения Кызылординской области (+12,1%) и ЮКО (+12%). Сократился набор учащихся в организациях ТиПО Костанайской области (-8,5%), ЗКО (-4,2%) и Карагандинской области (-0,5%).
Последние новости
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Пользователей: 2
Всего: 171
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
За последние годы из пятерки самых востребованных специальностей пропали правоведение, учет и аудит Рынок правоведов (юристов) и бухгалтеров (экономистов) ПЕРЕнасыщен. У кого родственники при...
Знаете вот Вам бы получать такие пособия!!! Я бы все отдала за здоровье своей дочери!!! Мне не нужны были бы эти пособия будь моя дочь полноценным ребенком, я их получаю на лечение и содержание...
Директор Пляжа: Базылбек: и медиков и целые клиники из передовых стран Они уже давно на чемоданах в предвкушении. И все же, ты не ответил, когда это со временем наступит.)) Конечно наступит,...
Медный: считай Объект строят Потом ещё и отчитаются как за построенный и сданный в эксплуатацию.
гость: сидя на диванчике легко умничать, в экстренных ситуациях поведение бывает разное