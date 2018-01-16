Изменился список самых востребованных профессий в колледжах Казахстана

Впервые за последние 5 лет увеличилась численность принятых на обучение в организациях технического и профессионального образования. На начало 2017-2018 учебного года было принято 169 000 человек - на 3,9% больше, чем в предыдущем учебном году, сообщает Finprom.kz.

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Раньше спрос на обучение в колледжах и технических училищах в Казахстане падал, прием новых студентов сокращался в среднем на 5,6% ежегодно в течение предыдущих 5 лет. Численность обучающихся с 2011 до 2016 годы упала на 18,8% до минимума в 489 000 человек.

За последние годы из пятерки самых востребованных специальностей пропали правоведение, учет и аудит. Так, в 2017 году количество поступивших на правоведенье сократилось на 46,7% по сравнению с 2012 годом. Количество желающих обучаться по специальности "Учет и аудит" за тот же период сократилось более чем в 2 раза.

Абитуриенты и их родители стали более прагматично оценивать востребованность будущей профессии. Наибольшим спросом в текущем учебном году пользовалась специальность "Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта". Количество поступивших составило 10 000 человек по всей республике. Это на 19,2% чем в 2012-2013 учебном году.

"Организация питания" - еще одна популярная специальность в этом году, которую выбрало 7 700 человек. Этот показатель на 27,9% больше, чем 5 лет назад.

Центрами технического и профессионального обучения в стране по-прежнему являются ЮКО и Алматы, на которые приходится 15% и 14% всей численности обучающихся соответственно. При этом по сравнению с предыдущим годом вырос прием студентов в учебные заведения Кызылординской области (+12,1%) и ЮКО (+12%). Сократился набор учащихся в организациях ТиПО Костанайской области (-8,5%), ЗКО (-4,2%) и Карагандинской области (-0,5%).