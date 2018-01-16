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ХК «Горняк» в домашней серии разделил очки с одним из лидеров чемпионата

Лика НОВИКОВА

16 января 2018, 14:00 |  Спорт

13-14 января рудненский клуб встречался на своем льду с «Арланом» из Кокшетау. В первом матче хозяева выиграли почти с разгромным счетом, во втором гости одержали волевую победу, отыгравшись со счета 2:0.

Во втором матче рудничане вели в счете 2:0, но в итоге проиграли

Начало стартового отрезка первого матча заставило поволноваться болельщиков «черно-белых». «Арлан» играл мощно, на высоких скоростях. Первый бросок по воротам гостей рудничане смогли сделать только на 8-й минуте - Вячеслав Каравдин с удачной подачи Боровкова распечатал ворота «Арлана», которые защищал Богдан Белоконский. На исходе 13 минуты Жилин и Сошников лихо разыграли шайбу, а нападающий Максим Мамин забил второй гол. Спустя 2 минуты Виталий Смольянинов сократил разрыв в счете, ассистировали ему Бурделев и Казанцев.

Второй период начался по схожему сценарию. Гости на скоростях пытались забросить быструю шайбу, но «Горняк» сдержал натиск. На 34 минуте нападающий Вячеслав Каравдин при помощи Гурьева забил третью шайбу в ворота «Арлана». Заключительный игровой отрезок начался с атак «Горняка». Уже на первой минуте после свистка защитник Андрей Волгин подхватил шайбу от Титова и забил четвертый гол. До конца периода соперник боролся, но допускал ошибки. «Горняк» заработал заслуженные три очка.

Вторая игра началась с уверенного владения ситуацией хоккеистами «Горняка». Первые 15 минут обе команды не могли реализовать многочисленные голевые моменты. Игроки часто ошибались и теряли шайбу. На 15 минуте нападающий Максим Мамин открыл счет. Ассистировали ему Ханьжин и Нестеров.

Вторая 20-минутка также началась с натиска «горняков». На 23-й минуте Каравдин удачно отдал пас и Владимир Боровков стремительным броском забил второй гол. Но «Арлан», занимающий вторую строчку турнирной таблицы, не мог оставить в Рудном 6 очков. На 34-й минуте нападающий Иван Киселев распечатал ворота Максима Грязнова.

В третьем периоде гости перехватили инициативу. Через 8 минут после начала периода нападающий Илья Серегин с подачи Малевича и Пуголовкина сравнял счет. А за секунду до финального свистка Вадим Ермолаев забросил еще одну шайбу в ворота Грязнова - 2:3.

- Честно говоря, первую игру мы немного проспали, - сказал на пресс-конференции главный тренер команды «Арлан» Владимир КАПУЛОВСКИЙ. - Да и вторую игру в начале матча находились не в своей тарелке. После перерыва я попросил ребят перестроить игру. Пришлось поговорить на высоких тонах. И перевернули игру в свою пользу! Ребятам спасибо, отыгрались. Молодцы!

- То, что произошло во второй игре, показало, что команда соперника больше хотела победить, - отметил тренер по вратарям ХК «Горняк» Борис ТОРТУНОВ. - Они это доказали своими голами. Их лидеры забили, наши - нет. Претензий по самоотдаче к большинству ребят у нас нет. Сделаем соответствующие выводы, разберем ошибки и будем играть дальше.

Тортунова спросили о переменах в составе «Горняка» - из команды ушли несколько игроков, но пришли только двое.

- У нас боеспособный состав, - заверил тренер. - Четыре пятерки у нас есть, два запасных. На рынке появились хоккеисты, которые нас интересовали. Соответственно, пришлось освободить место. Обыкновенная ротация.

Чемпионат РК. Высшая лига

12-14 января. «Бейбарыс» - «Темиртау» 1:2, 3:1. «Иртыш» - «Кулагер» 2:3, 3:4. «Горняк» - «Арлан» 4:1, 2:3. «Алматы» - «Астана» 12:1, 7:0.

 

И

В

ВО

ВБ

ПБ

ПО

П

Ш

О

1. «Номад»

38

24

5

0

2

0

7

137-61

84

2. «Арлан»

40

23

3

2

1

3

8

133-69

83

3. «Кулагер»

40

19

2

2

2

5

10

102-67

72

4. «Алматы»

40

18

0

4

4

4

10

128-83

70

5. «Темиртау»

40

19

4

2

0

0

15

110-91

69

6. «Бейбарыс»

40

19

3

1

0

2

15

106-74

67

7. «Горняк»

40

17

1

3

1

2

16

109-108

62

8. «Иртыш»

40

17

2

0

2

3

16

121-92

60

9. «Алтай-Торпедо»

38

4

2

1

2

2

27

60-139

22

10. «Астана»

40

1

0

0

1

1

37

61-283

5

Фото из паблика ХК «Горняк» ВКонтакте


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