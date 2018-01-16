ХК «Горняк» в домашней серии разделил очки с одним из лидеров чемпионата
Лика НОВИКОВА
13-14 января рудненский клуб встречался на своем льду с «Арланом» из Кокшетау. В первом матче хозяева выиграли почти с разгромным счетом, во втором гости одержали волевую победу, отыгравшись со счета 2:0.
Во втором матче рудничане вели в счете 2:0, но в итоге проиграли
Начало стартового отрезка первого матча заставило поволноваться болельщиков «черно-белых». «Арлан» играл мощно, на высоких скоростях. Первый бросок по воротам гостей рудничане смогли сделать только на 8-й минуте - Вячеслав Каравдин с удачной подачи Боровкова распечатал ворота «Арлана», которые защищал Богдан Белоконский. На исходе 13 минуты Жилин и Сошников лихо разыграли шайбу, а нападающий Максим Мамин забил второй гол. Спустя 2 минуты Виталий Смольянинов сократил разрыв в счете, ассистировали ему Бурделев и Казанцев.
Второй период начался по схожему сценарию. Гости на скоростях пытались забросить быструю шайбу, но «Горняк» сдержал натиск. На 34 минуте нападающий Вячеслав Каравдин при помощи Гурьева забил третью шайбу в ворота «Арлана». Заключительный игровой отрезок начался с атак «Горняка». Уже на первой минуте после свистка защитник Андрей Волгин подхватил шайбу от Титова и забил четвертый гол. До конца периода соперник боролся, но допускал ошибки. «Горняк» заработал заслуженные три очка.
Вторая игра началась с уверенного владения ситуацией хоккеистами «Горняка». Первые 15 минут обе команды не могли реализовать многочисленные голевые моменты. Игроки часто ошибались и теряли шайбу. На 15 минуте нападающий Максим Мамин открыл счет. Ассистировали ему Ханьжин и Нестеров.
Вторая 20-минутка также началась с натиска «горняков». На 23-й минуте Каравдин удачно отдал пас и Владимир Боровков стремительным броском забил второй гол. Но «Арлан», занимающий вторую строчку турнирной таблицы, не мог оставить в Рудном 6 очков. На 34-й минуте нападающий Иван Киселев распечатал ворота Максима Грязнова.
В третьем периоде гости перехватили инициативу. Через 8 минут после начала периода нападающий Илья Серегин с подачи Малевича и Пуголовкина сравнял счет. А за секунду до финального свистка Вадим Ермолаев забросил еще одну шайбу в ворота Грязнова - 2:3.
- Честно говоря, первую игру мы немного проспали, - сказал на пресс-конференции главный тренер команды «Арлан» Владимир КАПУЛОВСКИЙ. - Да и вторую игру в начале матча находились не в своей тарелке. После перерыва я попросил ребят перестроить игру. Пришлось поговорить на высоких тонах. И перевернули игру в свою пользу! Ребятам спасибо, отыгрались. Молодцы!
- То, что произошло во второй игре, показало, что команда соперника больше хотела победить, - отметил тренер по вратарям ХК «Горняк» Борис ТОРТУНОВ. - Они это доказали своими голами. Их лидеры забили, наши - нет. Претензий по самоотдаче к большинству ребят у нас нет. Сделаем соответствующие выводы, разберем ошибки и будем играть дальше.
Тортунова спросили о переменах в составе «Горняка» - из команды ушли несколько игроков, но пришли только двое.
- У нас боеспособный состав, - заверил тренер. - Четыре пятерки у нас есть, два запасных. На рынке появились хоккеисты, которые нас интересовали. Соответственно, пришлось освободить место. Обыкновенная ротация.
Чемпионат РК. Высшая лига
12-14 января. «Бейбарыс» - «Темиртау» 1:2, 3:1. «Иртыш» - «Кулагер» 2:3, 3:4. «Горняк» - «Арлан» 4:1, 2:3. «Алматы» - «Астана» 12:1, 7:0.
|
И
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В
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ВО
|
ВБ
|
ПБ
|
ПО
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П
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Ш
|
О
|
1. «Номад»
|
38
|
24
|
5
|
0
|
2
|
0
|
7
|
137-61
|
84
|
2. «Арлан»
|
40
|
23
|
3
|
2
|
1
|
3
|
8
|
133-69
|
83
|
3. «Кулагер»
|
40
|
19
|
2
|
2
|
2
|
5
|
10
|
102-67
|
72
|
4. «Алматы»
|
40
|
18
|
0
|
4
|
4
|
4
|
10
|
128-83
|
70
|
5. «Темиртау»
|
40
|
19
|
4
|
2
|
0
|
0
|
15
|
110-91
|
69
|
6. «Бейбарыс»
|
40
|
19
|
3
|
1
|
0
|
2
|
15
|
106-74
|
67
|
7. «Горняк»
|
40
|
17
|
1
|
3
|
1
|
2
|
16
|
109-108
|
62
|
8. «Иртыш»
|
40
|
17
|
2
|
0
|
2
|
3
|
16
|
121-92
|
60
|
9. «Алтай-Торпедо»
|
38
|
4
|
2
|
1
|
2
|
2
|
27
|
60-139
|
22
|
10. «Астана»
|
40
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1
|
37
|
61-283
|
5
Фото из паблика ХК «Горняк» ВКонтакте
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