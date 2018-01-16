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Подозреваемая в хранении героина жительница Костаная пыталась проглотить наркотик при задержании

16 января 2018, 13:12 |  Криминал

38-летнюю женщину задержали 13 января сотрудники отдела по борьбе с наркобизнесом УВД Костаная и управления по борьбе с организованной преступностью ДВД Костанайской области в квартире дома в 6-м микрорайоне.

Иллюстративное фото

У нее изъяли 11 полиэтиленовых свертков с героином, общий вес наркотика составил более 10 г. При задержании женщина пыталась проглотить наркотики.

"В ходе следственных мероприятий установлено, что задержанная проживает в съемной квартире вместе с тремя сестрами, - сообщила сегодня, 16 января, пресс-служба ДВД Костанайской области. - При обыске оперативники изъяли электронные весы. Также известно, что она ранее судима за совершение аналогичных преступлений".

Проводится досудебное расследование по ст. 296 ч. 4 УК РК (незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере).

Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания Рудного.
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Комментарии к новости

Аноним
Re: Подозреваемая в хранении героина жительница Костаная...




Отправлено: 16.01.18 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
От верной смерти уберегли тётечку.

§ Volonter
Re: Подозреваемая в хранении героина жительница Костаная...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1326
Регистрация: 15.04.13
Отправлено: 16.01.18 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
общий вес наркотика составил более 10 г
Цитата:
без цели сбыта наркотических средств
*просто чешу затылок*
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Аноним
Re: Подозреваемая в хранении героина жительница Костаная...




Отправлено: 16.01.18 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Volonter:
*просто чешу затылок*

Ну так, скушать всю партию пыталась - знач, для личного потребления. Сбыт ещё доказывать надоть.

§ Медный
Re: Подозреваемая в хранении героина жительница Костаная...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1638
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 16.01.18 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
иллюстративное фото порадовало мешком сахара :-)
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