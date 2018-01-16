Подозреваемая в хранении героина жительница Костаная пыталась проглотить наркотик при задержании

38-летнюю женщину задержали 13 января сотрудники отдела по борьбе с наркобизнесом УВД Костаная и управления по борьбе с организованной преступностью ДВД Костанайской области в квартире дома в 6-м микрорайоне.

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У нее изъяли 11 полиэтиленовых свертков с героином, общий вес наркотика составил более 10 г. При задержании женщина пыталась проглотить наркотики.

"В ходе следственных мероприятий установлено, что задержанная проживает в съемной квартире вместе с тремя сестрами, - сообщила сегодня, 16 января, пресс-служба ДВД Костанайской области. - При обыске оперативники изъяли электронные весы. Также известно, что она ранее судима за совершение аналогичных преступлений".

Проводится досудебное расследование по ст. 296 ч. 4 УК РК (незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере).

Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания Рудного.