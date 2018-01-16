Такое задание сегодня, 16 января, на выездном совещании, прошедшем на реке Тобол, дал всем задействованным службам заместитель акима Костаная Айдар ХУСАИНОВ. Он поручил работникам ГКП «Костанай-Су», которые занимаются изготовлением лестниц, в этом году вместо двух сделать четыре.
- Это ведь действительно выход избежать столпотворения, - отметил Хусаинов. - Люди по часу стоят и ждут своей очереди. В этом году, может, будет проблематично это сделать, зато подготовимся к следующему году. Снизим нагрузку за счет четырех входов.
Вырезать прорубь в районе городского пляжа подрядная организация ТОО «Таза Жол АТ» начнет уже завтра. 18 января с утра купель должна быть готова. Традиционно горожане смогут окунуться с 21 часа 18 января и до 12 часов 19 января. В полдень 19 января прорубь засыпят.
Во время Крещения возле купели будут круглосуточно дежурить машина скорой помощи, полиция, пожарная служба, спасатели.
- В полночь купель освятит представитель церкви, - рассказал «НГ» руководитель отдела ЧС акимата Костаная Геннадий КОЛЧАНОВ. - Рядом с большой купелью сделают еще маленькую - для забора святой воды. На льду поставят большую теплую палатку, ее разделят на две части, там разместятся мужская и женская раздевалки. В каждой части поставят по две скамьи. На парковке будут работать торговые точки, там можно будет купить пирожки, булочки и горячий чай.
Если в этом году действительно сделают вход в купель с четырех сторон, то ее размер увеличится в 2 раза. Толщина льда сейчас составляет 51 см, это немного меньше прошлогоднего, когда она достигла 55 см.
- На месте будут дежурить 12 спасателей, - сообщил заместитель начальника ДЧС Костанайской области Виктор ШИЛЛЕР. - Если купель сделают больше, то поставим на дежурство еще людей. Практически ежегодно кому-нибудь да нужна наша помощь. Бывает, что люди заходят в воду, а выйти самостоятельно потом не могут.
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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