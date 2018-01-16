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Вход в купель на Крещение в этом году сделают с четырех сторон в Костанае
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Вход в купель на Крещение в этом году сделают с четырех сторон в Костанае

Татьяна НАЗАРУК

16 января 2018, 13:00 |  Общество

Такое задание сегодня, 16 января, на выездном совещании, прошедшем на реке Тобол, дал всем задействованным службам заместитель акима Костаная Айдар ХУСАИНОВ. Он поручил работникам ГКП «Костанай-Су», которые занимаются изготовлением лестниц, в этом году вместо двух сделать четыре.

- Это ведь действительно выход избежать столпотворения, - отметил Хусаинов. - Люди по часу стоят и ждут своей очереди. В этом году, может, будет проблематично это сделать, зато подготовимся к следующему году. Снизим нагрузку за счет четырех входов.

Вырезать прорубь в районе городского пляжа подрядная организация ТОО «Таза Жол АТ» начнет уже завтра. 18 января с утра купель должна быть готова. Традиционно горожане смогут окунуться с 21 часа 18 января и до 12 часов 19 января. В полдень 19 января прорубь засыпят.

Во время Крещения возле купели будут круглосуточно дежурить машина скорой помощи, полиция, пожарная служба, спасатели.

- В полночь купель освятит представитель церкви, - рассказал «НГ» руководитель отдела ЧС акимата Костаная Геннадий КОЛЧАНОВ. - Рядом с большой купелью сделают еще маленькую - для забора святой воды. На льду поставят большую теплую палатку, ее разделят на две части, там разместятся мужская и женская раздевалки. В каждой части поставят по две скамьи. На парковке будут работать торговые точки, там можно будет купить пирожки, булочки и горячий чай.

Если в этом году действительно сделают вход в купель с четырех сторон, то ее размер увеличится в 2 раза. Толщина льда сейчас составляет 51 см, это немного меньше прошлогоднего, когда она достигла 55 см.

- На месте будут дежурить 12 спасателей, - сообщил заместитель начальника ДЧС Костанайской области Виктор ШИЛЛЕР. - Если купель сделают больше, то поставим на дежурство еще людей. Практически ежегодно кому-нибудь да нужна наша помощь. Бывает, что люди заходят в воду, а выйти самостоятельно потом не могут.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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Комментарии к новости
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Иолис
Re: Вход в купель на Крещение в этом году сделают с четырех...




Отправлено: 16.01.18 - 13:04
Комментарий удален модератором.

Кирилл
Re: Вход в купель на Крещение в этом году сделают с четырех...




Отправлено: 16.01.18 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто скажет где это прорубь будет и как до нее доехать?

§ лимон
Re: Вход в купель на Крещение в этом году сделают с четырех...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 601
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 16.01.18 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кирилл:

на городском пляже всегда была
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Ким
Re: Вход в купель на Крещение в этом году сделают с четырех...




Отправлено: 16.01.18 - 13:32
Комментарий удален модератором.

§ yudjin
Re: Вход в купель на Крещение в этом году сделают с четырех...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5029
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 16.01.18 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кирилл:
Кто скажет где это прорубь будет и как до нее доехать?

на городском пляже... доехать только своим ходом... или на такси.... патамушта городские маршруты туда не ходят... акимату не интересно заниматься этим вопросом.
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Аноним
Re: Вход в купель на Крещение в этом году сделают с четырех...




Отправлено: 16.01.18 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Автобусом до обувной фабрики доехать всё же можно, дальше пешком по набережной Тобола.

Аноним
Re: Вход в купель на Крещение в этом году сделают с четырех...




Отправлено: 16.01.18 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прошу прощения, только сейчас до меня дошло, что автобусы об это время уже не ходют. На НГ, говорят, до 4-х утра ходили. Акимат мог бы и в этот раз подсуетиться - лишний "плюсик" к своему балансу народного доверия не помешает.

Марк Стаканыч
Re: Вход в купель на Крещение в этом году сделают с четырех...




Отправлено: 16.01.18 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И вот ,что интересно-чтобы решить где прорубить во льду отверстие собирается табун чиновников с десяток челов во главе с зам городского головы.Дык видать вопрос стратегически.И так кажен год.

§ сайлау курманов
Re: Вход в купель на Крещение в этом году сделают с четырех...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2515
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 16.01.18 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
наливать будут? без внутреннего подогрева не пойду , а тем более лезть в ледяную воду, чаю и дома напьюсь...
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§ Алиса
Re: Вход в купель на Крещение в этом году сделают с четырех...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3952
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 16.01.18 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аноним:
что автобусы об это время уже не ходют.

так автобусы даже если и пустить - нереально им будет добраться туда. МЫ в том году на машине в качестве зрителей поехали. Это было нечто!!!))) Где-то возле теннисного комплекса машину оставили и побрели ....реально как Иван Сусанин: в полутьме, через сугробы и льды, скользко было тогда - ужас!!! А те, кто планировал окунаться - им приходилось в полотенце и шлепках тем же путем - километрах наворачивать. Гаишники поперекрывали проезд - как всегда из "лучших" побуждений - хотя места были. В общем мамадрагая было...
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Алекс
Re: Вход в купель на Крещение в этом году сделают с четырех...




Отправлено: 16.01.18 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это всё хорошо, но вот пробка будет большая эт точно .как каждый год .Так что такси не вариант .

Аноним
Re: Вход в купель на Крещение в этом году сделают с четырех...




Отправлено: 16.01.18 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
наливать будут? без внутреннего подогрева не пойду

Кто ж тебе нальёт, сердешному? Сам себе налей ( особливо ту, котору люду простому впариваешь), да в ванну бултыхнись. Об энту нощь крещенскую вся водица святая - хучь в прорубе, хучь в кране ржавом! Мож, полегчает.

Купающийся
Re: Вход в купель на Крещение в этом году сделают с четырех...




Отправлено: 16.01.18 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"На льду поставят большую теплую палатку, ее разделят на две части, там разместятся мужская и женская раздевалки. В каждой части поставят по две скамьи. "
А мы на "Малибу" в прошлом году в проруби были, там два раздельных домика, с камином под раздевалки оборудованы.

...
Re: Вход в купель на Крещение в этом году сделают с четырех...




Отправлено: 16.01.18 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
наливать будут? без внутреннего подогрева не пойду


алкашей там еще не хватало.

Аноним
Re: Вход в купель на Крещение в этом году сделают с четырех...




Отправлено: 16.01.18 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
МЫ в том году на машине в качестве зрителей поехали

Да, спуск по Аль-Фараби до кольца (и подъём от кольца в обратную сторону) - это "нечто"!

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