Водитель автобуса, застрявшего на трассе Костанай-Аулиеколь, поблагодарил полицейских за спасение пассажиров

Водитель Евгений КИМ и 25 пассажиров были спасены экипажем универсальных полицейских в ночь на 3 января из застрявшего автобуса на трассе Костанай-Аулиеколь. Об этом "НГ" вскоре после происшествия сообщали пассажиры автобуса.

Иллюстративное фото

Автобус VAN следовал из Аулиеколя в Костанай. В 19.40 из-за утечки моторного масла он соверщил аварийную остановку недалеко от поселка Талапкер. На улице был сильный мороз, уже стемнело.

- В автобусе среди пассажиров находились женщины и дети. Они могли получить переохлаждение, - отмечает пресс-служба ДВД.

В это время на автодороге патрулировал экипаж полицейских в составе старших сержантов Армана МУСАЕВА и Армана ЖОЛМАГАМБЕТОВА, которые увидели сломанный автобус. Сотрудники полиции помогли пассажирам, разместив их малыми группами на попутном автотранспорте.

Фото пресс-службы ДВД

В первую очередь местные полицейские посадили в проезжающие автомобили женщин и детей. Самым последним замерзающий автобус покинул водитель Евгений Ким, который дождался прибывшего ему на подмогу сменщика. Коллега Евгения привез тосол, после чего автобус завелся, а полицейские сопроводили его до Костаная.

Евгений Ким написал в ДВД письмо, в котором выразил благодарность полицейским за умелые действия в экстремальной ситуации, сложившейся на трассе.