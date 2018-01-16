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Водитель автобуса, застрявшего на трассе Костанай-Аулиеколь, поблагодарил полицейских за спасение пассажиров

16 января 2018, 12:08 |  Происшествия

Водитель Евгений КИМ и 25 пассажиров были спасены экипажем универсальных полицейских в ночь на 3 января из застрявшего автобуса на трассе Костанай-Аулиеколь. Об этом "НГ" вскоре после происшествия сообщали пассажиры автобуса.

Иллюстративное фото

Автобус VAN следовал из Аулиеколя в Костанай. В 19.40 из-за утечки моторного масла он соверщил аварийную остановку недалеко от поселка Талапкер. На улице был сильный мороз, уже стемнело.

- В автобусе среди пассажиров находились женщины и дети. Они могли получить переохлаждение, - отмечает пресс-служба ДВД.

В это время на автодороге патрулировал экипаж полицейских в составе старших сержантов Армана МУСАЕВА и Армана ЖОЛМАГАМБЕТОВА, которые увидели сломанный автобус. Сотрудники полиции помогли пассажирам, разместив их малыми группами на попутном автотранспорте.

Фото пресс-службы ДВД

В первую очередь местные полицейские посадили в проезжающие автомобили женщин и детей. Самым последним замерзающий автобус покинул водитель Евгений Ким, который дождался прибывшего ему на подмогу сменщика. Коллега Евгения привез тосол, после чего автобус завелся, а полицейские сопроводили его до Костаная.

Евгений Ким написал в  ДВД письмо, в котором выразил благодарность полицейским за умелые действия в экстремальной ситуации, сложившейся на трассе.
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Комментарии к новости

§ лимон
Re: Водитель автобуса, застрявшего на трассе Костанай-Аулиеколь,...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 601
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 16.01.18 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
застрявший автобус с утечкой масла, который завелся от привезенного тосола
каламбур какой-то
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§ сайлау курманов
Re: Водитель автобуса, застрявшего на трассе Костанай-Аулиеколь,...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2515
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 16.01.18 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
нормальный поступок нормальных людей . так любой нормальный чел поступит, чего об этом гудеть , если вспомнить скольких я спасал от голодной или холодной смерти , мне полагается золотой памятник не хуже туркменбаши
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Инженер
Re: Водитель автобуса, застрявшего на трассе Костанай-Аулиеколь,...




Отправлено: 16.01.18 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Автобус сломался -утечка МОТОРНОГО МАСЛА!!!! Привезли тосол-автобус поехал!!! Офигеть! Тут и не знаешь кому приз Дарвина вручать водителю или журналисту, который услышал звон, и лишь начеркать, бумагу испортить....

Аноним
Re: Водитель автобуса, застрявшего на трассе Костанай-Аулиеколь,...




Отправлено: 16.01.18 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
так любой нормальный чел

в грудь себя не стучит и памятник не требует

§ сайлау курманов
Re: Водитель автобуса, застрявшего на трассе Костанай-Аулиеколь,...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2515
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 16.01.18 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
когда этих анонистов выгонят прочь , как они надоели с гноем в душе и словесным поносом , почему не исполняете закон!
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патимат
Re: Водитель автобуса, застрявшего на трассе Костанай-Аулиеколь,...




Отправлено: 16.01.18 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:

112й ты че кур объелся? :lol:

Всем общий
Re: Водитель автобуса, застрявшего на трассе Костанай-Аулиеколь,...




Отправлено: 16.01.18 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Только почему то когда авария в городе случается и движение затруднено.Так этих полицейских не дождешься с помощью.А если они увидят то мимо проезжают.

1952/доктор СИЗО
Re: Водитель автобуса, застрявшего на трассе Костанай-Аулиеколь,...




Отправлено: 16.01.18 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
когда этих анонистов выгонят прочь , как они надоели с гноем в душе и словесным поносом , почему не исполняете закон!

Цитата:
сайлау курманов:
нормальный поступок нормальных людей . так любой нормальный чел поступит, чего об этом гудеть , если вспомнить скольких я спасал от голодной или холодной смерти , мне полагается золотой памятник не хуже туркменбаши

будь скромней. А то живо представил себе человека, который выгоняет с огорода чужих гусей.

Аноним
Re: Водитель автобуса, застрявшего на трассе Костанай-Аулиеколь,...




Отправлено: 16.01.18 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
патимат:
112й

Не, этот похлеще 112-го

Аноним
Re: Водитель автобуса, застрявшего на трассе Костанай-Аулиеколь,...




Отправлено: 16.01.18 - 15:02
Комментарий удален модератором.

Аноним
Re: Водитель автобуса, застрявшего на трассе Костанай-Аулиеколь,...




Отправлено: 16.01.18 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
с гноем в душе и словесным поносом

- это те, которые себе памятники золотые просят с исполнением законов одновременно!

Аноним
Re: Водитель автобуса, застрявшего на трассе Костанай-Аулиеколь,...




Отправлено: 16.01.18 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
когда этих анонистов выгонят прочь

Послушайте песенку Г.Харламова про Обаму и призадумайтесь.

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