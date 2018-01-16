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В Костанайской области начались семинары по разъяснению Налогового кодекса

Галина ПЕТРЕНКО

16 января 2018, 11:15 |  Государство

Они проводятся в региональной Палате предпринимателей ежедневно с 10 часов. На вопросы по новому НК отвечают специалисты службы госдоходов, сообщает пресс-служба палаты. Первый семинар состоялся 15 января, консультации продлятся до 25 января.

В первом семинаре, который был посвящен специальному налоговому режиму, участвовали 40 городских предпринимателей, а также в режиме видео-конференции разъяснение прослушали 177 бизнесменов со всей области. Главный специалист департамента госдоходов по Костанайской области Бауржан ЕРМЕНОВ отметил, что все специальные налоговые режимы остались в силе. Добавили лишь один вид уплаты налогов - по «фиксированному вычету». Норма позволяет предпринимателю осуществлять деятельность при предельном доходе не более 346 млн тенге.

- Ставка налога для ИП - 10%, для юридических лиц - 20%. При этом допускается относить на вычеты не более 70% от общей суммы, - пояснил Ерменов.

Также специалист департамента прокомментировал СНР на основе работы по патенту. В новом кодексе налоговая ставка снижена с 2% до 1% для всех категорий налогоплательщиков, кроме тех, кто осуществляет деятельность в сфере торговли.

Участников семинара особо волновала отчетность на основе упрощенной декларации по единому земельному налогу.

- Если отсутствуют прочие виды деятельности, нет необходимости ежеквартально предоставлять отчетность по форме 200,00. По упрощенной декларации уравняли пределы по количеству работников и доходу для юридических и индивидуальных предпринимателей. До внесения изменений в НК пределы были разные, - пояснил Ерменов.

Сегодняшний семинар посвящен вопросам КПН, ИПН, НДС.

Чтобы узнать проблематику семинаров и участвовать в них, можно позвонить в Палату предпринимателей по телефону 39-42-08.

«НГ» также уточнила, что консультации по новому Налоговому кодексу в ближайшее время начнет служба госдоходов Костаная.
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