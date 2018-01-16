Ломившийся в чужую дверь костанаец должен заплатить хозяйке квартиры 350 000 тенге
Решение принял Костанайский городской суд. Жительница Костаная Б. обратилась в суд на 34-летнего Н. с требованием возмещения материального ущерба и компенсации морального вреда.
Иллюстративное фото
Как сообщила сегодня, 16 января, пресс-служба Костанайского областного суда, 19 августа 2017 года, в дневное время, в одном из домов в 7 микрорайоне Костаная гражданка Б. открыла дверь на стук, думая, что это соседи. В квартиру ворвался незнакомый мужчина в алкогольном или наркотическом опьянении и потребовал нож. После чего начал требовать разводной ключ и молоток, на что испуганная женщина указала на ящик с инструментами в углу прихожей.
"Незнакомец вылетел на лестничную площадку и начал долбить инструментами в дверь напротив. Воспользовавшись этим, истец захлопнула свою дверь. Увидев это, мужчина в ярости кинулся к ней, успев нанести несколько ударов. Кроме того, он повредил входную дверь и разбил электрический счетчик", - пишет пресс-служба.
На место происшествия была вызвана скорая помощь, так как женщина, являясь инвалидом 3-й группы, получила сильнейший стресс впридачу к имеющемся у нее заболеваниям - сахарному диабету, гипертонии и бронхиальной астме.
Суд полностью удовлетворил иск и постановил взыскать с Н. возмещение материального ущерба и компенсацию морального вреда на общую сумму 350 тысяч тенге.
Решение суда вступило в законную силу.
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