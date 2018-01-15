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kbkz1980
В Костанайской области установлены ежемесячные выплаты из бюджета членам национальных сборных
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15.01.18 17:28
Народный контроль
В Костанайской области установлены ежемесячные выплаты из бюджета членам национальных сборных
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В Костанайской области установлены ежемесячные выплаты из бюджета членам национальных сборных

Галина ПЕТРЕНКО

15 января 2018, 13:49 |  Спорт

«Подобной практики у нас до настоящего времени не было», - отметил сегодня, 15 января, на аппаратном совещании в областном акимате руководитель управления физкультуры и спорта Евгений ВИЛЬЯМС.

Фото из архива «НГ»

Нововведение оформлено постановлением акимата области, которым утверждены и размеры выплат.

- В соответствии с данным документом, с 2018 года спортсмены области - члены национальных сборных команд Республики Казахстан по олимпийским видам спорта - будут ежемесячно получать денежное содержание в размере 88,4 тыс. тенге, по неолимпийским видам спорта – 79,6 тыс. тенге, - сообщил Вильямс. - Постановление зарегистрировано в органах юстиции.

Он также пояснил, что такие выплаты стали возможны после принятия изменений в Закон РК «О физкультуре и спорте», а ежемесячное финансирование будет стимулировать развитие спорта высоких достижений.
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Комментарии к новости

Народный контроль
Re: В Костанайской области установлены ежемесячные выплаты из...




Отправлено: 15.01.18 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопрос:
- Это будут пожизненные выплаты или только на период членства в сборной?

§ kbkz1980
Re: В Костанайской области установлены ежемесячные выплаты из...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3492
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 15.01.18 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:

Повеселили.
Пожизненно другие выплаты,и спортику и тренеру
Если покажут определённые результаты.
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Аноним
Re: В Костанайской области установлены ежемесячные выплаты из...




Отправлено: 15.01.18 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
члены национальных сборных команд Республики Казахстан по олимпийским видам спорта - будут ежемесячно получать денежное содержание в размере 88,4 тыс. тенге, по неолимпийским видам спорта – 79,6 тыс. тенге,

Паралимпийцам - согласен, даже нечленам сборных доплачивать не помешало бы. Остальным - за что?

§ Мейрам
Re: В Костанайской области установлены ежемесячные выплаты из...
Мейрам


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 188
Регистрация: 31.05.09
Отправлено: 15.01.18 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правильное решение!
Профайл

§ kbkz1980
Re: В Костанайской области установлены ежемесячные выплаты из...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3492
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 15.01.18 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аноним:
Остальным - за что?

А вы не задумывались,на что спортсмену жить,а если у него семья?
Или они должны по 2 тренеровки в день проводить,
А между ними ещё заработать на жили -были.
Иногда стоит подумать,прежде чем писать.
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Хохол
Re: В Костанайской области установлены ежемесячные выплаты из...




Отправлено: 15.01.18 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
А вы не задумывались,на что спортсмену жить,а если у него семья?

А надо как в советское время , отстоял у токарного станка в рабочее время , заработав на хлеб , а уж после работы и в выходные хоть затренеруйся на благо Родины .

пэтриот
Re: В Костанайской области установлены ежемесячные выплаты из...




Отправлено: 15.01.18 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спортом занимаются для себя и своего здоровья. Если они занимаются этим за деньги то это уже что-то другое .
Он так и называется - любительский спорт.
А если за деньги то ,,продажный,, , от слова ,,продать,, .

Аноним
Re: В Костанайской области установлены ежемесячные выплаты из...




Отправлено: 15.01.18 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
А вы не задумывались,на что спортсмену жить,а если у него семья?

Речь-то не о спортсменах вообще, а о членах национальных сборных. Уж они точно не задумываются - на что жить. Баба Лиля, не надо тут жалеть. Всё оплачено до нас...
Вот уж действительно Цитата:
kbkz1980:
Иногда стоит подумать,прежде чем писать

Реке
Re: В Костанайской области установлены ежемесячные выплаты из...




Отправлено: 15.01.18 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не завидуйте а занимайтесь спортом, причем так, чтобы попасть в сборную. И тогда будет праздник и на вашей улице

Директор Пляжа
Re: В Костанайской области установлены ежемесячные выплаты из...




Отправлено: 15.01.18 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
А надо как в советское время , отстоял у токарного станка в рабочее время , заработав на хлеб , а уж после работы и в выходные хоть затренеруйся на благо Родины .

Я чот не помню что бы Харламов или Бубка стоял у станка, потом на корт или к шесту.
:lol:

Аноним
Re: В Костанайской области установлены ежемесячные выплаты из...




Отправлено: 15.01.18 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Я чот не помню что бы Харламов или Бубка стоял у станка

Не было такого. Но в штате какого-либо завода или фабрики они состояли, и з/п получали исправно, и на "жили-были" хватало. И добавку из местного бюджета им никто прописывал. Да им и совестно было бы, наверное, - добавки из местного получать.

Народный контроль
Re: В Костанайской области установлены ежемесячные выплаты из...




Отправлено: 15.01.18 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Я чот не помню что бы Харламов или Бубка стоял у станка, потом на корт или к шесту.

Насколько я помню Харламов был военнослужащим советской армии и получал за звание денежное довольствие.

§ kbkz1980
Re: В Костанайской области установлены ежемесячные выплаты из...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3492
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 15.01.18 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аноним:
Уж они точно не задумываются - на что жить. Баба Лиля, не надо тут жалеть. Всё оплачено до нас...

Факты в студию дружок)))
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