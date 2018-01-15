В Костанайской области установлены ежемесячные выплаты из бюджета членам национальных сборных
«Подобной практики у нас до настоящего времени не было», - отметил сегодня, 15 января, на аппаратном совещании в областном акимате руководитель управления физкультуры и спорта Евгений ВИЛЬЯМС.
Фото из архива «НГ»
Нововведение оформлено постановлением акимата области, которым утверждены и размеры выплат.
- В соответствии с данным документом, с 2018 года спортсмены области - члены национальных сборных команд Республики Казахстан по олимпийским видам спорта - будут ежемесячно получать денежное содержание в размере 88,4 тыс. тенге, по неолимпийским видам спорта – 79,6 тыс. тенге, - сообщил Вильямс. - Постановление зарегистрировано в органах юстиции.
Он также пояснил, что такие выплаты стали возможны после принятия изменений в Закон РК «О физкультуре и спорте», а ежемесячное финансирование будет стимулировать развитие спорта высоких достижений.
В Костанайской области установлены ежемесячные выплаты из бюджета членам национальных сборных
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