Количество олимпийских лицензий для Костанайской области зависит сейчас от лыжника Виталия Пухкало
Две лицензии на участие в зимних Олимпийских играх 2018 года костанайскими спортсменами уже завоеваны. Об этом сообщил сегодня, 15 января, на аппаратном совещании в облакимате руководитель управления физической культуры и спорта Евгений ВИЛЬЯМС.
Виталий Пухкало /Фото из архива «НГ»
- Олимпийские лицензии уже завоевали конькобежец Денис Кузин и Анастасия Крестова в шорт-треке. Борьбу продолжает лыжник Виталий Пухкало, - пояснил он. - Кандидаты на участие в зимней Олимпиаде полностью обеспечены финансированием, спортивным инвентарем и экипировкой для участия в международных соревнованиях.
Аким области Архимед Мухамбетов спросил, когда прояснится судьба третьей олимпийской лицензии. По словам руководителя управления - после 20 января.
- На днях Виталий выступал на турнире в Украине, где стал вторым. Все будет зависеть от количества очков, которые он наберет, - уточнил Вильямс.
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