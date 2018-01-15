Руководитель управления экономики Ерлан Спанов стал заместителем акима Костанайской области

О назначении сегодня, 15 января, на аппаратном совещании сообщил аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ. Он уточнил также функциональные обязанности нового заместителя.

Фото из архива "НГ"

34-летний Ерлан Спанов, выпускник КИНЭУ, с 2004 года и до состоявшегося назначения, работал в управлении экономики и бюджетного планирования. Он последовательно занимал в нем должности главного специалиста, начальника отдела, заместителя руководителя и руководителя управления. Последнюю должность занял 20 августа 2014 года.

Вакансия в составе заместителей акима области образовалась в прошлом году в связи с уходом Розы Кемаловой, достигшей пенсионного возраста.

- Этот заместитель будет курировать вопросы экономики, финансов, государственных закупок, налоговой и финансово-кредитной дисциплины, государственного аудита, финансового контроля, межбюджетные отношения, будет руководить деятельностью областной бюджетной комиссии, обеспечивать выполнение мероприятий по развитию сельских территорий, курировать соответствующие областные управления, - сказал аким области, - до конца прошлого года этими вопросы были на время перераспределены другому заму, Сергею Карплюку.

Кроме того, глава региона сообщил, что руководителем управления физической культуры и спорта стал Евгений Вильямс, который много лет был заместителем руководителя этого управления.

Произошло также важное назначение в филиале «КТЖ». Новым начальником Костанайского отделения дороги стал Берик Кайдаров, также много лет проработавший в филиале и до сего дня занимавший в нем должность заместителя.