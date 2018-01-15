Солнечные батареи принесли свет на зимовки под Костанаем, где 20 лет жили без электричества

Массово устанавливать солнечные батареи на отдалённых зимовках взялись фермеры Костанайской области, сообщает Informburo.kz со ссылкой на 24.kz.

Альтернативные технологии стали настоящим спасением для сельчан, которые более 20 лет жили без света. После выставки ЭКСПО фермеры узнали о возможности получать электроэнергию от солнца и решили воспользоваться этим.

Одним из первых солнечную батарею установил Азамат Сарин, зимовка которого расположена в Торгайских горах. Азамат разводит коров и лошадей, и для этого место зимовки выбрано удачно – скоту хватает и травы, и воды. Однако сами фермеры испытывали бытовые неудобства из-за отсутствия света. И провести его не представлялось возможным. Зимовки в Амангельдинском районе разбросаны друг от друга на десятки километров, и тянуть электрические провода к каждой из них дело затратное.

Идею использовать энергию солнца Азамату подсказал его брат, посетивший ЭКСПО. Фермер воспользовался этим советом и установил на зимовке солнечную батарею. По его словам, теперь энергии вполне хватает и на ведение хозяйства, и на бытовые нужды.

"Раньше мотор нужно было постоянно заводить, чтобы в доме был свет. А такие генераторы больше года не держались, постоянно ломались. Сейчас установили солнечные батареи, и проблем нет. Телевизор смотрим без ограничений. Вовремя узнаём обо всех событиях в мире", – поделился радостью Азамат Сарин.

Фермеры отмечают, что переработка молока теперь занимает в два раза меньше времени.

"Солнечные батареи полностью изменили нашу жизнь. Мы теперь молоко сепарируем не вручную, а на электрических аппаратах. Плюс ко всему, точно как и в городе, пользуемся всеми благами цивилизации. Керосиновые лампы у нас больше не коптят", – рассказала жительница зимовки Смайыл Алданыш Иманкулова.

Примеру соседей последовал и глава этого хозяйства, купив солнечную батарею.

"До этого устанавливал самодельный ветряной генератор, но он долго не проработал. Дал сбой. Потом перешли на движок, при этом включить бытовую технику было невозможно. А с солнечными батареями могу работать даже болгаркой", – сказал руководитель хозяйства Боранбай Койшыманулы.

После выставки ЭКСПО солнечные батареи установлены уже в 15 хозяйствах Костанайской области.

Экспертная группа Министерства энергетики РК отобрала 105 иностранных и 28 отечественных технологий, демонстрировавшихся на ЭКСПО в Астане. В 2018 году в Казахстане воплотят пять технологий.

Самыми первыми внедрять новые технологии начнут Костанайская и Северо-Казахстанская области.

"Акимат СКО планирует внедрить в 2018 году китайскую технологию автономной станции бесплатной подзарядки для мобильных телефонов. Это и удобство для граждан, и энергосбережение. Также планируется внедрить немецкую технологию – котлы длительного горения, благодаря чему в 1,6 раза будет сэкономлено топливо и уменьшены вредные выбросы в атмосферу. И заключительный проект в СКО – это строительство биогазовой установки", – сообщила директор департамента по возобновляемым источникам энергии МЭ РК Айнур Соспанова.

В Костанайской области планируется внедрить немецкую технологию – установку газоаналитического комплекса ГК-510, благодаря которой будет снижено потребление газа. Это позволит экономить около 40 млн тенге в год. Там же применят технологию замены турбоагрегата мощностью 2,5 мегаватта германской компании.