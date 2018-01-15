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Солнечные батареи принесли свет на зимовки под Костанаем, где 20 лет жили без электричества
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Солнечные батареи принесли свет на зимовки под Костанаем, где 20 лет жили без электричества

15 января 2018, 09:04 |  Общество

Массово устанавливать солнечные батареи на отдалённых зимовках взялись фермеры Костанайской области, сообщает Informburo.kz со ссылкой на 24.kz.

Альтернативные технологии стали настоящим спасением для сельчан, которые более 20 лет жили без света. После выставки ЭКСПО фермеры узнали о возможности получать электроэнергию от солнца и решили воспользоваться этим.

Одним из первых солнечную батарею установил Азамат Сарин, зимовка которого расположена в Торгайских горах. Азамат разводит коров и лошадей, и для этого место зимовки выбрано удачно – скоту хватает и травы, и воды. Однако сами фермеры испытывали бытовые неудобства из-за отсутствия света. И провести его не представлялось возможным. Зимовки в Амангельдинском районе разбросаны друг от друга на десятки километров, и тянуть электрические провода к каждой из них дело затратное.

Идею использовать энергию солнца Азамату подсказал его брат, посетивший ЭКСПО. Фермер воспользовался этим советом и установил на зимовке солнечную батарею. По его словам, теперь энергии вполне хватает и на ведение хозяйства, и на бытовые нужды.

"Раньше мотор нужно было постоянно заводить, чтобы в доме был свет. А такие генераторы больше года не держались, постоянно ломались. Сейчас установили солнечные батареи, и проблем нет. Телевизор смотрим без ограничений. Вовремя узнаём обо всех событиях в мире", – поделился радостью Азамат Сарин.

Фермеры отмечают, что переработка молока теперь занимает в два раза меньше времени.

"Солнечные батареи полностью изменили нашу жизнь. Мы теперь молоко сепарируем не вручную, а на электрических аппаратах. Плюс ко всему, точно как и в городе, пользуемся всеми благами цивилизации. Керосиновые лампы у нас больше не коптят", – рассказала жительница зимовки Смайыл Алданыш Иманкулова.

Примеру соседей последовал и глава этого хозяйства, купив солнечную батарею.

"До этого устанавливал самодельный ветряной генератор, но он долго не проработал. Дал сбой. Потом перешли на движок, при этом включить бытовую технику было невозможно. А с солнечными батареями могу работать даже болгаркой", – сказал руководитель хозяйства Боранбай Койшыманулы.

После выставки ЭКСПО солнечные батареи установлены уже в 15 хозяйствах Костанайской области.

Экспертная группа Министерства энергетики РК отобрала 105 иностранных и 28 отечественных технологий, демонстрировавшихся на ЭКСПО в Астане. В 2018 году в Казахстане воплотят пять технологий.

Самыми первыми внедрять новые технологии начнут Костанайская и Северо-Казахстанская области.

"Акимат СКО планирует внедрить в 2018 году китайскую технологию автономной станции бесплатной подзарядки для мобильных телефонов. Это и удобство для граждан, и энергосбережение. Также планируется внедрить немецкую технологию – котлы длительного горения, благодаря чему в 1,6 раза будет сэкономлено топливо и уменьшены вредные выбросы в атмосферу. И заключительный проект в СКО – это строительство биогазовой установки", – сообщила директор департамента по возобновляемым источникам энергии МЭ РК Айнур Соспанова.

В Костанайской области планируется внедрить немецкую технологию – установку газоаналитического комплекса ГК-510, благодаря которой будет снижено потребление газа. Это позволит экономить около 40 млн тенге в год. Там же применят технологию замены турбоагрегата мощностью 2,5 мегаватта германской компании.
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Комментарии к новости
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§ Victor Yang
Re: Солнечные батареи принесли свет на зимовки под Костанаем,...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10169
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 15.01.18 - 09:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Идею использовать энергию солнца Азамату подсказал его брат, посетивший ЭКСПО

Цитата:
"Раньше мотор нужно было постоянно заводить, чтобы в доме был свет. А такие генераторы больше года не держались, постоянно ломались.

Нурлыкун какой-то, чесслово! Как можно сравнивать надёжность, если ещё года не прошло? И это ещё аккумуляторные батареи не меняли.
Картинку нашёл:
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[Исправлено: Victor Yang, 15.01.2018 - 09:46]
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§ лимон
Re: Солнечные батареи принесли свет на зимовки под Костанаем,...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 599
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 15.01.18 - 09:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не зря ЭКСПО прошло - тургайские фермеры узнали о солнечных батареях :lol:
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001
Re: Солнечные батареи принесли свет на зимовки под Костанаем,...




Отправлено: 15.01.18 - 09:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эти батарей уже больше полвека назад придумали, причем тут Экспо. Что за пыль в глаза от НГ (или от кого там...).

§ Мишаня
Re: Солнечные батареи принесли свет на зимовки под Костанаем,...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 404
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 15.01.18 - 09:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
урлыкун какой-то, чесслово! Как можно сравнивать надёжность, если ещё года не прошло?

Так и есть. А вот "скажут гоп, когда перепрыгнут"? Конечно же нет, никто не скажет, что Цитата:
После выставки ЭКСПО солнечные батареи демонтированы уже в 15 хозяйствах Костанайской области

Зато есть очередной повод превознести значимость ЭКСПО. А то до него никто и не слыхивал о солнечных батареях из Китая
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§ Мишаня
Re: Солнечные батареи принесли свет на зимовки под Костанаем,...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 404
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 15.01.18 - 09:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Посмотрел ради интереса стоимость автономной солнечной электростанции на 2 кВт (это, имхо, минимум для хозяйства), а она около миллиона тенге. Бензогенератор той же мощности в 10 раз дешевле! Богатенькие работники на селе. Кто тут говорил, что жизнь на селе экономически тяжелая?

[Исправлено: Мишаня, 15.01.2018 - 08:40]
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zass
Re: Солнечные батареи принесли свет на зимовки под Костанаем,...




Отправлено: 15.01.18 - 09:46
Комментарий удален модератором.

1952/доктор СИЗО
Re: Солнечные батареи принесли свет на зимовки под Костанаем,...




Отправлено: 15.01.18 - 09:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
Посмотрел ради интереса стоимость автономной солнечной электростанции на 2 кВт (это, имхо, минимум для хозяйства), а она около миллиона тенге. Бензогенератор той же мощности в 10 раз дешевле! Богатенькие работники на селе. Кто тут говорил, что жизнь на селе экономически тяжелая?

умейте радоваться за своих земляков. То что вам достается абсолютно бесплатно, элементарные удобства сельчанам достаются за миллионы тенге.

§ Мишаня
Re: Солнечные батареи принесли свет на зимовки под Костанаем,...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 404
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 15.01.18 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/доктор СИЗО:
То что вам достается абсолютно бесплатно

Бесплатен сыр в мышеловке. Я рад за сельчан, они могут себе позволить многое. Я вот городской и домик прикупил в деревне, так сомневаюсь в экономической эффективности покупки печи длительного горения за 70 тыс тенге. Буду старой русской печью пользоваться. Нищеброд я, что уж говорить...
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§ Victor Yang
Re: Солнечные батареи принесли свет на зимовки под Костанаем,...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10169
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 15.01.18 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/доктор СИЗО:
умейте радоваться за своих земляков.

Радоваться или нет - это можно будет оценить только через несколько лет, сравнив суммарные расходы. А пока что это просто пропаганда.
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Персил
Re: Солнечные батареи принесли свет на зимовки под Костанаем,...




Отправлено: 15.01.18 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну что за мода выдавать технологии 40 летней давности за какой то прорыв в энергетике и привязывать его к важному событию? Все эти восторженные комментарии пользователей этих батарей, говорят лишь о необразованности самих пользователей.

* 112
Re: Солнечные батареи принесли свет на зимовки под Костанаем,...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8757
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.01.18 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нормально..
Куда свет электрики, сдирающие бабло по полной не могут и не хотят проводить, пожалуйста, можно использовать Это..
Чем платить тем же электрикам за столбы, за провода и потом за свет..
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§ Мишаня
Re: Солнечные батареи принесли свет на зимовки под Костанаем,...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 404
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 15.01.18 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Радоваться или нет - это можно будет оценить только через несколько лет, сравнив суммарные расходы

Ну почему же так категорично? Радоваться за людей, пуляющих миллионы в неизвестность, нормально. Ведь они могут, не думая об экономической/технической эффективности, себе это позволить! Это как для Абрамовича яхта или Челси. Ррраз и купил!
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§ Солнышко
Re: Солнечные батареи принесли свет на зимовки под Костанаем,...
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1192
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 15.01.18 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
Посмотрел ради интереса стоимость автономной солнечной электростанции

А теперь посмотрите ради интереса стоимость одной лошади, которых там не один табун.
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§ Victor Yang
Re: Солнечные батареи принесли свет на зимовки под Костанаем,...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10169
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 15.01.18 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
пуляющих миллионы в неизвестность

Как минимум, они удобней генераторов. А вдруг ещё экономичней окажутся, если генераторы каждый год менять нужно?
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§ сайлау курманов
Re: Солнечные батареи принесли свет на зимовки под Костанаем,...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2509
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 15.01.18 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
https://ok.ru/video/331413656032
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