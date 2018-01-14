Голландские бизнесмены заинтересованы в инвестициях в Костанайскую область
В Костанайской области побывал помощник Почетного консула РК в Нидерландах Марсель Мари Антони, который в ходе встречи с заместителем акима области Мейржаном Мырзалиевым обсудил вопросы дальнейшего торгово-экономического сотрудничества между сторонами, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
В ходе визита Мырзалиев знакомил гостя с инвестиционным климатом региона. Были также сформированы предложения для бизнесменов Нидерландов.
Как сообщает информационное агентство, Нидерланды являются ведущим европейским инвестором в экономику Казахстана. За годы сотрудничества Нидерланды инвестировали в Казахстан более 70 млрд долларов. В Казахстане сейчас действует более 800 совместных предприятий, большая часть которых сосредоточена в сфере нефти и газа, геологической разведке, поставке сельхозтехники и оборудования, фармацевтики и другие сферы.
Марсель Мари Антони от лица голландских инвесторов выразил заинтересованность в сотрудничестве с Костанайской областью. В частности, уже есть планы по строительству маслоперерабатывающего завода по переработке масличных культур ( рапс, подсолнечник) на территории будущей СЭЗ в Костанае.
- Эта идея очень перспективная. Тем более рынок сбыта уже есть, масло можно экспортировать в соседние государства, в частности в Китай и Россию, - поддержал идею заместитель акима области.
Делегация прибыла в Костанайскую область с ознакомительной целью. Они побывали в индустриальной зоне «Костанай», где и предполагается реализация проектов потенциальных инвесторов.
В феврале делегация голландских бизнесменов планирует вновь посетить Костанайскую область с конкретными планами, проектами и инвестициями.
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