Голландские бизнесмены заинтересованы в инвестициях в Костанайскую область

В Костанайской области побывал помощник Почетного консула РК в Нидерландах Марсель Мари Антони, который в ходе встречи с заместителем акима области Мейржаном Мырзалиевым обсудил вопросы дальнейшего торгово-экономического сотрудничества между сторонами, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе визита Мырзалиев знакомил гостя с инвестиционным климатом региона. Были также сформированы предложения для бизнесменов Нидерландов.

Как сообщает информационное агентство, Нидерланды являются ведущим европейским инвестором в экономику Казахстана. За годы сотрудничества Нидерланды инвестировали в Казахстан более 70 млрд долларов. В Казахстане сейчас действует более 800 совместных предприятий, большая часть которых сосредоточена в сфере нефти и газа, геологической разведке, поставке сельхозтехники и оборудования, фармацевтики и другие сферы.

Марсель Мари Антони от лица голландских инвесторов выразил заинтересованность в сотрудничестве с Костанайской областью. В частности, уже есть планы по строительству маслоперерабатывающего завода по переработке масличных культур ( рапс, подсолнечник) на территории будущей СЭЗ в Костанае.

- Эта идея очень перспективная. Тем более рынок сбыта уже есть, масло можно экспортировать в соседние государства, в частности в Китай и Россию, - поддержал идею заместитель акима области.

Делегация прибыла в Костанайскую область с ознакомительной целью. Они побывали в индустриальной зоне «Костанай», где и предполагается реализация проектов потенциальных инвесторов.

В феврале делегация голландских бизнесменов планирует вновь посетить Костанайскую область с конкретными планами, проектами и инвестициями.





