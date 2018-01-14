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Директор Пляжа
Флуд и оффтопик (часть 3)
А это так, мимоходом. Ценителям американской демократии. The Washington Times... @WashTimes "Like the US or any other country, South Korea must handle its own domestic affairs, but actions by...
14.01.18 18:27
Директор Пляжа
Флуд и оффтопик (часть 3)
112: Да.. Действительно.. Сплошные оправдания. Столько шелухи накидал. Хоть бы крупицу чего разумного увидать. Все как обычно. Пафос, понты, Я :lol: Голова от собственной важности не...
14.01.18 18:22
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
ваще: если ты привечаешь иуду,принимай. Больще всех в деревне,Алекс, твоих комментовю Подумай - кто ты... :-o
14.01.18 18:19
Директор Пляжа
В Костанае продолжается уничтожение деревьев под видом уходных работ
Артём: что есть подрядные организации которые несут полную ответственность за то что какая нибудь ветка или дерево упадёт на чью либо машину. Пруфы пожалуйста. Далее, ты видимо не понимаешь, чем...
14.01.18 18:15
drakon
В Костанае продолжается уничтожение деревьев под видом уходных работ
Медный: в чём же секрет? Секрет наверное в том,что Управленцы - не Дубы... :-P
14.01.18 18:14
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Голландские бизнесмены заинтересованы в инвестициях в Костанайскую область

14 января 2018, 11:53 |  Государство

В Костанайской области побывал помощник Почетного консула РК в Нидерландах Марсель Мари Антони, который в ходе встречи с заместителем акима области Мейржаном Мырзалиевым обсудил вопросы дальнейшего торгово-экономического сотрудничества между сторонами, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе визита Мырзалиев знакомил гостя с инвестиционным климатом региона. Были также сформированы предложения для бизнесменов Нидерландов.

Как сообщает информационное агентство, Нидерланды являются ведущим европейским инвестором в экономику Казахстана. За годы сотрудничества Нидерланды инвестировали в Казахстан более 70 млрд долларов. В Казахстане сейчас действует более 800 совместных предприятий, большая часть которых сосредоточена в сфере нефти и газа, геологической разведке, поставке сельхозтехники и оборудования, фармацевтики и другие сферы.

Марсель Мари Антони от лица голландских инвесторов выразил заинтересованность в сотрудничестве с Костанайской областью. В частности, уже есть планы по строительству маслоперерабатывающего завода по переработке масличных культур ( рапс, подсолнечник) на территории будущей СЭЗ в Костанае.

- Эта идея очень перспективная. Тем более рынок сбыта уже есть, масло можно экспортировать в соседние государства, в частности в Китай и Россию, - поддержал идею заместитель акима области.

Делегация прибыла в Костанайскую область с ознакомительной целью. Они побывали в индустриальной зоне «Костанай», где и предполагается реализация проектов потенциальных инвесторов.

В феврале делегация голландских бизнесменов планирует вновь посетить Костанайскую область  с конкретными планами, проектами и инвестициями. 
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Комментарии к новости

правп
Re: Голландские бизнесмены заинтересованы в инвестициях в...




Отправлено: 14.01.18 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в денисов.районе голландский инвестор с помпой построил хпп из турецкого оборудования и тихо продал его китайскому инвестору

Мордор
Re: Голландские бизнесмены заинтересованы в инвестициях в...




Отправлено: 14.01.18 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
как у нас поступают с инвесторами ,всплыло в скандале с молдаванами. Да и заварушка одного известного брата и газпрома у всех на слуху

§ КГСПС
Re: Голландские бизнесмены заинтересованы в инвестициях в...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 348
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 14.01.18 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
масло можно экспортировать в соседние государства, в частности в Китай и Россию,/// А почему не в Нидерланды?
Профайл

100
Re: Голландские бизнесмены заинтересованы в инвестициях в...




Отправлено: 14.01.18 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"В частности, уже есть планы по строительству маслоперерабатывающего завода по переработке масличных культур ( рапс, подсолнечник) на территории будущей СЭЗ в Костанае."

Я уже сбился со счёта, сколько таких заводов было "открыто" у нас в области. Или они все так и остались на бумаге, кто знает?

§ 112
Re: Голландские бизнесмены заинтересованы в инвестициях в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8729
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.01.18 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Голландия великая страна, с великой культурой и прагматизмом..
Нам есть чему у них поучиться..
Профайл

шанхай уральская
Re: Голландские бизнесмены заинтересованы в инвестициях в...




Отправлено: 14.01.18 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Голландия великая страна, с великой культурой и прагматизмом..
Нам есть чему у них поучиться..
Марик я живу рядом с Нидерландами приезжай отвезу тебя туда поучишься великой культуре и прогматизму. Тамже и трубку мира с тобой выкурим, можно и в Амстердам махнуть посмотрим Ван Гога или музей восковых фигур мадам Кюсо и наконец махнём на улицу красных фонорей .

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