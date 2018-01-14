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14.01.18 18:27
Директор Пляжа
Флуд и оффтопик (часть 3)
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14.01.18 18:22
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
ваще: если ты привечаешь иуду,принимай. Больще всех в деревне,Алекс, твоих комментовю Подумай - кто ты... :-o
14.01.18 18:19
Директор Пляжа
В Костанае продолжается уничтожение деревьев под видом уходных работ
Артём: что есть подрядные организации которые несут полную ответственность за то что какая нибудь ветка или дерево упадёт на чью либо машину. Пруфы пожалуйста. Далее, ты видимо не понимаешь, чем...
14.01.18 18:15
drakon
В Костанае продолжается уничтожение деревьев под видом уходных работ
Медный: в чём же секрет? Секрет наверное в том,что Управленцы - не Дубы... :-P
14.01.18 18:14
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Аким Атырау извинился за своих подчинённых, уличённых в коррупционных преступлениях

14 января 2018, 11:04 |  Государство

Аким Атырау Серик Шапкенов извинился за своих подчинённых, уличённых в коррупционных преступлениях, сообщает informburo.kz. Его обращение к жителям города опубликовано на официальной странице акимата Атырау в Facebook.

По словам Шапкенова, заместитель начальника городского отдела ЖКХ и ещё двое руководителей коммунальных служб сейчас находятся под арестом.

- Указанные лица находятся под стражей и ждут начала судебного процесса. Определять степень их виновности будет суд. Однако я хочу извиниться перед жителями города за то, что деятельность людей, работающих на руководящих должностях в сфере коммунального хозяйства, попала в поле зрения правоохранительных органов. Всё это не красит меня как их непосредственного руководителя, – процитированы слова Серика Шапкенова на странице акимата Атырау в Facebook.

Градоначальник пообещал, что приложит усилия для того, чтобы впредь не допустить коррупционных правонарушений.
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Комментарии к новости

Директор Пляжа
Re: Аким Атырау извинился за своих подчинённых, уличённых в...




Отправлено: 14.01.18 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть хорошая пословица.
- Рыба гниет с головы.

§ сайлау курманов
Re: Аким Атырау извинился за своих подчинённых, уличённых в...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2508
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 14.01.18 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а чего главный не извиняется , что в его круге одни ворюги оказались , вон даже премьера судили , я не говорю про акимов , жаль задорнов помер ,
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!
Re: Аким Атырау извинился за своих подчинённых, уличённых в...




Отправлено: 14.01.18 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
он не догадывался что его подчинённые коррупционеры?

Директор Пляжа
Re: Аким Атырау извинился за своих подчинённых, уличённых в...




Отправлено: 14.01.18 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
!:

Рафик нэ выноватый. ))

Таро
Re: Аким Атырау извинился за своих подчинённых, уличённых в...




Отправлено: 14.01.18 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если хозяин не знает, что творится в его доме, наверное он не хозяин, а квартирант.
Это к тому, что нельзя руководить любым регионом назначенцам сверху. Вот и у нас,
чужой аким и доходит до смеха - не знает, что объездная дорога вокруг Рудного существует уже лет 8, а он собрался её строить. Элементарно - если не знаешь, где
труба входит, а где выходит, как можно руководить и контролировать. Здесь прожить надо лет 20, чтобы только узнать, где какой район и какой поселок находится.

Народный контроль
Re: Аким Атырау извинился за своих подчинённых, уличённых в...




Отправлено: 14.01.18 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наших антикоррупционнеров откомандировали в Атрау и вот результат

§ 112
Re: Аким Атырау извинился за своих подчинённых, уличённых в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8729
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.01.18 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Таро:
что объездная дорога вокруг Рудного существует уже лет 8, а он собрался её строить. Элементарно - если не знаешь, где
труба входит, а где выходит, как можно руковод

Объездной дороги в Рудном нет..
Тот отрезок что соединяет трассу на Тобол и Промышленную, объездной дорогой язык не поворачивается назвать..
Сколько там, километра полтора?
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§ 112
Re: Аким Атырау извинился за своих подчинённых, уличённых в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8729
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.01.18 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А аким немного не в себе..
Возьми любого начальника, везде люди дают и берут..
Все начальники тогда должны что ли извиняться?
Ога, Добринцовы должны извиняться за продавцов, начальники ПКСК за работяг, директора школ за своих учителей, главврачи за своих медсестер и тд..
Да сплошные извинения тогда в стране начнутся..
За этим народишком не уследишь, тем более за их личными потребностями..
Профайл

аргентинец
Re: Аким Атырау извинился за своих подчинённых, уличённых в...




Отправлено: 14.01.18 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот же как дорожат своим креслом акимы, скольких уже подчиненных закрыли и ни один их шеф не подал в отставку. Полное игнорирование 01, который говорит, что за залетевших подчиненных шефы должны подавать в отставку. Его конечно это не касается т.к по конституции он бог.

Директор Пляжа
Re: Аким Атырау извинился за своих подчинённых, уличённых в...




Отправлено: 14.01.18 - 16:05
Комментарий удален модератором.

Директор Пляжа
Re: Аким Атырау извинился за своих подчинённых, уличённых в...




Отправлено: 14.01.18 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ахаха.
Когда один чел, при людно обвиняет, по сути весь народ Казахстана в разных не потребностях, судя только по себе и своему окружению -это нормально.
Но когда, в ответ недоумеваешь
- "шо воно мелеет", это уже карточка :lol:

§ сайлау курманов
Re: Аким Атырау извинился за своих подчинённых, уличённых в...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2508
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 14.01.18 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
для справки: объездная дорога рудного от садчикова , мимо константовновки, сергеевки и прямо мимо дач до алексеевки
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