Аким Атырау извинился за своих подчинённых, уличённых в коррупционных преступлениях

Аким Атырау Серик Шапкенов извинился за своих подчинённых, уличённых в коррупционных преступлениях, сообщает informburo.kz. Его обращение к жителям города опубликовано на официальной странице акимата Атырау в Facebook.

По словам Шапкенова, заместитель начальника городского отдела ЖКХ и ещё двое руководителей коммунальных служб сейчас находятся под арестом.

- Указанные лица находятся под стражей и ждут начала судебного процесса. Определять степень их виновности будет суд. Однако я хочу извиниться перед жителями города за то, что деятельность людей, работающих на руководящих должностях в сфере коммунального хозяйства, попала в поле зрения правоохранительных органов. Всё это не красит меня как их непосредственного руководителя, – процитированы слова Серика Шапкенова на странице акимата Атырау в Facebook.

Градоначальник пообещал, что приложит усилия для того, чтобы впредь не допустить коррупционных правонарушений.