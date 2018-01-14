Аким Атырау извинился за своих подчинённых, уличённых в коррупционных преступлениях
Аким Атырау Серик Шапкенов извинился за своих подчинённых, уличённых в коррупционных преступлениях, сообщает informburo.kz. Его обращение к жителям города опубликовано на официальной странице акимата Атырау в Facebook.
По словам Шапкенова, заместитель начальника городского отдела ЖКХ и ещё двое руководителей коммунальных служб сейчас находятся под арестом.
- Указанные лица находятся под стражей и ждут начала судебного процесса. Определять степень их виновности будет суд. Однако я хочу извиниться перед жителями города за то, что деятельность людей, работающих на руководящих должностях в сфере коммунального хозяйства, попала в поле зрения правоохранительных органов. Всё это не красит меня как их непосредственного руководителя, – процитированы слова Серика Шапкенова на странице акимата Атырау в Facebook.
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