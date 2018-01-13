В Костанае горожан пригласили на святки

Вчера, 12 января в Костанайском областном Доме дружбы отмечали рождественские Святки. Уже второй год его сотрудники организуют для костанайцев святочные гадания, которые превращаются настоящий праздник для взрослых и детей.

В 18:00 холл был заполнен гостями, но люди все приходили и приходили. Девушки небольшими группами с нетерпением ждали, когда смогут погадать и узнать судьбу. Гостья Наталья гадала на рисе. Нужно было загадать желание, достать горсть риса и сосчитать.

- Я загадывала собственное жилье и рисинок было четное количество, - радостно поделилась Наталья. - Значит в новом году мечта исполнится.

Святки - это время от Рождества до праздника Крещения. В эти дни принято колядовать и щедровать. Поэтому самая большая очередь выстроилась у первого и последнего столов гадалок. На первом столе девушкам раскладывали карты на суженого, гадали на четырех королей. Также можно было узнать судьбу, вытянув не глядя ракушку и камень.

Корреспонденты "НГ" погадали и узнали, что ждет газету в этом году.

- Выпала ракушечка с вершиной, газету ждет подъем, но постепенный, - предсказывали корреспондентам. - Сначала будет одна ступенька пройдена, возможно будут новшества. Потому что есть новые гребешки на ракушке, их много. Все завершится успехом. Камень абсолютно прозрачный. Это значит, что препятствий практически никаких не будет. Но нужен кропотливый труд и желание вводить что-то новое.

За последним столом предлагали погадать на необычных картах.

- Я не славянка, но мы с подругами гадаем, - поделилась Айнур СЕИТОВА. - Очень интересно все организовали, весело. Мне понравилось гадать за последним столом, много интересных карт и ответов. Начинаешь верить предсказаниям.

Развлекали гостей коза и медведь. Костанайцы с радостью фотографировались с Валерей ЧИКАЕВОЙ и Милиной ТРЕТЬЯК в костюмах.

- Очень веселое мероприятие, нравится все, - поделилась Милина. - Мы тоже немного погадали.

- Праздник действительно получился веселый, столько гостей пришло, - рассказала Валерия. - Я вот жду когда приведут символы года.

Мастерицы продавали игрушки, конфеты и пряники ручной работы.

- Я немного погадала, мне понравилась выставка игрушек, - рассказала 6-летняя Анна КРИВОНОСОВА. - Очень красивые поделки. Я сама плету из резинок разных зверей и браслеты, мне все это очень нравится.

А тем временем в холл вышли участники ансамбля русской, казачьей и славянской песни «Казачья воля», которые пригласили гостей на праздничный концерт. Собака - оракул приветствовала гостей. В зале в это время было не протолкнуться. Маленькие дети уселись прямо на ковре перед сценой. Главный герой вечера - оракул, с корзиной в руках, начал предсказывать гостям судьбу и раздавал цветные бумажки с предсказаниями.

Во время дефиле собак дети толпились возле сцены и пытались погладить животных. Открыл показ карликовый шпиц Мишута семьи Сотниковых. Дети в зале хором отгадывали, сколько весит собака. "Пять", "семь", "пятнадцать", - раздавалось в зале.

- Неверно, у меня на руках 4 кг, - рассказала ребятам хозяйка Анастасия СОТНИКОВА.

Следующим на сцену с хозяйкой вышел Лучик породы вельш корги пемброк. Хозяева привезли его из питомника Алматы, в нашем городе собака такой породы пока единственная.

Восхитил зрителей и двухлетний Ульфрик породы басенджи.

- Их еще называют африканской нелающей собакой. Порода древняя, ей около 5 000 лет, - рассказала "НГ" хозяйка Наталья ЯКОВЕНКО - Зимой у нас теплая обувь, надеваем курточку. Он лает, только когда больно. Наступили на лапу, например. Это не совсем лай, но похоже. Такая особенность породы. Умывается как кошка. Людей любит очень, особенно маленьких детей, а вот других собак не любит.

Когда Ульфрик серьезный или злится у него появляется складка на лбу.

Такса Сосиска совершенно очевидно любит поесть.

- В нашей семье она уже 2 года. Была с ладошку, - рассказала хозяйка Милина Третьяк. - Если Сосиска слышит, как шелестит фантик от конфет, пулей бежит на звук. Она сладкоежка. За конфету душу продаст. Сосиска не боится людей и больших собак.

Милина рассказала, что Сосиска очень ранимая и ревнивая собака.

- В семье пятеро детей и мы долго не могли придумать кличку для собаки, - вспоминает Милина. - Начали просто называть Сосиска, а она стала откликаться. Так и осталось.

После собачьего дефиле начался праздничный концерт. Вели его герои гоголевской повести "Ночь перед Рождеством" Вакула и Оксана. Зрителей развлекали не только песнями и танцами. Ведущие гадали на волшебном горшочке, загадывали залу загадки и раздавали сладости.

Зрители из Дома дружбы выходили с конфетами, веселым настроением и говорили, что обязательно придут на следующий зимний праздник волшебства.