"Желание шумихи". Зачем люди сочиняют фейк-рассылки в WhatsApp

"Срочно разошлите всем!!! Предупредите своих близких!!!". Сообщение с подобным текстом наверняка получал каждый из вас. Как показывает практика, большинство таких призывов оказываются выдуманными. О чем думает человек, который сочиняет ложные рассылки?

На вопросы корреспондента Tengrinews.kz ответила психотерапевт, психолог высшей категории медицинского центра УДП РК Ляйля УТЕНИЯЗОВА.

По словам психолога, главной целью человека, который рассылает подобную информацию, является самоутверждение в обществе. Специалист считает, что это делается в том случае, когда у человека нет социальной реализации в обществе, он пытается самореализоваться даже через такие деструктивные способы, как распространение ложной информации.

- Таким образом люди пытаются самоутвердиться. Мы с вами, например, самоутверждаемся через профессиональную деятельность - вы выполняете свои обязанности, а я - свои. Есть люди, которые самоутверждаются в семьях, когда бьют супругу, например. Кто-то самоутверждается через успешность детей, а кто-то вот таким образом, - считает Ляйля Утениязова.

Специалист определила и другой тип людей, которые, по ее определению, страдают "сверхзаботой".

- Бывает, что люди рассылают, чтобы предупредить кого-то. Но я считаю, что чаще всего в основе лежит нездоровый интерес к какой-либо теме, - отметила психолог. - В качестве примера можно привести случай в Алматинской области, когда жительница Талдыкоргана призналась что придумала случай про похищение ребенка из "хороших побуждений".





Аналогичный случай произошел в Павлодарской области, где женщина выдумала информацию о похищении и убийстве трех маленьких детей. Позднее, когда полицейские вышли на ее след, она пояснила, что сочинила информацию для того, чтобы предостеречь родителей.





По мнению специалиста, нездоровая тяга людей к придумыванию подобных сообщений и дальнейшему их распространению граничит с психическим расстройством.

- Есть такие люди, которые специально устраивают поджоги - пироманы. Это можно назвать расстройством, близким к этому. Сделать много шума из ничего - посмотреть, как отреагируют люди, что они скажут - вот такое удовольствие. У пироманов это удовольствие даже граничит с сексуальным удовлетворением, когда они наблюдают огонь, как приезжают пожарные машины. Примерно такая же ситуация и с теми людьми, которые рассылают фейки, - пояснила Ляйля Утениязова. - Современные средства коммуникации дают людям широкие возможности вступать в виртуальный мир, границы которого очень условны и не всегда очерчены. Люди с пограничными расстройствами, как правило всегда стараются решать свои проблемы анонимно. Для них теперь есть возможность решать свои проблемы в виртуальном мире, - добавила она.

При этом она описала примерный портрет подобной личности и предположила причину, побуждающую людей заниматься фейк-рассылками.

- У них может наблюдаться социальная неустроенность, недостаток общения. В основе такого безответственного поведения лежат их собственные гипертрофированные страхи, в то же время не исключается некий нездоровый интерес к шумихе, которая вот таким пародоксальным образом может удовлетворить их потребность в самореализации, - заявила психолог. - Все-таки это пограничное расстройство. То есть у них есть такое болезненное желание, чтобы какая-то шумиха произошла. Поэтому и выбирается, как правило, животрепещущая тема, - заключила Ляйля Утениязова.

У массовой рассылки ложных сообщений появился термин - "ватсапное минирование".



