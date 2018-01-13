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"Желание шумихи". Зачем люди сочиняют фейк-рассылки в WhatsApp
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"Желание шумихи". Зачем люди сочиняют фейк-рассылки в WhatsApp

13 января 2018, 12:05 |  Общество

"Срочно разошлите всем!!! Предупредите своих близких!!!". Сообщение с подобным текстом наверняка получал каждый из вас. Как показывает практика, большинство таких призывов оказываются выдуманными. О чем думает человек, который сочиняет ложные рассылки?

На вопросы корреспондента Tengrinews.kz ответила психотерапевт, психолог высшей категории медицинского центра УДП РК Ляйля УТЕНИЯЗОВА.

По словам психолога, главной целью человека, который рассылает подобную информацию, является самоутверждение в обществе. Специалист считает, что это делается в том случае, когда у человека нет социальной реализации в обществе, он пытается самореализоваться даже через такие деструктивные способы, как распространение ложной информации.  

- Таким образом люди пытаются самоутвердиться. Мы с вами, например, самоутверждаемся через профессиональную деятельность - вы выполняете свои обязанности, а я - свои. Есть люди, которые самоутверждаются в семьях, когда бьют супругу, например. Кто-то самоутверждается через успешность детей, а кто-то вот таким образом, - считает Ляйля Утениязова.  

Специалист определила и другой тип людей, которые, по ее определению, страдают "сверхзаботой".

- Бывает, что люди рассылают, чтобы предупредить кого-то. Но я считаю, что чаще всего в основе лежит нездоровый интерес к какой-либо теме, - отметила психолог. - В качестве примера можно привести случай в Алматинской области, когда жительница Талдыкоргана призналась что придумала случай про похищение ребенка из "хороших побуждений".


Аналогичный случай произошел в Павлодарской области, где женщина выдумала информацию о похищении и убийстве трех маленьких детей. Позднее, когда полицейские вышли на ее след, она пояснила, что сочинила информацию для того, чтобы предостеречь родителей.


По мнению специалиста, нездоровая тяга людей к придумыванию подобных сообщений и дальнейшему их распространению граничит с психическим расстройством.

- Есть такие люди, которые специально устраивают поджоги - пироманы. Это можно назвать расстройством, близким к этому. Сделать много шума из ничего - посмотреть, как отреагируют люди, что они скажут - вот такое удовольствие. У пироманов это удовольствие даже граничит с сексуальным удовлетворением, когда они наблюдают огонь, как приезжают пожарные машины. Примерно такая же ситуация и с теми людьми, которые рассылают фейки, - пояснила Ляйля Утениязова. - Современные средства коммуникации дают людям широкие возможности вступать в виртуальный мир, границы которого очень условны и не всегда очерчены. Люди с пограничными расстройствами, как правило всегда стараются решать свои проблемы анонимно. Для них теперь есть возможность решать свои проблемы в виртуальном мире, - добавила она.

При этом она описала примерный портрет подобной личности и предположила причину, побуждающую людей заниматься фейк-рассылками.

- У них может наблюдаться социальная неустроенность, недостаток общения. В основе такого безответственного поведения лежат их собственные гипертрофированные страхи, в то же время не исключается некий нездоровый интерес к шумихе, которая вот таким пародоксальным образом может удовлетворить их потребность в самореализации, - заявила психолог.  - Все-таки это пограничное расстройство. То есть у них есть такое болезненное желание, чтобы какая-то шумиха произошла. Поэтому и выбирается, как правило, животрепещущая тема, - заключила Ляйля Утениязова. 

У массовой рассылки ложных сообщений появился термин - "ватсапное минирование".
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Комментарии к новости

ваще
Re: "Желание шумихи". Зачем люди сочиняют...




Отправлено: 13.01.18 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мое мнение - запретить. однозначно. вацавы, фейсбуки, инстаграмы.
за смартфон на пешеходном переходе- три года тюрьмы.
и это думаю еще мало.
рассадники преступлений .
по другому не скажу.

Марк Стаканыч
Re: "Желание шумихи". Зачем люди сочиняют...




Отправлено: 13.01.18 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
за смартфон на пешеходном переходе- три года тюрьмы.
и это думаю еще мало.

Три - конечно мало, надо пожизненно.

§ 112
Re: "Желание шумихи". Зачем люди сочиняют...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8701
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.01.18 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
Если у некоторых расстройство пограничное или таможенное, то те, кто читает эту ерунду, какое тогда расстройство?
Расстроенный по жЫзни профессионал Ютьюба?
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§ drakon
Re: "Желание шумихи". Зачем люди сочиняют...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13050
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.01.18 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
за смартфон на пешеходном переходе- три года тюрьмы.

Ваще то - можно расстреливать... :-o
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§ frezer33307
Re: "Желание шумихи". Зачем люди сочиняют...
frezer33307


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 144
Регистрация: 27.04.17
Отправлено: 13.01.18 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Ваще то - можно расстреливать...

Нет, лучше сразу вешать на столбах для наглядности.
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§ elektron
Re: "Желание шумихи". Зачем люди сочиняют...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 659
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 13.01.18 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Ваще то - можно расстреливать...

Цитата:
frezer33307:
Нет, лучше сразу вешать на столбах для наглядности

Ну зачем же так сразу. Лучше на исправительные работы, по добыче урановой руды. или типа того, всё какая польза будет
:-P
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Народный контроль
Re: "Желание шумихи". Зачем люди сочиняют...




Отправлено: 13.01.18 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зачем оправдываться и просить прощения? Не все люди понимают главное значение фразы "незнание законов не освобождает от ответственности". Смысл ее сравнительно прост, хотя может показаться странным определенным группам "населения". Так, подразумевается, что человек обязан разбираться в законодательстве. Даже если он ничего не знает, это вовсе не является причиной его невиновности.

Народный контроль
Re: "Желание шумихи". Зачем люди сочиняют...




Отправлено: 13.01.18 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще этим людям запретить ПОЖИЗНЕННО употреблять спиртные напитки! Это будет самая суровая кара для такого сорта людей!

* Алиса
Re: "Желание шумихи". Зачем люди сочиняют...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3945
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 13.01.18 - 17:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
этим людям запретить ПОЖИЗНЕННО употреблять спиртные напитки!

ВЧКушка, это не спиртное, это психика деградированная - 100%. Это как болезнь сэлфи делать и т.д. Это к психиатру надо.
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