Быстрее не бывает

Форум
Алиса
"Желание шумихи". Зачем люди сочиняют фейк-рассылки в WhatsApp
Народный контроль: этим людям запретить ПОЖИЗНЕННО употреблять спиртные напитки! ВЧКушка, это не спиртное, это психика деградированная - 100%. Это как болезнь сэлфи делать и т.д. Это к психиатру...
13.01.18 17:29
Гаваец
Принят новый административный кодекс. Обзор самых важных изменений
Ну надо же! Как это наши правители додумались смягчить наказание? В НГ лет десять назад была статья "Судя по штрафам, мы на Гавайях" То есть во многих штатах Америки штрафы и то были и есть...
13.01.18 16:19
Undead
Нарушение ПДД в Костанае
Бомбила .: Сразу на светофоре , выполняя поворот , " пешики " разбегаются , это Вы видели ? Ни одного "разбегающегося" пешехода там не увидел. Люди спокойно переходят дорогу...
13.01.18 15:53
ХХХ
Принят новый административный кодекс. Обзор самых важных изменений
НГ этт скидки вы уже печатали и не раз .Зачем повторяться.
13.01.18 15:44
Народный контроль
Главный врач и бухгалтеры Узункольской ЦРБ осуждены за растрату 9,6 млн тенге
Ксковский: НГ прошу направить или посодействовать проверить бухгалтерию центра крови! А что кровь донорскую перепродают там? Или это очередная анонимка с целью помотать нервы людям из за вашей...
13.01.18 15:43
Taurus
Флуд и оффтопик (14735)
Продолжение темы здесь
11.01.14 18:09
Taurus
Флуд и оффтопик (часть 2) (13610)
Продолжение темы здесь
01.04.17 22:52
elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (10062)
ваще: кинотеатр называется Арман 3D. Это что на КСК? ваще: но в формате 3D обычно мультики идут.ну естественно специальные ОЧКИ. без них никак Ну да без очков ну ни как :lol: А если серьёзно,...
13.01.18 14:22
Хохол
Флуд и оффтопик (часть 3) (9429)
Юрист: тебе грозит брать лицензию, как профессиональному жирному троллю. О себе не хочешь написать и предсказать ? Что ты всё о других печалишься ? Исчезнешь ты как недоразумение и это должно...
12.01.18 20:07
Victor Yang
Ваши вопросы редакции и сообществу (2523)
Хочу задать вопрос - имеют ли право аптекари не продавать лекарства, если оно может отпускаться безрецептурно? Часто наблюдаю в 59 аптеке на Наримановке - спрашивают для кого лекарство, отвечают...
11.01.18 19:29
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

Спасатели вызволили из перемета на трассе в Костанайской области скорую помощь с ребенком-пациентом

13 января 2018, 11:24 |  Происшествия

В частности спасатели вызволили из перемета на трассе в Костанайской области скорую помощь с ребенком-пациентом, передает Kazakhstan Today.

"В 150 километрах от города Аркалыка, на трассе Аркалык - Жезказган, в снежном перемете остались без движения КамАЗ с водителем и двумя пассажирами и УАЗ - автомобиль скорой медицинской помощи. В автомобиле 103 находилось 5 человек, в том числе ребенок со сломанной рукой, которого везли на госпитализацию в Аркалык", - сообщили в Северном региональном аэромобильном оперативно-спасательном отряде (город Костанай) КЧС МВД РК.

Как рассказали в СРАОСО, спасатели на технике высокой проходимости незамедлительно выехали на место происшествия и отбуксировали автотранспортные средства на чистую трассу, а затем сопроводили до Аркалыка. Возвращаясь на базу, спасатели освободили легковой автомобиль Lada Largus с двумя человеками в салоне и КамАЗ.

По данным ведомства, 10-11 января силами СРАОСО из снежного заноса эвакуировано 18 человек, из них 2 женщины и 3 ребенка. Освобождено 5 автотранспортных средств.

Кроме того, спасатели помоги двум пастухам, заблудившимся в непогоду. Ближе к обеду 10 января в дежурную часть поступил вызов. Сообщалось, что утром 9 января в районе поселка Кемер Амангельдинского района два пастуха выехали верхом на лошадях на поиски лошадей и не вернулись. Спасатели на машинах высокой проходимости выехали на поиски пропавших. На второй день поиска в 5 километрах от пастбища Караганда были обнаружены следы копыт лошадей, которые привели к месту нахождения пропавших мужчин. Пострадавших доставили в поселок Кемер, где они проживают, а лошадей передали односельчанам, участвовавшим в поисково-спасательной работе.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты


Последние новости
13.01.18 13:14 В Костанае горожан пригласили на святки
13.01.18 12:05 "Желание шумихи". Зачем люди сочиняют фейк-рассылки в WhatsApp
13.01.18 10:41 Завуча Бурлинской школы осудили за то, что заставил учеников ходить «гусиным шагом»
13.01.18 10:05 Принят новый административный кодекс. Обзор самых важных изменений
12.01.18 16:18 В Костанае в 16-й раз определили победителей открытого турнира по плаванию памяти Юрия Семикоза
12.01.18 14:53 Подозреваемого в убийстве пенсионерки задержали в Аулиекольском районе
12.01.18 14:11 Законность новых требований к кассовым аппаратам объяснили в ДГД
12.01.18 13:25 Дело о ДТП, в котором погиб мотоциклист: потерпевшие заявили о намерении подать иски на водителя "Инфинити"
12.01.18 12:31 Занятия во второй смене сократят до 30 минут в школах Костаная
12.01.18 12:05 "Речь не идет о контроле". Абаев рассказал, на что потратят 1,7 миллиарда тенге

Комментарии к новости

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 95
Пользователей: 1
Всего: 96

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх