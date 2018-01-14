Отобрать сотовый в людном месте - «модное» преступление для несовершеннолетних в Костанайской области

В 2017 году ювенальным судом было рассмотрено уголовных дел на 36% больше, чем в предыдущем: 91 против 59 дел. Об этом на брифинге 12 января сообщила председатель специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Костанайской области Карлыгаш ШАРМУХАМЕТОВА.

Возросло количество рассмотренных дел, связанных с грабежами, таких было 17, и с кражами - 14. Причем, преступные действия подростки совершают, не особо таясь, делают это на улицах, в людных местах, подчеркнула председатель суда. Одно из преступлений было совершено в Костанае на улице Чехова, недалеко от поста полиции. «Модно» компанией налететь и отобрать сотовый телефон. Или списаться в соцсетях, договориться о продаже, а при встрече отобрать сотовый с применением насилия.

- Пик совершения преступлений приходится на летние месяцы. Мы до нового года рассматривали результаты того, чем несовершеннолетние занимались на каникулах, когда оставались ничем не занятыми, бесконтрольными, - сказала председатель с.

И добавила, что на эту тенденцию суд обратил внимание департамента внутренних дел.