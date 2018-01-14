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14.01.18 18:27
Директор Пляжа
Флуд и оффтопик (часть 3)
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14.01.18 18:22
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
ваще: если ты привечаешь иуду,принимай. Больще всех в деревне,Алекс, твоих комментовю Подумай - кто ты... :-o
14.01.18 18:19
Директор Пляжа
В Костанае продолжается уничтожение деревьев под видом уходных работ
Артём: что есть подрядные организации которые несут полную ответственность за то что какая нибудь ветка или дерево упадёт на чью либо машину. Пруфы пожалуйста. Далее, ты видимо не понимаешь, чем...
14.01.18 18:15
drakon
В Костанае продолжается уничтожение деревьев под видом уходных работ
Медный: в чём же секрет? Секрет наверное в том,что Управленцы - не Дубы... :-P
14.01.18 18:14
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Отобрать сотовый в людном месте - «модное» преступление для несовершеннолетних в Костанайской области

Галина ПЕТРЕНКО

14 января 2018, 10:32 |  Государство

В 2017 году ювенальным судом было рассмотрено уголовных дел на 36% больше, чем в предыдущем: 91 против 59 дел. Об этом на брифинге 12 января сообщила председатель специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Костанайской области Карлыгаш ШАРМУХАМЕТОВА.

Возросло количество рассмотренных дел, связанных с грабежами, таких было 17, и с кражами - 14. Причем, преступные действия подростки совершают, не особо таясь, делают это на улицах, в людных местах, подчеркнула председатель суда. Одно из преступлений было совершено в Костанае на улице Чехова, недалеко от поста полиции. «Модно» компанией налететь и отобрать сотовый телефон. Или списаться в соцсетях, договориться о продаже, а при встрече отобрать сотовый с применением насилия.

- Пик совершения преступлений приходится на летние месяцы. Мы до нового года рассматривали результаты того, чем несовершеннолетние занимались на каникулах, когда оставались ничем не занятыми, бесконтрольными, - сказала председатель с.

И добавила, что на эту тенденцию суд обратил внимание департамента внутренних дел.
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Комментарии к новости

тавтолог разговроного жанра
Re: Отобрать сотовый в людном месте - «модное» преступление для...




Отправлено: 14.01.18 - 10:45
Комментарий удален модератором.

знаток
Re: Отобрать сотовый в людном месте - «модное» преступление для...




Отправлено: 14.01.18 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"модно" иметь судимость по статье 191 УК РК, Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего возраста. так что дерзайте, имейте судимость ко дню выдаче аттестата.

Директор Пляжа
Re: Отобрать сотовый в людном месте - «модное» преступление для...




Отправлено: 14.01.18 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жить стали "лучше", но и "веселее".

>^.^<
Re: Отобрать сотовый в людном месте - «модное» преступление для...




Отправлено: 14.01.18 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сказала председатель с.

посторонним в. ©

Народный контроль
Re: Отобрать сотовый в людном месте - «модное» преступление для...




Отправлено: 14.01.18 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
знаток:
преступления четырнадцатилетнего возраста. так что дерзайте, имейте судимость ко дню выдаче аттестата.

К совершеннолетию судимость будет погашена и в ВУЗ можно будет поступить даже на грант.И опять же к этом преступлениям в основном причастны дети алкоголиков и наркоманов

§ 112
Re: Отобрать сотовый в людном месте - «модное» преступление для...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8729
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.01.18 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поколение Ютьюба и Фейсбука..
Ради этого готовы на все..
Ради Сэлфи и строчения комментариев..
Когда то садясь за комп 12 лет назад, я и не предполагал, сколь изощренно это поколение будет себя вести..
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р2д2
Re: Отобрать сотовый в людном месте - «модное» преступление для...




Отправлено: 14.01.18 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
И опять же к этом преступлениям в основном причастны дети алкоголиков и наркоманов

Далеко не всегда, имеются прецеденты в прошлом из знакомых на потоке. Но ты как всегда о своем, о девичьем.

* Victor Yang
Re: Отобрать сотовый в людном месте - «модное» преступление для...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10163
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 14.01.18 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
И опять же к этом преступлениям в основном причастны дети алкоголиков и наркоманов

У тебя навязчивая идея какая-то. Такие поступки могут совершать дети, чьи родители мало уделяют времени ребенку (много работают, например), единственные дети в семье, которым многое прощается, да и просто такое делают для самоутверждения - дети - они такие.
Профайл

шутка юмора
Re: Отобрать сотовый в людном месте - «модное» преступление для...




Отправлено: 14.01.18 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
И опять же к этом преступлениям в основном причастны дети алкоголиков и наркоманов

Ну да на инфинити и пежо тоже алкоголики и наркоманы ездиют :-x

§ frezer33307
Re: Отобрать сотовый в людном месте - «модное» преступление для...
frezer33307


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 145
Регистрация: 27.04.17
Отправлено: 14.01.18 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
И опять же к этом преступлениям в основном причастны дети алкоголиков и наркоманов

Цитата:
112:
Поколение Ютьюба и Фейсбука..
Ради этого готовы на все..
Ради Сэлфи и строчения комментариев..

Кто о чем,а вшивые постоянно о бане.
Профайл

§ 112
Re: Отобрать сотовый в людном месте - «модное» преступление для...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8729
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.01.18 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
frezer33307:
Кто о чем,а вшивые постоянно о бане

И причем это видно по тебе, что ты постоянно обо мне..
По теме полагаю сказать нечего?
Профайл

Директор Пляжа
Re: Отобрать сотовый в людном месте - «модное» преступление для...




Отправлено: 14.01.18 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Общаясь как то со знакомым следователем, он мне поведал, что многие подобные преступления, чаще всего совершают детки обеспеченных родителей. Мажорики. Зная, что папы-мамы, отмажут за такую мелочь по сути( как они считают) свое чадо. Зато хайп в своей среде ловят не здоровый.

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