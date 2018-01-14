Цукерберг хочет избавить пользователей от засилья бизнес- и рекламных постов
Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг анонсировал грядущие изменения в политике сайта, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Иллюстративное фото с сайта pexels.com
Цукерберг разместил пост на своей странице, в котором рассказал, что в новостной ленте Facebook уменьшится количество рекламных сообщений, постов СМИ и различных компаний. Как объяснил основатель социальной сети, это позволит пользователю видеть сообщения от родных и близких, которые не будут теряться в информационном потоке.
- Я изменил задачу наших команд с того, как помочь вам найти подходящий контент, на помощь в установлении более значимого социального взаимодействия. Первые изменения, которые вы заметите, коснутся новостной ленты, где вы можете ожидать больше информации от ваших друзей, семьи и групп, - написал Цукерберг на своей странице в Facebook.
Основатель Facebook добавил, что содержание постов от компаний, брендов и СМИ должно будет "способствовать установлению важных контактов между людьми".
- Внося такие изменения, я ожидаю, что люди станут проводить меньше времени на Facebook, уменьшится также количество поводов для посещения сайта. Однако я надеюсь, что время, которое вы проводите на Facebook, станет более ценным и полезным. И если мы поступаем правильно, я верю, что это будет иметь хороший эффект и для сообщества, и для нашего бизнеса в долгосрочной перспективе, - заключил Цукерберг.
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