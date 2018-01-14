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Директор Пляжа
Флуд и оффтопик (часть 3)
А это так, мимоходом. Ценителям американской демократии. The Washington Times... @WashTimes "Like the US or any other country, South Korea must handle its own domestic affairs, but actions by...
14.01.18 18:27
Директор Пляжа
Флуд и оффтопик (часть 3)
112: Да.. Действительно.. Сплошные оправдания. Столько шелухи накидал. Хоть бы крупицу чего разумного увидать. Все как обычно. Пафос, понты, Я :lol: Голова от собственной важности не...
14.01.18 18:22
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
ваще: если ты привечаешь иуду,принимай. Больще всех в деревне,Алекс, твоих комментовю Подумай - кто ты... :-o
14.01.18 18:19
Директор Пляжа
В Костанае продолжается уничтожение деревьев под видом уходных работ
Артём: что есть подрядные организации которые несут полную ответственность за то что какая нибудь ветка или дерево упадёт на чью либо машину. Пруфы пожалуйста. Далее, ты видимо не понимаешь, чем...
14.01.18 18:15
drakon
В Костанае продолжается уничтожение деревьев под видом уходных работ
Медный: в чём же секрет? Секрет наверное в том,что Управленцы - не Дубы... :-P
14.01.18 18:14
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Цукерберг хочет избавить пользователей от засилья бизнес- и рекламных постов

14 января 2018, 12:32 |  Общество

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг анонсировал грядущие изменения в политике сайта, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото с сайта pexels.com

Цукерберг разместил пост на своей странице, в котором рассказал, что в новостной ленте Facebook уменьшится количество рекламных сообщений, постов СМИ и различных компаний. Как объяснил основатель социальной сети, это позволит пользователю видеть сообщения от родных и близких, которые не будут теряться в информационном потоке.

- Я изменил задачу наших команд с того, как помочь вам найти подходящий контент, на помощь в установлении более значимого социального взаимодействия. Первые изменения, которые вы заметите, коснутся новостной ленты, где вы можете ожидать больше информации от ваших друзей, семьи и групп, - написал Цукерберг на своей странице в Facebook.

Основатель Facebook добавил, что содержание постов от компаний, брендов и СМИ должно будет "способствовать установлению важных контактов между людьми".

- Внося такие изменения, я ожидаю, что люди станут проводить меньше времени на Facebook, уменьшится также количество поводов для посещения сайта. Однако я надеюсь, что время, которое вы проводите на Facebook, станет более ценным и полезным. И если мы поступаем правильно, я верю, что это будет иметь хороший эффект и для сообщества, и для нашего бизнеса в долгосрочной перспективе, - заключил Цукерберг.
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Комментарии к новости

* pandit
Re: Цукерберг хочет избавить пользователей от засилья бизнес- и...
pandit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 272
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 14.01.18 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
IMHO (по моему скромному мнению), вся суть современного момента давно "выстрадана" и пройдена. Сцена из фильма Серджо Леоне "Хороший, плохой, злой", когда бандит ангельские глазки приходит на ферму отставного солдата Стивенса.

"Когда мне платят, я всегда выполняю работу."
Хозяин оружейного магазина. Двадцать долларов. (Туко направляет на оружейника револьвер) Пятьдесят долларов. (Туко взводит курок) Двести долларов... это всё, что у меня есть.

Деньги и Сила. Сила ушла очень глубоко и низко сейчас. Что еще Она вернет из глубин? Никто не знает, поэтому все сейчас живут одним днем.) Но по итогу - опять всё будет хорошо.)
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§ 112
Re: Цукерберг хочет избавить пользователей от засилья бизнес- и...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8729
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.01.18 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
Вот если бы он мозгов добавил профессионалам Ютьюба и Фейсбука, другое дело..
Но такие ведь миллиардеру человечеки нужны..
Армия профессионалов, которым впариваешь как зомби только нужные ему товары и те охотно туда бегут и еще охотнее там размножаются..
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* pandit
Re: Цукерберг хочет избавить пользователей от засилья бизнес- и...
pandit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 272
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 14.01.18 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
IMHO этот Цукерберг как Илон Маск, или наш В.Розинов. Пока не пришел кто то круче чем он - он на слуху, а как только потерял нюх - пиши пропало. Битки вытесняют цукеров, они дают людям иллюзию, как незабвенный МММ.)
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§ 112
Re: Цукерберг хочет избавить пользователей от засилья бизнес- и...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8729
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.01.18 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pandit:
или наш В.Ро

Нет к сожалению..
Наш Р, своего рода голландец Шульц эпохи становления Америки 30х..
Профайл

* pandit
Re: Цукерберг хочет избавить пользователей от засилья бизнес- и...
pandit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 272
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 14.01.18 - 17:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Согласен. "Голландцы" они вообще молодцы, у них хороший нюх. Как в зарисовках про джунгли и прерии.. Отличная аналогия - бизоны, луговые собачки, койоты, слабо орошенные территории...
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