Принят новый административный кодекс. Обзор самых важных изменений

Кодекс об административных правонарушениях с начала 2018 года существенно обновился. Изменения и дополнения, вступившие в законную силу с 9 января, коснулись более трёх сотен статей документа.

Новый КоАП стал мягче – за одни нарушения штрафы снижены, за другие и вовсе на первый раз можно отделаться предупреждением. Informburo.kz рассказывает о новшествах, которые важно знать каждому казахстанцу.

№1. Что такое КоАП?

Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) – это нормативный акт, регулирующий общественные отношения в вопросах административной ответственности. Документ устанавливает чёткий перечень всех административных правонарушений и наказаний, которые за них предусматриваются, а также органы, рассматривающие дела по ним, порядок привлечения к административной ответственности и порядок исполнения решений по административным делам.

№2. Почему в Казахстане решили смягчить наказания за административные правонарушения?

Гуманизация административного законодательства, по словам юристов, в первую очередь связана с тем, что прежним КоАПом предусматривались слишком высокие штрафы, оплатить которые многим гражданам было весьма затруднительно. В итоге главная функция штрафов – пополнять бюджет за счёт средств нарушителей, не выполнялась в должной мере. К примеру, при средней заработной плате в 100 тысяч тенге, средний размер штрафа в Казахстане доходил до 50 тысяч тенге. Нарушители, не готовые расстаться с доброй половиной своего месячного дохода, зачастую просто игнорировали выплату штрафов. Известно, что из-за увеличения сумм выплат штрафов бюджет страны недополучил около 10 млрд тенге.

№3. Какие штрафы снижены для автовладельцев?

Новые поправки смягчают ответственность водителей за совершение дорожно-транспортных правонарушений по очень многим составам. Остановимся на наиболее распространённых.



Превышение скорости:

от 10 до 20 км/ч – штраф 5 МРП вместо 10 (1 МРП – 2 405 тенге);

от 20 до 40 км/ч – штраф 10 МРП вместо 15;

более 40 км/ч – штраф 20 МРП вместо 30;

за повторное совершение этого правонарушения в течение одного года водители будут выплачивать штраф в размере 30 МРП вместо 40 МРП.

Невключённые фары в дневное время суток:

предупреждение или 3 МРП вместо 5.

Создание дорожного затора на перекрёстке:

предупреждение или штраф в размере 3 МРП вместо 10 МРП.

Недопустимое расположение авто на проезжей части:

15 МРП вместо 20.

Стоянка в запрещённых местах:

5 МРП вместо 10.

Стоянка на местах для инвалидов:

10 МРП вместо 50.

Повторный проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика:

15 МРП вместо 20.

Невыполнение требований ПДД – уступить дорогу пешеходам или иным участникам дорожного движения, за исключением транспортных средств, пользующихся преимуществом в движении:

за повторное нарушение в течение года предусматривается штраф 15 МРП вместо 20.

Установка заведомо поддельных госномеров:

штраф 400 МРП вместо 1 000.

№4. По всем ли видам нарушений ПДД водителями наказание смягчилось?

Есть ряд нарушений правил дорожного движения, при которых денежное наказание выросло, однако срок лишения прав на управление авто сократился.

Нарушение ПДД, повлекшее материальный ущерб – наказывается штрафом в 20 МРП или лишением прав на срок до 6 месяцев вместо 10 МРП или лишения водительского удостоверения на 9 месяцев.

Нарушение ПДД, повлекшее лёгкий вред здоровью потерпевшему – лишение прав на 9 месяцев или штраф 40 МРП вместо лишения прав на 1 год или 15 МРП.

№5. Какие штрафы для пешеходов снижены?

Нарушение правил дорожного движения пешеходами предусматривает наказание в виде штрафа в 2 МРП вместо 5. За повторное нарушение в течение года – 10 МРП вместо 15 МРП.

№6. В каких случаях можно получить скидку при уплате штрафа?

Обновлённый КоАП предусматривает виды нарушений и условия, при которых сумма штрафа может быть наполовину меньше. Так называемая скидка в 50%, возможна, в частности, при оплате штрафа за нарушение ПДД, зафиксированное камерами фото- и видеорегистрации, в течение 7 дней с момента уведомления нарушителя об ответственности. Кроме того, на аналогичное смягчение наказания могут рассчитывать несовершеннолетние, совершившие административные проступки, к примеру, подросток не старше 16 лет, который бросил мусор не в урну. Послабление предусматривается теперь не только для обычных граждан, но и для должностных лиц. Таким образом, чиновник, совершивший правонарушение в рамках своей профессиональной деятельности, теперь также может заплатить лишь половину суммы штрафа, если сделает это в первую неделю.

№7. Для чего нужен институт малозначительности деяния?

Введение института малозначительности деяния, по мнению юристов, существенно совершенствует административное законодательство страны. Речь идёт о том, что при несерьёзности последствий правонарушения судья вправе освободить обвиняемого от административной ответственности, ограничившись устным замечанием. При решении вопроса об освобождении лица от административной ответственности учитываются конкретные обстоятельства совершения административного правонарушения, в том числе личность правонарушителя, а также объект посягательства, а при наличии вреда – его размер. В качестве примера можно привести непредоставление продавцом покупателю чека. Небольшая сумма покупки может быть поводом для того, чтобы ограничиться замечанием.

№8. На что обратить внимание в обновлённом КоАПе предпринимателям?

Из Кодекса об административных правонарушениях исключён пункт, предусматривающий штраф за невозвращение бумажной лицензии после того, как предприниматель прекратил деятельность, на которую она давала разрешение. К примеру, такая лицензия есть у каждого магазина, торгующего алкогольной продукцией. Исключение пункта, в частности, связано с тем, что теперь заявка на получение лицензии подаётся в электронном формате на сайте Egov, соответственно и лицензия выдаётся в электронном формате.