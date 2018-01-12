Законность новых требований к кассовым аппаратам объяснили в ДГД

Как известно, с 2018 года изменен порядок применения контрольно-кассовых машин. Теперь предприятиям можно устанавливать только контрольно-кассовые машины с функцией фиксации и (или) передачи данных. В ДГД Алматы ответили на возникшие у предпринимателей вопросы о законности такого требования, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как пояснили в ведомстве, до 2024 года статья 167 нового Налогового кодекса действует в следующей редакции:

"Постановке на учет в налоговых органах по месту использования подлежат технически исправные контрольно-кассовые машины с функцией передачи данных , модели которых включены в государственный реестр".

Об этом говорится в законе Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 121-VI ЗРК "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет".

С 2024 года согласно статье 167 нового Налогового кодекса "Постановке на учет в налоговых органах по месту использования подлежат технически исправные контрольно-кассовые машины, модели которых включены в государственный реестр".

При этом, как отмечают в ДГД, многие налогоплательщики спорят, что, согласно закону о введении в действие нового Налогового кодекса, 166 статья гласит о том, что "На территории Республики Казахстан денежные расчеты производятся с обязательным применением контрольно-кассовых машин, модели которых включены в государственный реестр, если иное не установлено настоящей статьей". И что только с 2024 года "На территории Республики Казахстан денежные расчеты производятся с обязательным применением контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и (или) передачи данных, модели которых включены в государственный реестр, если иное не установлено настоящей статьей".

Однако в налоговой с такой трактовкой не согласны. "Если разобрать данную статью (166), то она относится исключительно к тем ККМ, которые уже используются. В целом до 2024 ожидается поэтапный переход к новым ККМ с функцией передачи данных", - пояснили в ведомстве.

Как сообщили в ведомстве ранее, ККМ без ФПД, зарегистрированные в налоговых органах до введения изменений, могут использоваться до 2024 года.