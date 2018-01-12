Быстрее не бывает

Форум
Уася
Дело о ДТП, в котором погиб мотоциклист: потерпевшие заявили о намерении подать иски на водителя "Инфинити"
стыдно должно быть этим свидетелям!!! Нервный срыв она получает, она получить денежку хочет на горе людей. А "адвокат" Кузбаева вообще не профессионал, что подтверждается ее глупыми...
12.01.18 16:41
гость
Дело о ДТП, в котором погиб мотоциклист: потерпевшие заявили о намерении подать иски на водителя "Инфинити"
Вспомнил тот перекресток, там два люка торчат по Абая и когда движешься в центр очень тянет "вильнуть" вправо чтоб объехать их. Там накатанная дорожка от шин кажется возможно выходит за...
12.01.18 16:38
судья
За нарушения при продаже алкоголя стали наказывать не продавцов, а владельцев торговых точек
Маркс: Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы положить спиртное в пакет и ни одна камера ничего не увидит. Знаю, что ты сейчас загнешь про открытие рентгеновских лучей и прочей просвечивающей...
12.01.18 16:31
ЮКА
Сотовый оператор Казахстана может перейти в руки государства
Дракон пожирает все в округе, насытится ли он когда-нибудь? АО Казахтелеком выкопал себе могилу, когда вытеснил из руководства технарей-связистов назначив менеджеров-финансистов(вспомним статьи СМИ о...
12.01.18 16:30
Сергей_я
Нарушение ПДД в Костанае
Иван: Все мы водители и иногда нарушаем, по ошибки или в спешке. Тут с месяц назад тоже такое видео было, вроде в народных новостях тоже. И вот там такая вот спешащая дама чуть на своем авто не...
12.01.18 16:28
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

Законность новых требований к кассовым аппаратам объяснили в ДГД

12 января 2018, 14:11 |  Государство

Как известно, с 2018 года изменен порядок применения контрольно-кассовых машин. Теперь предприятиям можно устанавливать только контрольно-кассовые машины с функцией фиксации и (или) передачи данных. В ДГД Алматы ответили на возникшие у предпринимателей вопросы о законности такого требования, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как пояснили в ведомстве, до 2024 года статья 167 нового Налогового кодекса действует в следующей редакции:

"Постановке на учет в налоговых органах по месту использования подлежат технически исправные контрольно-кассовые машины с функцией передачи данных , модели которых включены в государственный реестр".

Об этом говорится в законе Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 121-VI ЗРК "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет".

С 2024 года согласно статье 167 нового Налогового кодекса "Постановке на учет в налоговых органах по месту использования подлежат технически исправные контрольно-кассовые машины, модели которых включены в государственный реестр".

При этом, как отмечают в ДГД, многие налогоплательщики спорят, что, согласно закону о введении в действие нового Налогового кодекса, 166 статья гласит о том, что "На территории Республики Казахстан денежные расчеты производятся с обязательным применением контрольно-кассовых машин, модели которых включены в государственный реестр, если иное не установлено настоящей статьей". И что только с 2024 года "На территории Республики Казахстан денежные расчеты производятся с обязательным применением контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и (или) передачи данных, модели которых включены в государственный реестр, если иное не установлено настоящей статьей".

Однако в налоговой с такой трактовкой не согласны. "Если разобрать данную статью (166), то она относится исключительно к тем ККМ, которые уже используются. В целом до 2024 ожидается поэтапный переход к новым ККМ с функцией передачи данных", - пояснили в ведомстве.

Как сообщили в ведомстве ранее, ККМ без ФПД, зарегистрированные в налоговых органах до введения изменений, могут использоваться до 2024 года.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты


Последние новости
12.01.18 16:18 В Костанае в 16-й раз определили победителей открытого турнира по плаванию памяти Юрия Семикоза
12.01.18 14:53 Подозреваемого в убийстве пенсионерки задержали в Аулиекольском районе
12.01.18 13:25 Дело о ДТП, в котором погиб мотоциклист: потерпевшие заявили о намерении подать иски на водителя "Инфинити"
12.01.18 12:31 Занятия во второй смене сократят до 30 минут в школах Костаная
12.01.18 12:05 "Речь не идет о контроле". Абаев рассказал, на что потратят 1,7 миллиарда тенге
12.01.18 11:03 Казахстан срывает соглашение между нефтедобывающими государствами в рамках ОПЕК+
12.01.18 10:11 За нарушения при продаже алкоголя стали наказывать не продавцов, а владельцев торговых точек
12.01.18 09:17 Главный врач и бухгалтеры Узункольской ЦРБ осуждены за растрату 9,6 млн тенге
11.01.18 17:53 В Костанайской области увеличилось количество половых преступлений в отношении несовершеннолетних
11.01.18 17:30 На Астану обрушилась снежная буря, на юге Костанайской области дороги частично перекрыты

Комментарии к новости

§ Горожанин_kst
Re: Законность новых требований к кассовым аппаратам объяснили в...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 996
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 12.01.18 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну не надо налогоплательщиков совсем уж за идиотов считать, господа алматинские налоговики!
В Законе о Вводе Кодекса по всем этапам ввода с 2018- 2019 года, с 2020 года, вплоть до 2024 года красной чертой отдельной категорией выделено обязательство применения кассовых машин с передачей данных для определённой категории налогоплательщиков! А именно для реализующих акцизные товары (алко, ГСМ), плюс отдельные виды деятельности (торговля металлом, лесом, бытовой техникой, сантехникой, салоны красоты, общепит). ВСЁ! Но эти категории уже давно работают на ККМ с передачей. Зачем этот пункт в Законе о вводе, если логика налоговиков верна??!!!
Почему в интерпретации алматинских налоговиков исчезла пресловутое И/ИЛИ?
Я смотрю алматинские налоговики у нас сейчас заместо армянского радио?!
Если уж даются трактования и комментарии, то на уровне Министерства или профильного столичного Комитета. А никак не местечковыми налоговиками, пусть и из Алматы)))
Профайл

§ Горожанин_kst
Re: Законность новых требований к кассовым аппаратам объяснили в...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 996
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 12.01.18 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все эти доводы алматинских налоговиков - пустышка. Закон наполнен противоречиями, ссылаясь на них требование об обязательности регистрации ККМ с передачей (и только), и отказ от регистрации обычных ККМ можно разметать в пух и прах. НО "настоящих бунйых мало..."(с)
Профайл

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 191
Пользователей: 3
Всего: 194

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх