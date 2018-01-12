Законность новых требований к кассовым аппаратам объяснили в ДГД
Как известно, с 2018 года изменен порядок применения контрольно-кассовых машин. Теперь предприятиям можно устанавливать только контрольно-кассовые машины с функцией фиксации и (или) передачи данных. В ДГД Алматы ответили на возникшие у предпринимателей вопросы о законности такого требования, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Как пояснили в ведомстве, до 2024 года статья 167 нового Налогового кодекса действует в следующей редакции:
"Постановке на учет в налоговых органах по месту использования подлежат технически исправные контрольно-кассовые машины с функцией передачи данных , модели которых включены в государственный реестр".
Об этом говорится в законе Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 121-VI ЗРК "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет".
С 2024 года согласно статье 167 нового Налогового кодекса "Постановке на учет в налоговых органах по месту использования подлежат технически исправные контрольно-кассовые машины, модели которых включены в государственный реестр".
При этом, как отмечают в ДГД, многие налогоплательщики спорят, что, согласно закону о введении в действие нового Налогового кодекса, 166 статья гласит о том, что "На территории Республики Казахстан денежные расчеты производятся с обязательным применением контрольно-кассовых машин, модели которых включены в государственный реестр, если иное не установлено настоящей статьей". И что только с 2024 года "На территории Республики Казахстан денежные расчеты производятся с обязательным применением контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и (или) передачи данных, модели которых включены в государственный реестр, если иное не установлено настоящей статьей".
Однако в налоговой с такой трактовкой не согласны. "Если разобрать данную статью (166), то она относится исключительно к тем ККМ, которые уже используются. В целом до 2024 ожидается поэтапный переход к новым ККМ с функцией передачи данных", - пояснили в ведомстве.
Как сообщили в ведомстве ранее, ККМ без ФПД, зарегистрированные в налоговых органах до введения изменений, могут использоваться до 2024 года.
Последние новости
|
|
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Пользователей: 3
Всего: 194
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
стыдно должно быть этим свидетелям!!! Нервный срыв она получает, она получить денежку хочет на горе людей. А "адвокат" Кузбаева вообще не профессионал, что подтверждается ее глупыми...
Вспомнил тот перекресток, там два люка торчат по Абая и когда движешься в центр очень тянет "вильнуть" вправо чтоб объехать их. Там накатанная дорожка от шин кажется возможно выходит за...
Маркс: Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы положить спиртное в пакет и ни одна камера ничего не увидит. Знаю, что ты сейчас загнешь про открытие рентгеновских лучей и прочей просвечивающей...
Дракон пожирает все в округе, насытится ли он когда-нибудь? АО Казахтелеком выкопал себе могилу, когда вытеснил из руководства технарей-связистов назначив менеджеров-финансистов(вспомним статьи СМИ о...
Нарушение ПДД в Костанае
Иван: Все мы водители и иногда нарушаем, по ошибки или в спешке. Тут с месяц назад тоже такое видео было, вроде в народных новостях тоже. И вот там такая вот спешащая дама чуть на своем авто не...