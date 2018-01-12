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Занятия во второй смене сократят до 30 минут в школах Костаная

12 января 2018, 12:31 |  Общество

Как сообщил "НГ" заведующий сектором жизнеобеспечения отдела образования акимата Костаная Евгений Терентьев, в связи с ожидающимся похолоданием до минус 25 градусов во второй половине дня занятия во второй смене школ областного центра рекомендуется сократить до 30 минут.
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Комментарии к новости

Народный контроль
Re: Занятия во второй смене сократят до 30 минут в школах...




Отправлено: 12.01.18 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В ФМЛ уроки не сократили а убрали да урока по физподготовке и естествознание.

прохожий
Re: Занятия во второй смене сократят до 30 минут в школах...




Отправлено: 12.01.18 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не могу понять зачем сокращать уроки? дети все равно в школу пойдут. смысл? то что дети уйдут на час раньше в чем прикол? как будто в течении часа температура капец понизится

Лыжник
Re: Занятия во второй смене сократят до 30 минут в школах...




Отправлено: 12.01.18 - 13:54
Комментарий удален модератором.

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