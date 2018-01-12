Занятия во второй смене сократят до 30 минут в школах Костаная

Как сообщил "НГ" заведующий сектором жизнеобеспечения отдела образования акимата Костаная Евгений Терентьев, в связи с ожидающимся похолоданием до минус 25 градусов во второй половине дня занятия во второй смене школ областного центра рекомендуется сократить до 30 минут.