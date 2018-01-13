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elektron
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon: Сечас- ужинал,рекламу по телеку - показывали.Двежении вверх - это ктно про Баскетболистов Ну точно, по "картине" видел рекламу, только причём тут 3D? ;-)
13.01.18 00:05
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
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12.01.18 23:39
elektron
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon: короче всё - 3D Не не знаю Виктор, чест слого ;-) У меня лично только телевизор 3D остальное всё наговоры ;-) Кстати их уже больше не делают и не продают как правило, в Amazone ещё...
12.01.18 23:32
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
elektron: Не в курсе? а что это или для чего и как это? :-x Не знаю я. Это там у них - пенсионеры,90 летние- знают- всякие ЭЦП, через компы - за комуналку - расчитываются, короче у них там,как...
12.01.18 23:21
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В Костанае в 16-й раз определили победителей открытого турнира по плаванию памяти Юрия Семикоза

Лика НОВИКОВА

12 января 2018, 16:18 |  Спорт

Открытый турнир, посвященный памяти первого директора СДЮСШОР плавания Костанайской области Юрия Семикоза, завершился 10 января. В бассейне ДЮСШ № 1 три дня соревновались юноши 2003 г. р. и моложе и девушки 2005 г. р. и моложе. Всего - 203 спортсмена из 12 регионов страны.

- Костанайская сборная с поставленными задачами справилась, - отмечает главный судья соревнований Геннадий КИСЕЛЕВ. - Наши Хайдар Базарбаев и Камилла Исмаилова стали вторыми по результатам абсолютного зачета. Таисия Губарева из Лисаковска также заняла второе место. Базарбаев и спортсмен из Актобе Даниил Пинтяк набрали по 10 баллов, но в первый день у Хайдара результат был лучше, поэтому второе место присудили ему. Сейчас выше этого мы бы не прыгнули. Только при условии, если бы первого лидера сняли. Но нам этого не надо, мы - за честный спорт.

В абсолютном зачете в стиле баттерфляй костанайская спортсменка Камилла ИСМАИЛОВА проиграла лидеру всего несколько секунд.

Камилла Исмаилова из Костанай взяла серебро в абсолютном зачете в стиле баттерфляй

- У меня просто не все получилось. Я хотела выиграть, на начальных этапах не хватило одного балла, это было обидно, - поделилась с «НГ» Камилла. -  В финальный день плыла 50 м, показала время 00.33.38, уступила сопернице 00.02.16. Со Станиславой Тарасовой мы уже боролись на турнирах, но там у меня больше шла борьба за второе, третье места, а она была первой. Но я чувствую свой рост. Думаю, она почувствовала, что было высокое соперничество.

Хайдар Базарбаев в финальном заплыве на 50 м уступил сопернику из Темиртаю Юрию Коновалову 53 сотых секунды.

Хайдар Базарбаев по сумме набранных очков занял 2 место в абсолютном зачете в стиле баттерфляй

- Конкурентов, по моему мнению, на турнире не было, - поделился с «НГ» Юрий. - Я чувствовал в себе силы - такой труд был вложен в эту победу, усиленные тренировки. Конечно, были большие ошибки, их надо исправлять. Также меня моя семья и друзья поддерживали. Я после каждого выступления звонил им. В этом спорте я почти 7 лет. В школе нас позвали в бассейн, а через три месяца мама отвела меня в бассейн. Через два года тренировок начал завоевывать призы, выигрывал чемпионаты. Помимо усиленных тренировок, победить помогает мотивация опытных спортсменов. Я смотрю соревнования, у меня есть свои кумиры в спорте.

У Таисии ГУБАРЕВОЙ в раннем детстве было плоскостопие, бабушка предложила внучке попробовать походить в бассейн. На этом турнире спортсменка из Лисаковска заняла второе место в абсолютном зачете в стиле брасс.

- Плаваю уже пятый год, мне понравился очень этот спорт и бросать его я не хочу, - рассказала «НГ» Таисия. - Мои результаты меня устраивают. На многих дистанциях улучшила свое время, заняла призовое место. На дистанции 200 м комплексным плаванием, 200 м брассом и 100 м брассом выложилась и показала лучшее свое время. Основная моя дистанция - 50 м брассом, но улучшить время на ней не получилось. Соперники на турнире сильные - ребята из Актобе, Астаны. Принципиальными соперницами для меня на каждом турнире являются Даниэла Гершевич из Астаны, которой я проиграла на этом турнире, и София Абубакирова из Актобе.

Победители турнира

девушки

юноши

 Баттерфляй

1

Станислава Тарасова, Павлодар

Юрий Коновалов, Темиртау

2

Камилла Исмаилова, Костанай

Хайдар Базарбаев, Костанай

3

Диана Аманжолова, Шымкент

Даниил Пинтяк, Актюбинск

На спине

 

Алия Кесикбаева, Астана

Данияр Уалиев, Павлодар

2

Дарья Аристова, Шымкент

Олег Недайводи, Шымкент

3

Ксения Игнатова, Сарань

Кирилл Васильев, Актобе

Брасс

1

Даниэла Гершевич, Астана

Жангир Джулдаспаев, ЗКО

2

Таисия Губарева, Лисаковск

Никита Адам, Темиртау

3

Екатерина Чащухина, Тараз

Павел Сердцев, Караганда

Вольный стиль (девушки)

1

Ангелина Конева, Павлодар

 

2

Екатерина Кадацких, Астана

 

3

Екатерина Бойчук, Костанай

 

 Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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