В Костанае в 16-й раз определили победителей открытого турнира по плаванию памяти Юрия Семикоза

Открытый турнир, посвященный памяти первого директора СДЮСШОР плавания Костанайской области Юрия Семикоза, завершился 10 января. В бассейне ДЮСШ № 1 три дня соревновались юноши 2003 г. р. и моложе и девушки 2005 г. р. и моложе. Всего - 203 спортсмена из 12 регионов страны.

- Костанайская сборная с поставленными задачами справилась, - отмечает главный судья соревнований Геннадий КИСЕЛЕВ. - Наши Хайдар Базарбаев и Камилла Исмаилова стали вторыми по результатам абсолютного зачета. Таисия Губарева из Лисаковска также заняла второе место. Базарбаев и спортсмен из Актобе Даниил Пинтяк набрали по 10 баллов, но в первый день у Хайдара результат был лучше, поэтому второе место присудили ему. Сейчас выше этого мы бы не прыгнули. Только при условии, если бы первого лидера сняли. Но нам этого не надо, мы - за честный спорт.

В абсолютном зачете в стиле баттерфляй костанайская спортсменка Камилла ИСМАИЛОВА проиграла лидеру всего несколько секунд.

Камилла Исмаилова из Костанай взяла серебро в абсолютном зачете в стиле баттерфляй

- У меня просто не все получилось. Я хотела выиграть, на начальных этапах не хватило одного балла, это было обидно, - поделилась с «НГ» Камилла. - В финальный день плыла 50 м, показала время 00.33.38, уступила сопернице 00.02.16. Со Станиславой Тарасовой мы уже боролись на турнирах, но там у меня больше шла борьба за второе, третье места, а она была первой. Но я чувствую свой рост. Думаю, она почувствовала, что было высокое соперничество.

Хайдар Базарбаев в финальном заплыве на 50 м уступил сопернику из Темиртаю Юрию Коновалову 53 сотых секунды.

Хайдар Базарбаев по сумме набранных очков занял 2 место в абсолютном зачете в стиле баттерфляй

- Конкурентов, по моему мнению, на турнире не было, - поделился с «НГ» Юрий. - Я чувствовал в себе силы - такой труд был вложен в эту победу, усиленные тренировки. Конечно, были большие ошибки, их надо исправлять. Также меня моя семья и друзья поддерживали. Я после каждого выступления звонил им. В этом спорте я почти 7 лет. В школе нас позвали в бассейн, а через три месяца мама отвела меня в бассейн. Через два года тренировок начал завоевывать призы, выигрывал чемпионаты. Помимо усиленных тренировок, победить помогает мотивация опытных спортсменов. Я смотрю соревнования, у меня есть свои кумиры в спорте.

У Таисии ГУБАРЕВОЙ в раннем детстве было плоскостопие, бабушка предложила внучке попробовать походить в бассейн. На этом турнире спортсменка из Лисаковска заняла второе место в абсолютном зачете в стиле брасс.

- Плаваю уже пятый год, мне понравился очень этот спорт и бросать его я не хочу, - рассказала «НГ» Таисия. - Мои результаты меня устраивают. На многих дистанциях улучшила свое время, заняла призовое место. На дистанции 200 м комплексным плаванием, 200 м брассом и 100 м брассом выложилась и показала лучшее свое время. Основная моя дистанция - 50 м брассом, но улучшить время на ней не получилось. Соперники на турнире сильные - ребята из Актобе, Астаны. Принципиальными соперницами для меня на каждом турнире являются Даниэла Гершевич из Астаны, которой я проиграла на этом турнире, и София Абубакирова из Актобе.

Победители турнира

девушки юноши Баттерфляй 1 Станислава Тарасова, Павлодар Юрий Коновалов, Темиртау 2 Камилла Исмаилова, Костанай Хайдар Базарбаев, Костанай 3 Диана Аманжолова, Шымкент Даниил Пинтяк, Актюбинск На спине Алия Кесикбаева, Астана Данияр Уалиев, Павлодар 2 Дарья Аристова, Шымкент Олег Недайводи, Шымкент 3 Ксения Игнатова, Сарань Кирилл Васильев, Актобе Брасс 1 Даниэла Гершевич, Астана Жангир Джулдаспаев, ЗКО 2 Таисия Губарева, Лисаковск Никита Адам, Темиртау 3 Екатерина Чащухина, Тараз Павел Сердцев, Караганда Вольный стиль (девушки) 1 Ангелина Конева, Павлодар 2 Екатерина Кадацких, Астана 3 Екатерина Бойчук, Костанай

Фото Николая СОЛОВЬЕВА