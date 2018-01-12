"Речь не идет о контроле". Абаев рассказал, на что потратят 1,7 миллиарда тенге

Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев рассказал, как будет работать система мониторинга казахстанских СМИ, на которую планируется затратить 1,7 миллиарда тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz.

МИК РК получит в свое распоряжение автоматизированную систему мониторинга национального информационного пространства. Ее разработку планируется завершить к концу 2018 года.

"Я абсолютно уверен, что эта система необходима. Это мониторинг, речь не идет о контроле. Это мониторинг, который позволит нам определять и узнавать, к примеру, количество информации, выходящей на государственном языке. Чтобы все в соответствии с законодательством мы могли проработать, мы вводим такой мониторинг", - рассказал Абаев.

Министр уточнил, что речь идет о всем информационном поле Казахстана, под мониторинг подпадают и газеты, и радио, и телевидение, и Интернет-СМИ в том числе. По словам Абаева, у каждого печатного издания есть электронная версия, которую они сейчас по закону обязаны предоставлять министерству в электронном виде после публикации.

Даурен Абаев сообщил, что настройка автоматизированной системы высвободит работников МИК, которые сейчас ведут мониторинг в "ручном режиме".

"1,7 миллиарда тенге нужны, чтобы создать соответствующий информационный продукт. Это же специальная уникальная программа", - отметил он.Глава МИК РК обратил внимание, что система будет только предоставлять мониторинговую информацию, а выводы и анализ данных будет делать уполномоченный орган.