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"Речь не идет о контроле". Абаев рассказал, на что потратят 1,7 миллиарда тенге

12 января 2018, 12:05 |  Государство

Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев рассказал, как будет работать система мониторинга казахстанских СМИ, на которую планируется затратить 1,7 миллиарда тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz.

МИК РК получит в свое распоряжение автоматизированную систему мониторинга национального информационного пространства. Ее разработку планируется завершить к концу 2018 года.

"Я абсолютно уверен, что эта система необходима. Это мониторинг, речь не идет о контроле. Это мониторинг, который позволит нам определять и узнавать, к примеру, количество информации, выходящей на государственном языке. Чтобы все в соответствии с законодательством мы могли проработать, мы вводим такой мониторинг", - рассказал Абаев.

Министр уточнил, что речь идет о всем информационном поле Казахстана, под мониторинг подпадают и газеты, и радио, и телевидение, и Интернет-СМИ в том числе. По словам Абаева, у каждого печатного издания есть электронная версия, которую они сейчас по закону обязаны предоставлять министерству в электронном виде после публикации.

Даурен Абаев сообщил, что настройка автоматизированной системы высвободит работников МИК, которые сейчас ведут мониторинг в "ручном режиме".

"1,7 миллиарда тенге нужны, чтобы создать соответствующий информационный продукт. Это же специальная уникальная программа", - отметил он.Глава МИК РК обратил внимание, что система будет только предоставлять мониторинговую информацию, а выводы и анализ данных будет делать уполномоченный орган.
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Комментарии к новости

Читатель 1
Re: "Речь не идет о контроле". Абаев рассказал, на что...




Отправлено: 12.01.18 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Долго смеялся))) особенно с этого: "а выводы и анализ данных будет делать уполномоченный орган."

Олежка
Re: "Речь не идет о контроле". Абаев рассказал, на что...




Отправлено: 12.01.18 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
на вывод и анализ данных потратят еще 1,7 млд. тенге :-s :lol:

николай
Re: "Речь не идет о контроле". Абаев рассказал, на что...




Отправлено: 12.01.18 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я может чего то не понял но это бредятина,они хотят создать файрвол или поисковик?

Антон
Re: "Речь не идет о контроле". Абаев рассказал, на что...




Отправлено: 12.01.18 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Странно, а что они мониторить собрались, с каждым новым законом, касающемся масс-медиа, казнет сохнет до уровня макового зернышка? Будут следить, чтобы что? И какой должен быть по размеру этот орган, чтобы обрабатывать огромный поток информации?

§ Медный
Re: "Речь не идет о контроле". Абаев рассказал, на что...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1625
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 12.01.18 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Даурен Абаев сообщил, что настройка автоматизированной системы высвободит работников МИК, которые сейчас ведут мониторинг в "ручном режиме".


8-) Дозор из МИК. Всем выйти из сумрака! :lol: :lol: :lol:
Профайл

ЮКА
Re: "Речь не идет о контроле". Абаев рассказал, на что...




Отправлено: 12.01.18 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"настройка автоматизированной системы высвободит работников МИК,"

И сколько же специалистов будут выброшены на улицу, пополняя ряды безработных? Будет затрачен 1,7 млрд тенге, а какая польза из этого будет народу, что от этого, повысится уровень жизни, комфорт, сократится рабочий день, появятся какие-то льготы?

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