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За нарушения при продаже алкоголя стали наказывать не продавцов, а владельцев торговых точек

Галина ПЕТРЕНКО

12 января 2018, 10:11 |  Государство

Об этом на брифинге 11 января сообщил председатель Специализированного административного суда Костаная Игорь ДУДИН. Помимо штрафа, нарушителям грозит приостановление действия лицензии.

- С ноября прошлого года действует нормативное постановление Верховного суда РК, в соответствии с которым изменился подход в применении статьи 200 КоАП «Нарушение требований законодательства РК по реализации алкогольной продукции», - пояснил Дудин. - Если раньше, например, за продажу спиртного лицам, не достигшим 21 года, или за торговлю алкоголем с 23-х до 8 часов привлекали к ответственности продавцов, то теперь - в соответствии с постановлением - за это отвечают субъекты предпринимательства. У них может быть приостановлено действие лицензии на продажу алкоголя на срок от месяца до полугода. Мы в конце 2017-го года уже рассмотрели несколько таких дел.

Журналисты уточнили, а несут ли ответственность за подобные нарушения все-таки еще и продавцы.

- Нет. Вы же понимаете, что статью 200-ю активно применяли и раньше - продавцов штрафовали, за них хозяева платили и торговля продолжалась. Сейчас суд исходит из того, что все действия продавцов, нанятых работников, осуществляются с ведома владельцев торговых точек. Поэтому ответственность - на них, - ответил председатель суда.

По его мнению, действие постановления ВС РК направлено на то, чтобы усилить превентивную роль мер судебного воздействия. Ведь по-прежнему немалое количество уголовных преступлений и ДТП совершаются гражданами в состоянии алкогольного опьянения, а спиртное остается доступным в любое время дня и ночи.
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Комментарии к новости
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Алголик
Re: За нарушения при продаже алкоголя стали наказывать не...




Отправлено: 12.01.18 - 10:16
Комментарий удален модератором.

Народный контроль
Re: За нарушения при продаже алкоголя стали наказывать не...




Отправлено: 12.01.18 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
то теперь - в соответствии с постановлением - за это отвечают субъекты предпринимательства. У них может быть приостановлено действие лицензии на продажу алкоголя на срок от месяца до полугода. Мы в конце 2017-го года уже рассмотрели несколько таких дел.
Так давно надо было так делать! Хозяин магазина всегда дел продавца козлом отпущения при реализаций спиртных напитков. Так же необходимо наказывать за торговлю нелицензионными спиртными напитками именуемые в среде маргиналов пучеглазкой.

Денис
Re: За нарушения при продаже алкоголя стали наказывать не...




Отправлено: 12.01.18 - 10:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Рудном за акиматом есть магазин Ноябрь,так он под крылом акиматовского госслужащего в любое время торгует спиртным и ничего им не бывает.

§ сайлау курманов
Re: За нарушения при продаже алкоголя стали наказывать не...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2504
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 12.01.18 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
успокойтесь , пучеглазки давно уже нет в продаже , народ стал налегать на крепкое пиво, чакушки и бормотуху, в гору пошли дела у самогонщиков , знакомая купила уже второй аппарат , одним говорит не успеваю , к тому же ЛИТР этого отменного крепкого продукта стоит всего лишь 600 тг, выгода обоюдостороняя , участковым добавились хлопоты, или свердоходы при удачных переговорах
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правп
Re: За нарушения при продаже алкоголя стали наказывать не...




Отправлено: 12.01.18 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
знакомая купила уже второй аппарат , одним говорит не успеваю , к тому же ЛИТР этого отменного крепкого продукта стоит всего лишь 600 тг

слушай моралист-бутлегер, взывающий к совести, ну дык прояви гражданскую сознательность, сдай конкурентку надзорному органу.

§ сайлау курманов
Re: За нарушения при продаже алкоголя стали наказывать не...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2504
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 12.01.18 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я не денис , для этого есть соответствующие органы получающие за это деньги . у меня своих дел полно
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...
Re: За нарушения при продаже алкоголя стали наказывать не...




Отправлено: 12.01.18 - 10:56
Комментарий удален модератором.

правп
Re: За нарушения при продаже алкоголя стали наказывать не...




Отправлено: 12.01.18 - 11:05
Комментарий удален модератором.

Народный контроль
Re: За нарушения при продаже алкоголя стали наказывать не...




Отправлено: 12.01.18 - 11:05
Комментарий удален модератором.

правп
Re: За нарушения при продаже алкоголя стали наказывать не...




Отправлено: 12.01.18 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
как воспитывать других так самый первый, как касается себя, так времени не хватает

§ Добринцофф
Re: За нарушения при продаже алкоголя стали наказывать не...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5704
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 12.01.18 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Офигенный закон,с какой это кстати я должен отвечать за действия другого человека?
Продавец работает на процентах и может налево направо продавать алкоголь зная ,что в случае чего спрос будет не с неё.
Может в конце концов и просто подставить руководителя,ты её премии лишил ,а она тебя лицензии.
Профайл

444
Re: За нарушения при продаже алкоголя стали наказывать не...




Отправлено: 12.01.18 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
алкоголикам таким как вчк теперь хоть умирай.

неан
Re: За нарушения при продаже алкоголя стали наказывать не...




Отправлено: 12.01.18 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Офигенный закон,с какой это кстати я должен отвечать за действия другого человека?
Продавец работает на процентах и может налево направо продавать алкоголь зная ,что в случае чего спрос будет не с неё.

уважаемый неграмотный тролль, вы нанимаете такого же неграмотного продавца, и соответственно несете ответственность за него. вот и все. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

Народный контроль
Re: За нарушения при продаже алкоголя стали наказывать не...




Отправлено: 12.01.18 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
444:
таким как вчк

Я знаю мир: в нём вор сидит на воре,
Мудрец всегда проигрывает спор с глупцом,
Бесчестный – честного стыдит,
А капля счастья тонет в море горя...
Омар Хайям

1952/доктор СИЗО
Re: За нарушения при продаже алкоголя стали наказывать не...




Отправлено: 12.01.18 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
,с какой это кстати я должен отвечать за действия другого человека?
Продавец работает на процентах и может налево направ

не лукавь лукавый. Везде в магазинах стоят камеры. Часто вижу продажу водки после 10 вечера. Но ни разу не видел прибежавших в одних трусах хозяевов, увидевших в режиме онлайн, происходящее безобразие. И пытаюших пресечь действия продавцов.

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