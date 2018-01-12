За нарушения при продаже алкоголя стали наказывать не продавцов, а владельцев торговых точек

Об этом на брифинге 11 января сообщил председатель Специализированного административного суда Костаная Игорь ДУДИН. Помимо штрафа, нарушителям грозит приостановление действия лицензии.

- С ноября прошлого года действует нормативное постановление Верховного суда РК, в соответствии с которым изменился подход в применении статьи 200 КоАП «Нарушение требований законодательства РК по реализации алкогольной продукции», - пояснил Дудин. - Если раньше, например, за продажу спиртного лицам, не достигшим 21 года, или за торговлю алкоголем с 23-х до 8 часов привлекали к ответственности продавцов, то теперь - в соответствии с постановлением - за это отвечают субъекты предпринимательства. У них может быть приостановлено действие лицензии на продажу алкоголя на срок от месяца до полугода. Мы в конце 2017-го года уже рассмотрели несколько таких дел.

Журналисты уточнили, а несут ли ответственность за подобные нарушения все-таки еще и продавцы.

- Нет. Вы же понимаете, что статью 200-ю активно применяли и раньше - продавцов штрафовали, за них хозяева платили и торговля продолжалась. Сейчас суд исходит из того, что все действия продавцов, нанятых работников, осуществляются с ведома владельцев торговых точек. Поэтому ответственность - на них, - ответил председатель суда.

По его мнению, действие постановления ВС РК направлено на то, чтобы усилить превентивную роль мер судебного воздействия. Ведь по-прежнему немалое количество уголовных преступлений и ДТП совершаются гражданами в состоянии алкогольного опьянения, а спиртное остается доступным в любое время дня и ночи.