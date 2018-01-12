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Казахстан срывает соглашение между нефтедобывающими государствами в рамках ОПЕК+

12 января 2018, 11:03 |  Общество

Страна резко нарастила добычу и уже обогнала Ирак - до этого крупнейшего нарушителя квот в рамках межгосударственного соглашения. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на агентство Bloomberg.

Фото: Serguei Fomine / Global Look Press

Министр экономики Казахстана Тимур Сулейменов отчитался, что уровень добычи в стране по итогам 2017 года вырос на 10,5 процентов и достиг 86,2 миллиона тонн. В ноябре и декабре 2017 года Казахстан добывал на 130 тысяч баррелей нефти в сутки больше, чем предусмотрено соглашением ОПЕК+.

Источник агентства, близкий к организаторам соглашения, утверждает, что на ноябрьском саммите ОПЕК+, когда более 20 государств договорились о продлении соглашения до 2018 года, все уже знали, что Казахстан превышает допустимые нормы нефтедобычи. Источник отмечает, что участники сделки решили проигнорировать перепроизводство со стороны Казахстана, так как публичный демарш одного из участников ОПЕК+ несет больше рисков, чем перепроизводство одного из участников.

Причем в 2018 году министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев сообщил, что государство намерено нарастить добычу еще сильнее - до 87 миллионов тонн по итогам года, что составляет около 1,81 миллиона баррелей в день против 1,74 миллиона баррелей в день, согласно квотам ОПЕК+.

Более 20 стран 30 ноября 2017 года договорились о продлении соглашения о сокращении добычи нефти в соответствии с ранее установленными квотами. Главными лоббистами соглашения выступали Саудовская Аравия и Россия - мировые лидеры по нефтедобыче. Российская сторона ранее выражала готовность резко нарастить нефтедобычу в случае срыва соглашения.
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Комментарии к новости

Народный контроль
Re: Казахстан срывает соглашение между нефтедобывающими...




Отправлено: 12.01.18 - 11:17
Комментарий удален модератором.

Читатель 1
Re: Казахстан срывает соглашение между нефтедобывающими...




Отправлено: 12.01.18 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
))) даже неудивительно. Но могут и "приструнить"

Народный контроль
Re: Казахстан срывает соглашение между нефтедобывающими...




Отправлено: 12.01.18 - 11:44
Комментарий удален модератором.

§ Валентин
Re: Казахстан срывает соглашение между нефтедобывающими...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7241
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 12.01.18 - 12:00
Комментарий удален модератором.
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Директор Пляжа
Re: Казахстан срывает соглашение между нефтедобывающими...




Отправлено: 12.01.18 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Упс, даже Валентин в бан улетел.
А в это время в СМИ появилась информация, что зарубежные компании на Кашган нацелились и где то в Дании уже распродают какие то акции иностранцам.

§ Адам
Re: Казахстан срывает соглашение между нефтедобывающими...
Адам


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 913
Регистрация: 16.08.10
Отправлено: 12.01.18 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:-x Дежа"вю:

Все "ЗА",а "БАБА-ЯГА ПРОТИВ"




[Исправлено: Адам, 11.01.2018 - 19:52]
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§ Мишаня
Re: Казахстан срывает соглашение между нефтедобывающими...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 396
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 12.01.18 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так сдали нервы, надо хапнуть, пока в цене рост и плевать на партнеров.
Жулье, допустим, должно сидеть в тюрьме ©
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§ Volonter
Re: Казахстан срывает соглашение между нефтедобывающими...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1322
Регистрация: 15.04.13
Отправлено: 12.01.18 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
69,05 $ за баррель (на сегодняшний день)...
Цитата:
государство намерено нарастить добычу еще сильнее - до 87 миллионов тонн по итогам года, что составляет около 1,81 миллиона баррелей в день

1,81 млн х 69,05 =124,9805 млн!!! В день... Что-то у меня по-моему появились кое-какие вопросы...
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Гость
Re: Казахстан срывает соглашение между нефтедобывающими...




Отправлено: 12.01.18 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
сдали нервы, надо хапнуть,

Сейчас , все на этой волне , начнут увеличивать , и рубанут опять сук , на котором сидят , ну и естественно первые - мы .

§ Медный
Re: Казахстан срывает соглашение между нефтедобывающими...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1625
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 12.01.18 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а мне интересно знать причину сего явления.
Ради каких плюшек готовы "наши" попасть под санкции, штрафы ну и др. казни Египетские.
не уж то:
1 в стране нет денег?
2 капиталисты хотят, почему то, резко хапнуть - в короткие сроки..?
в чём же причина? :-x :-x :-x
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§ 112
Re: Казахстан срывает соглашение между нефтедобывающими...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8695
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.01.18 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
Обычная практика, нарастить, за счет новых месторождений, после уже начать договариваться..
И мы не в этой организации..
Пусть на себя посмотрят сначала, как спецом нефть занижали, торгуя на износ..
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