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Главный врач и бухгалтеры Узункольской ЦРБ осуждены за растрату 9,6 млн тенге

12 января 2018, 09:17 |  Криминал

Узункольский районный суд рассмотрел уголовное дело о присвоении и растрате денежных средств в особо крупном размере. На скамье подсудимых оказались главный врач и два бухгалтера Узункольской районной больницы.

Как сообщает пресс-служба Костанайского областного суда, главный врач К. Ежанов, главный бухгалтер А. Жакантаева и бухгалтер–кассир Л. Дабаева, зная о том, что в кассе больницы имеются наличные денежные средства, поступившие от оказания платных услуг, решили расходовать их на цели, не предусмотренные уставом больницы.

"При этом, осознавая, что являются лицами ответственными за расходование наличных денежных средств с кассы и осведомлёнными о её состоянии, они решили скрыть незаконное расходования денежных средств для создания мнимого благополучия путем составления фиктивных договоров с частными лицами о якобы выполненных услугах", - отмечает пресс-служба.

Ущерб, причиненный государству, составил 9 660 808 тенге.

Подсудимым вменяется ст. 176 ч. 4 п. «б» УК РК (присвоение и растрата денежных средств неоднократно и в особо крупном размере). В ходе судебного разбирательства все трое вину не признали.

Суд признал подсудимых виновными и вынес приговор - по 7 лет лишения свободы. Осужденные взяты под стражу в зале суда.

Приговор еще не вступил в законную силу.  
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Комментарии к новости

Народный контроль
Re: Главный врач и бухгалтеры Узункольской ЦРБ осуждены за...




Отправлено: 12.01.18 - 09:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А говорят что денег нет у медиков! Вот теперь на зоне свой медик будет целых 7 лет! Штатного на это время можно сократить!

320
Re: Главный врач и бухгалтеры Узункольской ЦРБ осуждены за...




Отправлено: 12.01.18 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А как же конфискация имущества по данной статье???

§ сайлау курманов
Re: Главный врач и бухгалтеры Узункольской ЦРБ осуждены за...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2504
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 12.01.18 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
никак не пойму , для чего врачей привлекают к делам в которых они не ведают , это как у плотника забрать рубанок и отдать ткачихе
Профайл Посетить вебсайт

Народный контроль
Re: Главный врач и бухгалтеры Узункольской ЦРБ осуждены за...




Отправлено: 12.01.18 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
никак не пойму , для чего врачей привлекают к делам в которых они не ведают , это как у плотника забрать рубанок и отдать ткачихе

Ну там же деревня,всё повязаны. доктор приносит доход а бух и кассир идут подельниками.

Фотя
Re: Главный врач и бухгалтеры Узункольской ЦРБ осуждены за...




Отправлено: 12.01.18 - 12:15
Комментарий удален модератором.

Судья ДРЭД
Re: Главный врач и бухгалтеры Узункольской ЦРБ осуждены за...




Отправлено: 12.01.18 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В любом случае жалко людей и страну нашу

Ксковский
Re: Главный врач и бухгалтеры Узункольской ЦРБ осуждены за...




Отправлено: 12.01.18 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
НГ прошу направить или посодействовать проверить бухгалтерию центра крови!

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