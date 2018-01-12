Главный врач и бухгалтеры Узункольской ЦРБ осуждены за растрату 9,6 млн тенге

Узункольский районный суд рассмотрел уголовное дело о присвоении и растрате денежных средств в особо крупном размере. На скамье подсудимых оказались главный врач и два бухгалтера Узункольской районной больницы.

Как сообщает пресс-служба Костанайского областного суда, главный врач К. Ежанов, главный бухгалтер А. Жакантаева и бухгалтер–кассир Л. Дабаева, зная о том, что в кассе больницы имеются наличные денежные средства, поступившие от оказания платных услуг, решили расходовать их на цели, не предусмотренные уставом больницы.

"При этом, осознавая, что являются лицами ответственными за расходование наличных денежных средств с кассы и осведомлёнными о её состоянии, они решили скрыть незаконное расходования денежных средств для создания мнимого благополучия путем составления фиктивных договоров с частными лицами о якобы выполненных услугах", - отмечает пресс-служба.

Ущерб, причиненный государству, составил 9 660 808 тенге.

Подсудимым вменяется ст. 176 ч. 4 п. «б» УК РК (присвоение и растрата денежных средств неоднократно и в особо крупном размере). В ходе судебного разбирательства все трое вину не признали.

Суд признал подсудимых виновными и вынес приговор - по 7 лет лишения свободы. Осужденные взяты под стражу в зале суда.

Приговор еще не вступил в законную силу.